Se los comería hasta el dragón
3 bocados irresistibles para endulzar Sant Jordi
Aquí tienes un trío de tentaciones para celebrar la 'diada'
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Si el dragón hubiera tenido a mano estos tres bocados dulces, la leyenda habría cambiado por completo: el maldito animal habría preferido estas tentaciones a comerse a los habitantes de aquella villa donde habitaba la princesa. Y quizás el caballero no lo habría tenido que matar. En fin, más allá de distopías rarunas, aquí tienes estas tres maravillas para el paladar que nos recuerdan esta 'diada' tan 'nostrada'.
Talkual: una rosa de chocolate
Talkual, empresa de Bellpuig dedicada a la lucha contra el desperdicio alimentario, presenta una propuesta tan dulce como significativa: una rosa de chocolate elaborada artesanalmente en colaboración con El Rosal, la centenaria marca de galletas de Tàrrega, un proyecto de economía social vinculado a la Associació Alba que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. La rosa, hecha a mano, está disponible en diferentes sabores y formatos y se puede adquirir a través de la web de Talkual. Cuesta 6,70 €.
Catanias Cudié: con sabor a crema catalana
Catanias Cudié propone un toque dulce y 'nostrat' a Sant Jordi con la variedad con sabor a crema catalana, uno de los postres más icónicos de la gastronomía local. Están elaboradas a partir de almendra mediterránea tostada y caramelizada, recubiertas con chocolate blanco artesanal con sabor a crema catalana y acabadas con una fina capa de cacao en polvo, creando así un equilibrio entre textura crujiente y suavidad con un punto cremoso. Se ofrece en una caja de 80 gramos (5,20 €) y también integrando el Pack Duet, que combina este sabor con el original (15,90 €, 250 gramos).
Hofmann: un pastel individual en forma de rosa
Hofmann rinde homenaje a la tradición con un pastel individual en forma de rosa que combina un bizcocho de chocolate con una galleta crujiente de vainilla. En su interior, una sutil compota de lichis y rosa aporta notas florales y frescas, mientras que una 'mousse' suave de chocolate negro y frambuesas envuelve el conjunto con intensidad y elegancia. El toque final lo ponen los pétalos de frambuesa, que evocan visualmente la rosa tradicional y añaden un contraste de sabor. Cuesta 135 €.
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