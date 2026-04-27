Martín Berasategui estrena restaurante en Barcelona (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Tacos de 'steak tartar' del restaurante Bera. / Àlex Froloff

Bera, el nuevo restaurante de Martín Berasategui en Barcelona

Martín Berasategui ha estrenado Bera, su nuevo restaurante en el Hotel Monument, que ocupa el espacio de Oria (lucía una estrella Michelin). Bajo la supervisión de Gabriele Milani, chef del hotel, ofrece bocados y tragos a cualquier hora del día, con la cocina en funcionamiento en horario de mediodía y noche. "La idea es sencilla: cocinar bien, con producto, y hacerlo de una forma que invite a compartir. Platos reconocibles, con precisión, pero sin rigidez. Y acompañarlo con una coctelería viva, que forme parte de la experiencia", explica Berasategui. Eso se traduce en pan de masa madre con mantequilla de sidrería, anchoas del Cantábrico, gildas hasta elaboraciones, 'brioche' de salmón marinado con anguila ahumada, tacos de 'steak tartar', el 'bokata' Martintxo (con filete de ternera gallega con crema de sardina), cocochas de bacalao con berberechos y cebollino, 'tataki' de atún del Mediterráneo, presa ibérica a la plancha, el solomillo con salsa Périgueux, rosbif de 'wagyu', judías del ganchillo con almejas, albóndigas con salsa de setas, 'capipota'...

El calamar a la brasa con salsa de tinta y alcachofas de Fiskebar. / El Periódico

Fiskebar potencia la terraza y renueva la carta, que navega entre el Mediterráneo y los mares nórdicos

Con la llegada del buen tiempo, siempre apetece disfrutar de una terraza. Y la de Fiskebar es una de las más especiales, por ubicación (en pleno Port Vell, con todo el frente marítimo de Barcelona como panorámica) y propuesta gastronómica (navega entre la tradición mediterránea y la sensibilidad nórdica, siempre con el producto marino como hilo conductor). El restaurante del Reial Club Marítim acaba de renovar la carta con barra fría, platos para compartir, propuestas vegetales, pastas y principales. Hay, además, creaciones que ya se perfilan como imprescindibles. Entre las novedades más destacadas están el crudo de pargo con hinojo y cítricos; el 'txangurro' de buey de mar gratinado; las navajas a la 'meunière'; los cogollos a la brasa con 'gremolata' de piñones; la ensalada de bacalao negro en tempura, pepino y eneldo; el lenguado con mantequilla tostada, limón y alcaparras, y el calamar a la brasa con salsa de tinta y alcachofas.

Jon García, en el mostrador de Jon Cake de Poblenou. / Jordi Domènech

Jon Cake llega al Poblenou

Quinto establecimiento de Jon Cake en Barcelona. Está en el Poblenou (Lope de Vega, 93) y sirve bollería que elabora a diario ('flancakes', 'pan suisse', 'pain au chocolat' de diversos rellenos..), tartas de queso (la clásica, la de roquefort, la de tiramisú, la de chocolate con avellanas y Appenzeller) y, como novedad, platos calientes para desayunar (desde bikinis a tostadas). Su fundador, Jon García, pretende realizar allí diversas actividades vinculadas con la gastronomía: cursos, talleres, formaciones, 'pop ups' con creadores gastronómicos locales de otras disciplinas o con 'pastry chef' de otras ciudades...