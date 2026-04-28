La sidrería Río Astur, de Gijón, hace La Mejor Fabada del Mundo

La sidrería Río Astur, de Gijón (Asturias), se ha alzado con el primer premio del concurso La Mejor Fabada del Mundo, que cumple su edición número 16, tras la final celebrada en Villaviciosa. El restaurante gijonés se llevó así el premio de 500 euros. El podio lo completaron El Rincón de Adi, de Oviedo, y La Sauceda, de Buelles (Peñamellera Baja).

El galardón Cocina de Paisaje a la mejor fabada de fuera de Asturias fue a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se alzó con el Memorial Amable Bedriñana a la mejor fabada de Villaviciosa. El premio al mejor compango también fue a parar a Río Astur.

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23 fabadas a concurso

Fueron 23 las fabadas que probó el jurado (20 de Asturias y 3 del resto de España), compuesto por los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, tres estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, una Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, una estrella Michelin), José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, una estrella Michelin), Luis Alberto Martínez (Casa Fermín) y Gregorio García (Oleum), y los expertos Juan Antonio Duyos, Marcos Grana (Director de Área Asturias de Makro) y David Fernández-Prada (Gustatio).