Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro SánchezMéxicoMbappéArbeloaGuerra IránBebé maltratadoMadonnaCamp NouBarcelona
instagramlinkedin

Se los comería hasta el dragón

3 bocados irresistibles para endulzar Sant Jordi

Aquí tienes un trío de tentaciones para celebrar la 'diada'

7 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe abril

Rosas artesanales de galleta y chocolate de Talkual.

Rosas artesanales de galleta y chocolate de Talkual. / El Periódico

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si el dragón hubiera tenido a mano estos tres bocados dulces, la leyenda habría cambiado por completo: el maldito animal habría preferido estas tentaciones a comerse a los habitantes de aquella villa donde habitaba la princesa. Y quizás el caballero no lo habría tenido que matar. En fin, más allá de distopías rarunas, aquí tienes estas tres maravillas para el paladar que nos recuerdan esta 'diada' tan 'nostrada'.

Talkual: una rosa de chocolate

Talkual, empresa de Bellpuig dedicada a la lucha contra el desperdicio alimentario, presenta una propuesta tan dulce como significativa: una rosa de chocolate elaborada artesanalmente en colaboración con El Rosal, la centenaria marca de galletas de Tàrrega, un proyecto de economía social vinculado a la Associació Alba que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. La rosa, hecha a mano, está disponible en diferentes sabores y formatos y se puede adquirir a través de la web de Talkual. Cuesta 6,70 €.

Catanias Cudié con sabor a crema catalana.

Catanias Cudié con sabor a crema catalana. / El Periódico

Catanias Cudié: con sabor a crema catalana

Catanias Cudié propone un toque dulce y 'nostrat' a Sant Jordi con la variedad con sabor a crema catalana, uno de los postres más icónicos de la gastronomía local. Están elaboradas a partir de almendra mediterránea tostada y caramelizada, recubiertas con chocolate blanco artesanal con sabor a crema catalana y acabadas con una fina capa de cacao en polvo, creando así un equilibrio entre textura crujiente y suavidad con un punto cremoso. Se ofrece en una caja de 80 gramos (5,20 €) y también integrando el Pack Duet, que combina este sabor con el original (15,90 €, 250 gramos).

Noticias relacionadas

El pastel individual en forma de rosa para Sant Jordi de Hofmann.

El pastel individual en forma de rosa para Sant Jordi de Hofmann. / El Periódico

Hofmann: un pastel individual en forma de rosa

Hofmann rinde homenaje a la tradición con un pastel individual en forma de rosa que combina un bizcocho de chocolate con una galleta crujiente de vainilla. En su interior, una sutil compota de lichis y rosa aporta notas florales y frescas, mientras que una 'mousse' suave de chocolate negro y frambuesas envuelve el conjunto con intensidad y elegancia. El toque final lo ponen los pétalos de frambuesa, que evocan visualmente la rosa tradicional y añaden un contraste de sabor. Cuesta 135 €.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  4. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  5. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  6. Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
  7. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  8. Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle

Restaurante Hiu: Asia es el punto de partida y el producto de Cambrils, el de llegada

Restaurante Hiu: Asia es el punto de partida y el producto de Cambrils, el de llegada

Es hora de irnos a freír, cocer o incluso guisar espárragos: así se disfruta de la estrella de la temporada

Es hora de irnos a freír, cocer o incluso guisar espárragos: así se disfruta de la estrella de la temporada

Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de Barcelona

Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de Barcelona

3 bocados irresistibles para endulzar Sant Jordi

3 bocados irresistibles para endulzar Sant Jordi

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

El rey del rodaballo presenta en Barcelona la marca Neptura para sus pescados de alta gama

El rey del rodaballo presenta en Barcelona la marca Neptura para sus pescados de alta gama

'¿A qué estás esperando?', el universo erótico-romántico de Megan Maxwell salta a la pantalla

'¿A qué estás esperando?', el universo erótico-romántico de Megan Maxwell salta a la pantalla

La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: "Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine"

La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: "Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine"