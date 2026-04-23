El Sant Jordi gastronómico 'habla' con el 'Bocabulario' de Pau Arenós

El Día del Libro es también, por extensión, el Día de los Libros de Gastronomía, y no solo porque los restaurantes están a reventar y proponen menús o platos especiales, sino porque muchos de los autores que firman son chefs y ‘cracks’ del mundo de la gastronomía como el periodista Pau Arenós, que además de ser el responsable de Cata Mayor, canal gastro de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, es un escritor con tan buena pluma que merecería las tres estrellas Michelin de la literatura culinaria. Ahí está su 'Bocabulario' (Planeta Gastro) para corroborarlo.

Así que en el ventoso Sant Jordi 2026, tanto que también podría ser considerado como Día del Polen En Suspensión y Día de los Despeinados, ha habido cocineros que han cambiado las sartenes por los bolígrafos y los fogones donde preparan sus platos por la mesa donde autografían sus obras: los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Ada Parellada (Semproniana), Arnau París (presentador de 'Cuines Pim Pam' en TV3)… Incluso estaba prevista la asistencia de Jordi Roca (El Celler de Can Roca), pero un accidente doméstico (nada grave) lo ha dejado fuera de juego a última hora.

Bolígrafo a punto y sonrisa atenta

Arenós ya está habituado a la escritura y a ponerse al otro lado de la mesa en Sant Jordi (es su cuarta vez). El de Vila-real se ha pasado la jornada con el bolígrafo a punto (nada nuevo bajo la ventolera, es un hombre a unas notas de papel pegado) y con la sonrisa atenta para satisfacer las ilusiones de los lectores de su última y más que recomendable obra.

Pau Arenós firma un ejemplar de su libro 'Bocabulario' este jueves en Barcelona, con el chef Andoni Luis Aduriz a su lado. / Ferran Nadeu

No son pocos a tenor de los muchos sitios de Barcelona donde le ha tocado sentarse a estampar dedicatorias: por la mañana en la Diagonal (Fnac de L'Illa) y el paseo de Sant Joan (Casa del Libro) y por la tarde en la calle de València (librería Jaimes), la avenida del Portal de l'Àngel (Filmoteca / Libelista) y plaza de Catalunya (El Corte Inglés).

Si el premio Nacional de Gastronomía está avezado en estas lides, Aduriz es un auténtico novato. El vasco, que presenta ‘No sé. Y otras certezas sobre lo que comemos y lo que somos’ (Planeta Gastro), ha bromeado sobre su papel en la ‘diada’: “Es mi primer Sant Jordi y espero que sea el último porque odio firmar libros igual que odio grabar vídeos en instagram y hacerme fotos. Pero me convencen porque soy un desgraciado”.

Aduriz, a nada de hacer un 'Eduardo Mendoza'

Lo ha dicho con el gesto tan grave que no parecía que fuera una broma; se ha quedado a nada de hacer un ‘Eduardo Mendoza’ (ya sabes, cuando dijo aquello de que Sant Jordi era un maltratador de animales y que el 23 de abril debería ser, simplemente, el Día del Libro)…

Más en serio, Aduriz ha destacado “lo entrañable y maravilloso que es dedicar un día a la cultura en un mundo tan superficial”, antes de intentar sacarse una brizna del ojo y recordar el madrugón que ha hecho para coger el avión y plantarse directamente desde San Sebastián en una de las carpas frente la L'Illa.

Carme Ruscalleda, a por el libro y la dedicatoria de Arenós

Tras escucharle, Arenós, que estaba justo a su lado, le ha avisado de lo que le esperaba: "Vas a flipar con la cantidad de gente que hay en el centro de la ciudad". Cara de póquer del cocinero, que, por cierto, firma la faja del libro del periodista: "Leyendo estas páginas he ganado perspectiva, me he relamido y he gozado como un cochino en brazos". Cuando este artículo se haya publicado, es probable que, pese a las briznas en los ojos y la melena deconstruida por el airecito puñetero, el chef de los platos incómodos esté disfrutando de la 'diada' cual gorrino en una charca.

Ambos autores han seguido charlando de sus cosas -gastronómicas y no gastronómicas- mientras iba pasando gente por su puesto. Entre quienes han pedido un libro con autógrafo a Arenós, los cocineros Carme Ruscalleda y Jordi Herrera. "Estoy muy contento", ha declarado el periodista. Y, ciertamente, lo estaba. F de felicidad la suya y F de 'flipar de verdad' la de Aduriz, que es lo que habrá hecho en el centro de Barcelona y que es una entrada que podría aparecer en una segunda parte de 'Bocabulario'.

Los hermanos Javier y Sergio Torres dedican un libro durante la 'diada' de Sant Jordi, este jueves en Barcelona. / Ferran Imedio

Una escena similar a la que han vivido otros cocineros metidos a escritores con entusiasmo y felicidad; no siempre se tiene la ocasión de vivir Sant Jordi como un literato. Y eso lo saben bien Sergio y Javier Torres, que llevan "seis o siete y ocho" 'diades' firmando libros. El de este año es 'Hermanos Torres en casa' (Plaza & Janés), en el que proponen recetas sencillas con el toque de este fraternal dúo. "Ha sido una marabunta -ha comentado Sergio-. Es el año que más gente ha venido a vernos para que les escribiéramos una dedicatoria. ¡Estaban volcados con nosotros!". Y eso les ha llevado a una conclusión, según Javier: "Parece que la gente se anima a cocinar más que antes. Y que quiere cocinar bien".

Los Torres y su comida con escritores

Tras estar en el Portal de l'Àngel, se han plantado en el paseo de Gràcia con Gran Via y de ahí han acudido a una comida con escritores al Hotel Majestic. "Para nosotros, que venimos de otro ámbito, es muy fuerte juntarse con personas tan importantes y con tanto éxito", ha resoplado Sergio. "Es una caña. Si no fuera por Sant Jordi jamás habríamos tenido la posibilidad de compartir esos momentos con el mundo de la cultura".

Pero tienen claro cuál es su sitio, y no es el de los bolígrafos ni el de las librerías sino el de las sartenes y los fogones. Ya lo han recordado ellos mismos. "Después de la comida, unas firmas más y a trabajar". Porque, como cada día, les toca 'firmar' los platos de su restaurante con tres estrellas Michelin.