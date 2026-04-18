Los 5 mejores restaurantes de Igualada según Tripadvisor

Catalunya puede presumir de su amplia oferta gastronómica. La cocina mediterránea reina en todas las comarcas, donde la apuesta de los 'chefs' deja huella en sus clientes, quienes se deshacen en elogios. Igualada no es la excepción, y varios restaurantes han dejado una importante huella en sus comensales. Estos son los cinco mejores establecimientos de la ciudad, según Tripadvisor.

"Inmejorable"

El reconocido 'Somiatruites', con ocho menciones Bib Gourmand y una Estrella Verde Michelín, figura como el mejor restaurante de la ciudad. Con una clara propuesta gastronómica, Igualada se rinde a su cocina. "Una gastronomía de gran nivel con carta variada, sabores increíbles y una preparación muy lograda, para volver una y otra vez", relata un comensal. "Comida inmejorable, con una oferta innovadora y moderna, difícil de encontrar el Igualada", asegura otro.

"Brilla por su excelencia"

Exquisit se ha consolidado como el segundo mejor local de Igualada, cuyo nombre ejemplifica la calidad de la comida que sirven. "Es un restaurante que frecuentamos y siempre brilla por su excelencia. El último día que fuimos a comer la calificación no era de excelencia, sino de brutal", ha escrito un comensal. "A destacar el criterio de temporada que se sigue en toda la propuesta gastronómica. El menú diario es difícilmente superable en relación con la calidad-precio", puede leerse en otra reseña.

"Delicioso"

La cocina casera de El Caprici cierra el podio como tercer mejor local de Igualada. "Para mí, el mejor restaurante sin lugar a dudas. ¡Todo es delicioso! Pocas veces me he encontrado un lugar donde pruebes lo que pruebes, es bueno. Todo está justo en su punto... La comida es sabrosa, los sabores están siempre equilibrados y las texturas son delicadas y sorprendentes", asegura un comensal. "Comida sublime, una experiencia gastronómica para el paladar", escribe otro.

"Extraodinario"

El restaurante El Jardí ha logrado fidelizar a sus clientes y consagrarse como uno de los mejores establecimientos de Igualada. "Extraordinario. Cocina muy fina y con platos exquisitos que se acompaña con un servicio rápido y eficiente", dice un cliente en Tripadvisor. "Siempre nos sorprenden con nuevos menús, saben fusionar perfectamente los sabores para hacer platos de prestigio. Calidad precio mas que correcto", recoge otro comentario.

"Sitio imprescindible"

Cierra la lista el restaurante Cubic, un restaurante de cocina mediterránea actual con un toque moderno. El establecimiento se encuentra en la Plaça Sant Miquel, en un local sofisticado y acogedor. Entre semana, presenta un menú de mediodía por 19,5 € con una bebida incluida y platos como un tartar de gambas, lomo de bacalao gratinado o magret de pato. También un menú de fin de semana y un menú degustación de siete pases por 45 €.

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"Sitio imprescindible para comer en Igualada. Comida elaborada, de temporada y de mucha calidad. Opciones con precios muy competitivos tanto entre semana como fines de semana en relación con la calidad de la comida", comenta un usuario en Tripadvisor. "El menú es algo espectacular. Increíble el local, la atención y la ambientación. Repetiremos seguro", añade otro.