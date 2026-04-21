Los mejores restaurantes para degustar la 'diada' de Sant Jordi

Sant Jordi es un día para disfrutar en la calle. De principio a fin. Así que si tienes que parar a reponer fuerzas, qué mejor idea que hacerlo en estos restaurantes de Barcelona que se entregan a la celebración del día del libro y la rosa con platos o menús especiales. Son estos.

Yakumanka: la cocina peruana se une a la 'diada'

La propuesta de Yakumanka para Sant Jordi dialoga con la tradición catalana desde la esencia y la técnica de la cocina peruana. El establecimiento, que amplía su horario en formato ininterrumpido, presenta tres creaciones que reinterpretan productos y recetas icónicas de Catalunya con una mirada contemporánea y mestiza: el tiradito de 'calçot' y jurel (el pescado fresco se baña en una intensa leche de tigre de 'calçot' a la brasa y 'rocotomesco'), las 'yakubravas' o 'papas bravazas' (un crujiente 'mix' de patatas con salsa brava con huancaína y gamba de cristal crujiente) y coca de 'recapte' con escalivada, salsa de rocoto y chorizo marino. Además, los clientes podrán adquirir el libro 'Yakumanka: La cocina peruana de cebichería'.

Una de las mesas de La Terrassa del Claris preparada para la 'diada' de Sant Jordi. / El Periódico

La Terrassa del Claris: un cóctel llamado Aura

La Terrassa del Claris lanza un menú para el mediodía de Sant Jordi inspirado en la morfología de la rosa y su simbolismo: 'rosa' de atún rojo, 'calçot' y romesco rojo; 'tagliatelle' con mantequilla de setas de primavera; lenguado con crema de cigarras; meloso de ternera, frutos rojos y Oporto; y un postre inspirado en la rosa de Sant Jordi (cuesta 75 € con bebidas).

Además, propone un nuevo cóctel que rinde homenaje a la 'diada'. Se llama Aura y es una mezcla donde la delicadeza de la rosa y el hibisco se encuentran con la potencia de la pimienta y la canela. Una bebida floral y especiada con un giro inesperado: el final tropical gracias al toque de Passoa. El remate es la rosa de manzana confitada, finamente laminada para imitar los pétalos de la flor de Sant Jordi que contrasta con una pequeña flor blanca comestible -como un pensamiento o una mini orquídea-. Cuesta 15 €.

Salmón marinado del menú especial para la 'diada' de La Venta. / El Periódico

La Venta: menú especial para la 'diada'

La Venta lanza un menú especial que reivindica el recetario clásico y el producto bien trabajado. El menú arranca con un cóctel de bienvenida y una selección de entrantes tradicionales elaborados con producto de calidad, como la croqueta de jamón ibérico de bellota, el salmón salvaje marinado, la escalivada de pimiento rojo y berenjena y el fuagrás con mermelada de peras y nueces. La propuesta continúa con platos de perfil gastronómico como el huevo 'onsen' con setas y tocino y el 'magret' de pato a brasa. El final dulce llega con un milhojas de crema con fresas y 'petit fours'. El menú, disponible bajo reserva previa y para mesas completas, cuesta 60 € (con agua y café) y 69 € (con bebidas).

La viñeta de Sandra Navarro sobre el amor de un libro y una rosa que regalarán Fismuler y Molino de Pez. / El Periódico

Fismuler y Molino de Pez: una viñeta de Sandra Navarro de regalo

Los restaurantes Fismuler y Molino de Pez unen gastronomía y arte. Han invitado a la ilustradora Sandra Navarro a imaginar una pequeña historia de amor: la de una rosa y un libro que, separados, no son felices y encuentran su punto de unión alrededor de una buena mesa. El resultado es una viñeta que se entregará como obsequio a los comensales que visiten ambos establecimientos del 20 al 25 de abril.

Nu BCN: un menú con un postre con pétalos de rosa

Nu Bcn tiene preparado un menú nocturno de Sant Jordi que comienza con un cóctel de bienvenida y sigue con 'uramaki' de salmón con fresas para compartir. A continuación, como entrante, un plato de 'rigatoni' con trufa negra y crema de parmesano y 'pecorino'. Como plato principal, un rodaballo salvaje con verduras a la brasa. Y de postre, texturas de chocolate con pétalos de rosa. Cuesta 45 € (bebidas incluidas).

The Greenhouse

The Greenhouse, el restaurante del Hotel Pulitzer, servirá un menú especial para la 'diada' (33 € con bebida) con platos como el crujiente de tapioca con tartar de gamba, raya confitada con mantequilla 'noisette' o terrina de cochinillo con yuca, culminando con un postre floral de fresas marinadas y ruibarbo. Además el lobby y La Terraza (en la azotea) presentan el Spritz de Sant Jordi, un cóctel efímero creado exclusivamente para la ocasión. Elaborado con cava rosado, Aperol, soda y fresa fresca.

Incorrecte: un menú degustación inspirado en la leyenda de Sant Jordi

Incorrecte celebrará la 'diada' con 'La leyenda de Sant Jordi', un menú inspirado en la historia del caballero, la princesa, el dragón y la rosa que se marida con vinos de Montblanc, localidad donde, según la tradición, nace la leyenda de Sant Jordi. La carta apuesta por platos desenfadados y de producto como atún rojo con sandía y salsa de médula picante, canelón de pollo salvaje con corona de pimienta negra y rodaballo braseado con salsa de calamar, patata platillo y puré de apionabo. Todos los comensales recibirán una rosa de papel creada por la diseñadora Paola de Fuera.

Desoriente, Blu Bar, Vrutal y 26KG: semillas de regalo

Los restaurantes Desoriente, Blu Bar, Vrutal y 26KG, que pertenecen al grupo de restauración Beleavers, celebran Sant Jordi conectando la festividad con lo que mejor define su propuesta gastronómica: el mundo vegetal. Por eso, todos los comensales que visiten el día 23 estos restaurantes recibirán un sobre con semillas de flores para plantar en casa. Entre todos ellos habrá uno especial que contendrá semillas de rosa. La persona que consiga hacer crecer la rosa será premiada con una comida para dos en cualquiera de los restaurantes del grupo.

El cóctel Rosa Sant Jordi del restaurante Shôko. / El Periódico

Shôko: 'brunch', comidas y cenas benéficas, y un cóctel especial

Shôko se suma a la iniciativa benéfica ‘Roses que curen’, impulsada por la fundación Amics de l'Hospital del Mar con el objetivo recaudar fondos para la investigación de enfermedades como el cáncer de mama, trastornos neurológicos (demencias, ELA, Parkinson, esclerosis múltiple) y salud mental. Como parte de esta acción, los comensales que disfruten de un 'brunch', una comida o una cena recibirán una rosa solidaria y un punto de libro. Para esta ocasión, el restaurante contará, además, con un cóctel especial llamado Rosa Sant Jordi, que combina fruta oscura con un delicado toque floral (12 €). También se podrán comprar rosas solidarias a través de la web de la iniciativa que se entregarán a los pacientes ingresados en el Hospital del Mar; los fondos recaudados se destinarán a los proyectos de investigación mencionados.

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Los restaurantes del grupo No Hay Mañana (Chamako, Malparit, Babula, Madre, Finca Nebot y Rev El Bar) obsequiarán por Sant Jordi con una obra inspirada en la 'diada' de Laura Agustí, artista multidisciplinar vinculada a Barcelona que en los últimos años ha centrado su trabajo en la ilustración de libros. Agustí es también la creadora del Club del Mirlo, una suscripción mensual a través de la cual envía a sus seguidores una ilustración dedicada.