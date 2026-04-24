La Fira de Cervesa Artesana de L'Hospitalet (y otros buenos planes a tragos para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Ambiente en una edición anterior de la Fira de Cervesa Artesana de L'Hospitalet. / El Periódico

Fira de Cervesa Artesana de L'Hospitalet (hasta el 26 de abril)

L'Hospitalet de Llobregat acoge una de las citas marcadas en el calendario de los fans de las birras artesanales. Una quincena de carpas de cerveceras de todo el mundo están en la plaza de Lluís Companys, con 75 grifos y más de 200 referencias. Muchas de ellas son cervezas de autor y ediciones especiales de cerveceros de proximidad e internacionales, algunas de ellas muy exclusivas o difíciles de encontrar fuera de sus países de origen. También hay cuatro 'food trucks' que ofrecen 'street food' y música en directo. La entrada es gratuita.

Ambiente de una edición anterior de All Those Food Market. / Alejandra Perelló

All Those Food Market (Barcelona, 25 y 26 de abril)

El veterano festival gastronómico reúne en el Moll de la Fusta más de 100 proyectos gastronómicos y artesanos locales. La edición actual incorpora referentes como la quesería urbana de Pinullet, las cremas vegetales naturales de The Nut Club, las setas silvestres de Boletruff, los embutidos de Farrés Boqueria, la miel cruda de La Nostra Mel, o la ratafía contemporánea de The Rat. A ellos se suman clásicos del festival como el aceite de oliva virgen extra de Oli Cometes, los chocolates 'bean-to-bar' de Kina Chocolates, las frutas y hortalizas ecológicas de El Petit Bané o las ginebras elaboradas a base de botánicos de Outer Gin. También hay espacio para objetos de artesanía para la mesa y proyectos para el consumo de residuo cero. La oferta de 'street food' reúne a nombres propios de la escena barcelonesa: Aüc, Osteria Borbotta, Colmado Carpanta, Tope, Mantis, Warike, Bien Kebab y La Cachapera. Habrá cervezas artesanas, Quesos de Suiza, propuestas dulces de Morreig, Pasté, Mamma Tiramisú, Alterna Mostrador, DelaCrem y el café de especialidad de Nomad Coffee, además de talleres, mesas redondas y paseos a bordo de un velero clásico de madera.

Temps de Vermut (Vilanova i la Geltrú, 25 y 26 de abril)

Vilanova i la Geltrú acoge la segunda edición de Temps de Vermut, una feria que celebra la esencia y la diversidad del vermut. El centro neurálgico del evento será el paseo del Carme, la avenida de referencia de la gastronomía marítima en la ciudad y punto de encuentro para sus habitantes. Los participantes son Aperitius Tafaner, Coca i Fitó, Witty Wines, Antich, Caldero & Copa, 3 Cadires, Olivariana, Casa Vermouth Padró, Dos Déus, Bodegas Bellod, Maset y Patates Piqué. Habrá música en directo (el sábado 25, con DJ Xavi V, y el domingo 26, con DJ Atmotic) y actividades como cata de vermuts (25 de abril, 12.30 horas) y taller para crear tu propia bebida (26 de abril, a las 12.30 h). La feria contará con un espacio infantil.

Primavera DO Terra Alta (hasta el 3 de mayo)

La Denominación de Origen Terra Alta invita a descubrir el territorio a través de sus vinos, la gastronomía y el patrimonio con el festival Primavera DO Terra Alta. Una de las novedades de este año es el ciclo 'Tastos de paisatge', que tienen lugar en espacios emblemáticos de la comarca y se realizan en grupos reducidos para ofrecer una experiencia íntima e inmersiva que conecte el vino con su entorno natural, patrimonial y cultural. El viernes, 24 de abril, Gandesa acogerá un anochecer enomusical en la plaza del Comerç (de 19.00 a 23.00 horas), con vinos de la DO Terra Alta, gastronomía local a cargo de Piqué, actividades culturales y música de 'dj' durante toda la jornada. El sábado, 25 de abril, Batea se convertirá en el epicentro de la celebración con la Mostra de Vins de la DO Terra Alta, que tendrá lugar en la plaza de Catalunya y ofrecerá catas dirigidas, gastronomía a cargo de Ca l'Anton, música en directo (Caipirinyes y The Tyets) y actividades infantiles.