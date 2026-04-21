Iniciativa solidaria
El chef Òscar Manresa crea Catalina Fundación para conectar cocina profesional y entidades sociales
La nueva entidad quiere demostrar que la gastronomía es "una herramienta real de transformación social"
La Fundació Alícia, galardonada por su medicina culinaria (y otras noticias gastro con premio)
El cocinero y empresario barcelonés Òscar Manresa ha creado Catalina Fundación, para conectar la cocina profesional con las entidades sociales y demostrar que la gastronomía es una herramienta real de transformación social. Así ha definido la fundación su directora, Maite Ferre, durante la presentación que se ha hecho esta semana en el restaurante Catalina que Manresa tiene en Gavà (Barcelona), informan los organizadores en un comunicado.
Ferre ha concretado que se trata de conectar dos realidades: "Desperdiciamos alimentos mientras miles de personas no tienen garantizado algo tan básico como comer ni acceder a oportunidades para salir adelante".
Cena de gala con 200 personas
La presentación fue una cena de gala que reunió a unas 200 representantes de la sociedad barcelonesa, incluidos los deportistas Marc Gasol y Robert Lewandowski y el cantante Loquillo, entre muchos otros.
Ferre les explicó que la fundación quiere demostrar que la gastronomía es "una herramienta real de transformación social. Y esta transformación solo es posible con todas las personas que estáis aquí".
En el nombre de la madre
La fundación lleva el nombre de Catalina Munuera, la madre de Manresa, que explicó que ella "estaría muy contenta de ver que ella hizo un esfuerzo descomunal para que siempre hubiera comida en la mesa".
"Su hijo va a hacer lo propio con muchísimas otras mesas", dijo el cocinero, y añadió que la cena de presentación es solo el primer paso de un sueño que se empieza a materializar.
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