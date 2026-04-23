Así se hace el cóctel de Sant Jordi en La Terraza del Claris

La Terrassa del Claris propone un nuevo cóctel que rinde homenaje a la 'diada'. Se llama Aura y es una mezcla donde la delicadeza de la rosa y el hibisco se encuentran con la potencia de la pimienta y la canela. Una bebida floral y especiada con un giro inesperado: el final tropical gracias al toque de Passoa. El remate es la rosa de manzana confitada, finamente laminada para imitar los pétalos de la flor de Sant Jordi que contrasta con una pequeña flor blanca comestible -como un pensamiento o una mini orquídea-. Cuesta 15 €.

El establecimiento también lanza un menú para el mediodía de Sant Jordi inspirado en la morfología de la rosa y su simbolismo: 'rosa' de atún rojo, 'calçot' y romesco rojo; 'tagliatelle' con mantequilla de setas de primavera; lenguado con crema de cigarras; meloso de ternera, frutos rojos y Oporto; y un postre inspirado en la rosa de Sant Jordi (cuesta 75 € con bebidas).

Aquí te explicamos cómo hacer en casa el cóctel Aura.

Ingredientes

6 cl de infusión de rosa, pimienta y canela

4 cl de vodka

2 cl de Passoa

2 cl de sirope de hibisco

1 cl de St. Germain

2 cubitos de hielo

Láminas de manzana confitada

Flor blanca comestible

Presentación y Decoración