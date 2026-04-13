Rosalía se cuela en la cocina: lo que come, lo que bebe y lo que pone de moda

Todo lo que toca Rosalía es noticia. Y la tenemos hasta en la sopa. Nunca mejor dicho, porque de sus noticias más virales, más allá de su música, amores o estilismos, lo que come se lleva la palma. En los últimos meses se ha hablado de sus restaurantes favoritos en Barcelona -donde puede caer una tortilla en Bar Bocata o una brandada de bacalao en Bodega La Palma-, pero ahora la 'motomami' ha dado un paso más: de comensal a prescriptora.

Convertida casi sin proponérselo en 'food influencer', la artista ha revolucionado TikTok con un vídeo en el que enumera sus platos favoritos de la gastronomía española. Una lista que sirve tanto de guía como de declaración de intenciones. Porque, aunque sorprenda, no todo vale: el pulpo a la gallega no entra en sus preferencias. En cambio, sí le entusiasman las croquetas, los churros con chocolate, las tortitas de camarón, el arroz, el gazpacho o las patatas bravas.

Pero si hay un plato -de los que están más de moda en las cartas de neotabernas actuales- que le ha robado el corazón es la tortilla de patatas -y con cebolla, sin debate en su caso-. Una pasión que sus seguidores ya intuían al ver la recurrencia de este plato en sus redes, ya sea en versión casera o en restaurantes de Barcelona. Incluso se atrevió a preparar su receta familiar para la edición digital estadounidense de 'Vogue', dando una lección magistral en 'spanglish' y con arte sobre cómo clavar este clásico, insistiendo en que el secreto está en pochar bien la cebolla, siempre a fuego medio para evitar que se queme.

El arte del aperitivo

En ese mismo vídeo, Rosalía reivindica otro ritual profundamente arraigado: el de hacer el vermut. Su combinación ideal es tan sencilla como efectiva: patatas "de la churrería de al lado de tu casa", aceitunas rellenas con anchoas, mejillones de lata con mucho aceite y salsa Espinaler. Una selección que, de paso, pone en el radar internacional a marcas y productos locales, igual que ya hizo al mostrar en sus redes su despensa con aceite de oliva virgen extra La Española.

Pero su curiosidad gastronómica no se detiene en España. La artista de Sant Esteve Sesrovires es una 'foodie' global, como demuestran las imágenes de sus viajes: pasta en Italia, 'ramen' y 'sushi' en Japón y otros descubrimientos en cualquier punto del mapa. De hecho, su plato favorito del mundo no es español, sino la sopa de 'egus'i con 'fufú', una receta de origen nigeriano elaborada con semillas de melón molidas y que puede incluir verduras, carne o pescado según la región, además de una masa densa de yuca o plátano.

Entre el capricho y el equilibrio

Aunque Rosalía disfruta comiendo, también cuida su alimentación, especialmente en periodos de trabajo intenso como es su actual gira 'Lux'. “Mucho pescado”, ha explicado, como parte de una dieta equilibrada que arranca cada día con el mismo desayuno: tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal. El aguacate, de hecho, es uno de sus alimentos fetiche, hasta el punto de bromear con llevarlo siempre en el bolso en una reciente entrevista.

A esa rutina saludable se le cuelan algunos placeres irrenunciables. En París, sucumbe al 'pain au chocolat' por encima de cualquier otro dulce francés como la tarta 'tatin' o el cruasán. Y mantiene viva una receta familiar: un bizcocho de aceite de oliva y naranja que aprendió de su abuela y que ha compartido con millones de seguidores.

En el capítulo de bebidas, cuida especialmente la voz con infusiones de jengibre, no de bolsita, sino que la prepara ella misma con raíz recién cortada. El café lo toma con leche de avena, mientras que su historial incluye incluso colaboraciones con grandes marcas de refrescos de cola que ha tuneado con vainilla y coco. Sin embargo, si hay una bebida que define su mesa e imaginario es el vino blanco sauvignon blanc, al que ha elevado casi a categoría de símbolo personal. Tanto es así, que una canción de su último disco lo lleva como título.

Su etiqueta predilecta, recomendada por el también artista Pharrell Williams ("que sabe de cosas buenas", según afirmó la cantante), es un Sancerre del Loira, Domaine de Vacheron, considerado entre los mejores del mundo. Una devoción que ha dejado momentos virales, como aquel directo en el que se lamentaba porque su hermana se había acabado su "senser" (como lo pronuncia ella) favorito. Entre bromas, descorches fallidos y brindis cómplices, Rosalía confirma que también en la mesa -como en el escenario- sabe convertir lo cotidiano en tendencia.