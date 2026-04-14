Quemo: la 'app' donde los profesionales de la hostelería de BCN tienen descuentos en restaurantes, bares y hoteles

Interesante novedad en el panorama gastronómico de Barcelona. Se llama Quemo y se trata de una plataforma digital privada que da acceso a descuentos y experiencias a los profesionales de la hostelería de la capital catalana y que resuelve una paradoja: quienes hacen posible que la ciudad tenga una de las mejores escenas gastronómicas del mundo apenas pueden disfrutarla.

Con una suscripción de 4,99 € al mes, abre la puerta a un ecosistema privado donde cocineros, camareros, cocteleros, sumilleres y todos los que trabajan bajo el paraguas de la hostelería pueden descubrir nuevos locales, probarlos, inspirarse, disfrutar y formar criterio.

Eventos, catas y degustaciones

No es una 'app' masiva: es un espacio cerrado, con acceso verificado que va más allá de los descuentos. La plataforma activa una comunidad con eventos, catas y degustaciones gratuitas, encuentros de 'networking' y contenido exclusivo para el sector. Un punto de encuentro para profesionales que quieren estar conectados con lo que ocurre en la ciudad.

La idea es llevar clientes a los restaurantes entre semana, que es cuando hay menos trabajo. Y con gente del sector, que muchas veces ejercen de prescriptores cualificados ante colegas y clientes.

Noticias relacionadas

Quemo cuenta ya con nombres reconocidos de la escena gastronómica de Barcelona como Grup Confiteria (La Font del Gat, Dr. Stravinsky, Paradiso, Balius, Betlem, Ultramarinos Marín, Cafè del Centre, Muy Buenas...), Solange, Casa Amàlia, La Balmesina y el grupo The Fish & Chips Shop (Fish Bar, Achaar, Baby Jalebi), entre otros. El proyecto se presentó oficialmente el pasado 30 de marzo en el Muticlub (Barcelona), en un evento que contó con la colaboración de Gramona, Bubó e Improshow, reuniendo a profesionales y agentes relevantes de la industria. Ya está operativa y ofrece un periodo de 7 días gratuito para todos los nuevos miembros.