El francés Jean Imbert, el chef de las estrellas, se queda solo tras las acusaciones de violencia doméstica

El aclamado chef francés Jean Imbert, jefe de cocina del restaurante con estrella Michelin JiPa, en el Hotel Plaza Athénée, dejará su cargo debido a las acusaciones de violencia doméstica en su contra, según anunció la dirección esta semana. Sin embargo, continuará como director artístico, confirmó a la AFP François Delahaye, director general del hotel parisino, corroborando así una información publicada en periódicos del grupo Ebra. El cocinero se encargará de aportar ideas para nuevos conceptos y platos al restaurante, pero ya no tendrá un puesto de responsabilidad.

"Al igual que Alain Ducasse antes que él, nunca estuvo en la cocina cortando zanahorias. Así que no es lo que esperamos de ellos; esperamos que aporten su reputación. Y dada la reputación de Jean Imbert, decidimos poner fin a esta colaboración desde el primer momento", explicó Delahaye. Jocelyn Herland, quien ya era la chef ejecutiva del restaurante, ocupará su lugar, añadió.La dirección del Plaza Athénée simplemente agilizó el proceso, ya que el contrato de Jean Imbert expiraba en junio, según la misma fuente.

Posible cambio de nombre del establecimiento

JiPa (por Jean Imbert Plaza Athénée) también podría cambiar de nombre. «Aún hay tiempo para pensarlo, no hay prisa», declaró François Delahaye, admitiendo que la clientela del restaurante «se ha visto algo afectada» desde que salieron a la luz las acusaciones de violencia doméstica.

Delahaye afirmó que quiere que Imbert continúe en el establecimiento mientras se lleva a cabo el juicio. «Si es declarado culpable, asumiré las responsabilidades que me corresponden. Pero por el momento, sigue siendo inocente», recalcó. 'El chef de las estrellas' es objeto de una investigación por violencia doméstica iniciada por la fiscalía de Versalles tras una denuncia presentada por una de sus exparejas, la exactriz Lila Salet, por hechos ocurridos entre 2012 y 2013.

Miss Francia le acusa de haberle roto la nariz

Otras mujeres han denunciado en la prensa haber sufrido abusos físicos y psicológicos a manos del chef, entre ellas la Miss Francia 2006, Alexandra Rosenfeld. Ella relató cómo Jean Imbert le rompió la nariz en octubre de 2013 durante la grabación de un programa de M6 que ambos presentaban. El ganador de 'Top Chef' niega estas acusaciones.

El chef sigue vinculado a La Palme d'Or, el restaurante de mariscos gourmet del Hôtel Martinez, que fue reabierto bajo su dirección en 2024 y desde entonces ha sido galardonado con una estrella Michelin. A menos de un mes del Festival de Cannes, donde el hotel acoge, entre otras cosas, las cenas del jurado, la dirección del Martinez, contactada por la AFP en relación con la posible marcha del chef, no respondió.

Retirado de la vida pública desde agosto

Imbert, de 44 años, negó en la revista 'Elle' haber cometido violencia física o psicológica contra sus exparejas. La fiscalía de París informó a la AFP que había «encomendado una investigación por violencia doméstica a la comisaría del distrito 16».

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Desde su retirada de la vida pública en agosto, anunciada en Instagram, sus redes sociales permanecen inactivas y el hombre que alguna vez fue una figura pública ya no aparece en ningún sitio. El restaurante de alta cocina Monsieur Dior, en la avenida de Montaigne, rescindió el contrato con Imbert, firmado en 2022. Posteriormente, Imbert fue reemplazado por Yannick Alléno y su equipo, quienes contribuyeron a que el restaurante obtuviera su primera estrella Michelin este año. El chef también prestó su nombre al Venice Simplon-Orient-Express, que no respondió a las solicitudes de comentarios de la AFP.