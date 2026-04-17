Dos buenos planes gastro para el finde: un festival con las mejores coctelerías del mundo y una feria de quesos artesanos

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Barcelona Cocktail Fest (Barcelona, 18 y 19 de abril)

Barcelona Cocktail Fest, una de las granes citas del sector de la coctelería en Europa, repite por quinto año consecutivo en Palo Alto (Poblenou) para celebrar una nueva edición donde se reúnen 10 de las mejores coctelerías del mundo, según el ranking The World’s 50 Best Bars. Los asistentes podrán disfrutar de cócteles de autor, de una variada oferta gastronómica con 'food trucks', de la música de 'djs' y de charlas y conferencias de ámbito más profesional.

Participan las coctelerías Paradiso (cuarta en la clasificación mundial de 2025), Alquímico (11ª), Lady Bee (13º), Himkok (14ª), Locale Firenze (22º), Drink Kong (40ª), The Bar in Front of the Bar (47º), Angelita (51º), Native (84º) y De Vie. Los 'food trucks' son los de Antonia’s Burger, Lulu & Flyn, Nomad Coffee y Warike Project.

Uno de los puestos de una edición anterior de Lactium. / Facebook

Làctium (Vic, 18 y 19 de abril)

Vic acoge la 18ª edición de esta feria que se ha convertido en una de las citas clave del sector quesero catalán. Durante dos días, la ciudad se transforma en un punto de encuentro entre productores, profesionales y público alrededor del queso artesano. Participan 39 queserías artesanas que ofrecen más de 200 referencias para degustar. Ferme Les Rouquines (Cerdanya francesa), con un modelo de producción de ciclo cerrado, es la quesería internacional invitada y también destaca la presencia de proyectos innovadores y colaborativos como El Quall, Obradors Compartits y Ramats de Foc.

Además, hay catas guiadas y actividades para entender el producto, el territorio y los procesos artesanos, y un doble certamen con el concurso que elegirá los mejores quesos artesanos catalanes de 2026 y el que escogerá el mejor pastel de queso catalán.