Los mejores tragos para Sant Jordi: tres cócteles y un vino

Una jornada tan especial como la 'diada' de Sant Jordi merece un brindis por todo lo alto. Aquí encontrarás tres cócteles especiales y un vino que te sorprenderán y te gustarán por igual. ¡Salud!

Shôko: un cóctel especial y 'brunch', comida y cenas benéficas

Shôko ha creado un cóctel especial llamado Rosa Sant Jordi, que combina fruta oscura con un delicado toque floral (12 €). Además, el restaurante se suma a la iniciativa benéfica ‘Roses que curen’, impulsada por la fundación Amics de l'Hospital del Mar con el objetivo recaudar fondos para la investigación de enfermedades como el cáncer de mama, trastornos neurológicos (demencias, ELA, Parkinson, esclerosis múltiple) y salud mental. Como parte de esta acción, los comensales que disfruten de un 'brunch', una comida o una cena recibirán una rosa solidaria y un punto de libro. También se podrán comprar rosas solidarias a través de la web de la iniciativa que se entregarán a los pacientes ingresados en el Hospital del Mar; los fondos recaudados se destinarán a los proyectos de investigación mencionados.

El cóctel solidario inspirado en la rosa de Nobu Rooftop. / El Periódico

Nobu Rooftop: un cóctel solidario inspirado en la rosa

Bajo el lema 'Convierte un libro en un brindis de Sant Jordi', la azotea de Nobu ha preparado un cóctel solidario inspirado en la rosa. Para poder disfrutar de este trago, hay que entregar un libro como moneda de cambio; da igual la temática, ya que puede ser novela contemporánea, filosofía, historia, autoayuda, literatura infantil... Los volúmenes recogidos serán donados a Llegits, una asociación local que impulsa una lectura más accesible. La iniciativa, en marcha entre el 20 y el 26 de abril, solo permite cambiar un libro por cóctel y persona, y solo para los 100 primeros clientes. El combinado, rosado, aromático, floral y elegante, lleva pisco Fatwash con cacahuete, sirope de horchata de almendra, sirope de rosa, 'supasawa', zumo de lima, clara de huevo y bíter Peychaud's.

El cóctel Aura inspirado en Sant Jordi de La Terrassa del Claris. / El Periódico

La Terrassa del Claris: un cóctel llamado Aura

La Terrassa del Claris propone un nuevo cóctel que rinde homenaje a la 'diada'. Se llama Aura y es una mezcla donde la delicadeza de la rosa y el hibisco se encuentran con la potencia de la pimienta y la canela. Una bebida floral y especiada con un giro inesperado: el final tropical gracias al toque de Passoa. El remate es la rosa de manzana confitada, finamente laminada para imitar los pétalos de la flor de Sant Jordi que contrasta con una pequeña flor blanca comestible -como un pensamiento o una mini orquídea-. Cuesta 15 €.

El establecimiento también lanza un menú para el mediodía de Sant Jordi inspirado en la morfología de la rosa y su simbolismo: 'rosa' de atún rojo, 'calçot' y romesco rojo; 'tagliatelle' con mantequilla de setas de primavera; lenguado con crema de cigarras; meloso de ternera, frutos rojos y Oporto; y un postre inspirado en la rosa de Sant Jordi (cuesta 75 € con bebidas).

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La Rosa: el vino rosado de Can Sumoi

La Rosa es un rosado del Penedès elaborado con sumoll y xarel·lo, que dan lugar a un vino fresco, directo y con una marcada acidez. De aroma delicado, con notas cítricas y de plantas mediterráneas como el tomillo o el romero, es una propuesta ligera y estrechamente vinculada al paisaje de donde nace. Por su nombre y color, resulta ideal para regalar en Sant Jordi. Cuesta 14 €.