¡Atención, gurmet!
7 bocados con premio: dos quesos, un 'cheese cake', dos 'burgers', una cerveza y una pasta de té
Te contamos lo que pasa en el mundillo gastro en estos 'flashes'
¿Son fiables los concursos de quesos?
Okasional Beer: otras cervezas son posibles
El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias sobre premios de productos 'top'. Son estos.
Savel, Mejor Queso de España
El certamen GourmetQuesos, uno de los que se organizan en el Salón Gourmets, ha coronado al queso Savel, de Airas Moniz (Chantada, Lugo), como Mejor Queso de España 2026. Se trata de un azul gallego y artesano con forma cilíndrica que resulta intenso y cremoso sin llegar a ser picante ni blando.
Ninot (Sant Gil d'Albió), Mejor Queso Artesano de Catalunya
La feria Lactium de Vic ha dado a conocer los ganadores de las 16 categorías del concurso de Mejores Quesos Artesanos de Catalunya 2026 y al mejor de todos ellos. Entre las más de 250 piezas elaboradas por una cuarentena de queserías, el jurado ha elegido como número uno Ninot, de la queseria Sant Gil d'Albió, en la Conca de Barberà. Es un queso de pasta dura de leche de cabra inspirado en un queso suizo de vaca, el Vacherin Fribourgeois.
Jon Cake, Mejor Pastel de Queso Catalán
Lactium he entregado el premio Mejor Pastel de Queso Catalán 2026 a Jon Cake (Barcelona). La pieza, que debía contar con un mínimo del 20% de queso artesano catalán, incorpora el queso artesanal para untar de vaca de Làctics l'Esquella y el queso Garrotxa de cabra de Quesos Muntanyola. Este año, el premio ha registrado un récord de participación, con más de 30 candidaturas de todo el territorio. En la valoración a ciegas, se han tenido en cuenta criterios como el gusto, textura, técnica y aspecto. A la hora de emitir el veredicto, el jurado ha destacado una tarta visualmente impecable, con un interior cremoso a partir de la combinación de dos quesos, muy presentes en el conjunto, y una forma muy elegante.
La Gladiadora, mejor 'burgers' del The Champions Burger de Barcelona
La Mejor Hamburguesa de la edición de The Champions Burger celebrada en Barcelona es La Gladiadora, de VicBros Burger (Alicante),. Los más de 180.000 visitantes que han pasado por el aparcamiento del centro comercial de La Maquinista durante los 11 días de celebración la han situado en lo más alto por su pan, la calidad de la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Esta pieza acumula cuatro triunfos en cuatro paradas: Murcia, Sevilla, Alicante y ahora Barcelona. Lleva pan de 'brioche' tipo 'pretzel', medallón de vaca de la raza simmental, queso cheddar curado, mermelada y mayonesa ahumada (ambas de beicon), cebolla crujiente; salsa Emmy Love y polvo de queso pecorino.
La mejor 'burger' de Barcelona es obra de El Surtidor (Vilanova i la Geltrú): su Imperial Wagyu lleva pan de 'brioche', lámina de 'wagyu' A5, chuletón madurado, flores comestibles de 'tsubaki' (camelia) y 'sakura' (cerezo), queso ahumado, mermelada de cebolla al vino de Yoichi, espuma de quesos de Hokkaido y salsa Geishas.
Basqueland Brewing, Mejor Cervecera del Año
El Barcelona Beer Festival ha coronado una vez más (y ya van cuatro tras 2021, 2022 y 2024) a Basqueland Brewing como Mejor Cervecera del Año, confirmando su posición como una de las grandes referencias del panorama 'craft' europeo. La elaboradora vasca, con sede en Hernani, se ha alzado con el premio tras conquistar un ocho medallas en estilos como Pastry Imperial Stout, Oat Cream IPA o West Coast IPA, entre otros. También se ha distinguido también a la cervecera de Almacelles (Lleida) Lo Vilot con el premio Brewing Hop for a Better Future by Mr Malt, que pone el foco en proyectos comprometidos con la sostenibilidad y el impacto positivo en el entorno. La cervecera letona Hopalaa ha recibido por Momentum el Premio Innovación Mr. Malt y Kosmonauta ha sido reconocida como Mejor Cervecera Novel. Guzmán Fernández ha recogido el premio especial Steve Huxley, que reconoce toda una trayectoria vinculada al desarrollo y profesionalización del sector.
Hofmann, Mejor Pasta de Té de Catalunya
La pastelería Hofmann ha sido galardonada con el premio Mejor Pasta de Té de Catalunya 2026 por la revista especializada 'Dulcypas', gracias a su nueva galleta Origen, que rinde homenaje a Barcelona. Su nombre evoca la esencia de la capital catalana, ya que tiene forma de sello con la imagen de la Sagrada Família. La nota tostada es el hilo conductor: avellana, café y 'sobacha'. Se elabora con una base de 'shortbread', praliné de avellana y café, 'gianduja' de avellana, caramelo de 'sobacha' (infusión de granos de trigo sarraceno tostado) y chocolate negro. Cuesta 18 €.
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