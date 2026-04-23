Trago especial
Así se hace el cóctel de Sant Jordi en La Terraza del Claris
Te explicamos cómo preparar en casa este combinado llamado Aura
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La Terrassa del Claris propone un nuevo cóctel que rinde homenaje a la 'diada'. Se llama Aura y es una mezcla donde la delicadeza de la rosa y el hibisco se encuentran con la potencia de la pimienta y la canela. Una bebida floral y especiada con un giro inesperado: el final tropical gracias al toque de Passoa. El remate es la rosa de manzana confitada, finamente laminada para imitar los pétalos de la flor de Sant Jordi que contrasta con una pequeña flor blanca comestible -como un pensamiento o una mini orquídea-. Cuesta 15 €.
El establecimiento también lanza un menú para el mediodía de Sant Jordi inspirado en la morfología de la rosa y su simbolismo: 'rosa' de atún rojo, 'calçot' y romesco rojo; 'tagliatelle' con mantequilla de setas de primavera; lenguado con crema de cigarras; meloso de ternera, frutos rojos y Oporto; y un postre inspirado en la rosa de Sant Jordi (cuesta 75 € con bebidas).
Aquí te explicamos cómo hacer en casa el cóctel Aura.
Ingredientes
- 6 cl de infusión de rosa, pimienta y canela
- 4 cl de vodka
- 2 cl de Passoa
- 2 cl de sirope de hibisco
- 1 cl de St. Germain
- 2 cubitos de hielo
- Láminas de manzana confitada
- Flor blanca comestible
Presentación y Decoración
- Mezclar todos los líquidos en una copa con los cubitos.
- Colocar con cuidado sobre el hielo o apoyada en el borde la manzana confitada, que debe estar laminada finamente y cocida en almíbar para permitir el moldeado en espiral.
- Poner una flor pequeña flor blanca comestible (como un pensamiento blanco o una mini orquídea) al lado de la rosa de manzana para crear un contraste cromático elegante.
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