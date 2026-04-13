La Boqueria homenajea a Carles Gaig por su carrera (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

La Boqueria homenajea a Carles Gaig

El mercado de la Boqueria ha homenajeado al chef Carles Gaig, un referente de la cocina catalana al frente de los restaurantes Gaig y Petit Comitè, en el marco del ciclo Consell de Savis, que tiene como objetivo reconocer figuras destacadas del mundo de la gastronomía y la restauración que hayan abierto camino y marcado tendencia en el panorama culinario catalán. Gaig es la cuarta generación de una familia vinculada a la cocina catalana. Ha mantenido vivo el legado familiar, combinando tradición e innovación, e impulsando proyectos como Fonda Gaig, Porta Gaig y Gaig a Casa, así como iniciativas internacionales como La Ventana by Gaig en Singapur. En 1989 transformó la histórica Taberna de Gaig en el restaurante Gaig, iniciando una nueva etapa que le valió una estrella Michelin en 1993.

La Boqueria ha homenajeado en anteriores Consells de Savis a figuras como Joan Bayén (Bar Pinotxo), Isidre Gironès (Ca l'Isidre), Jean-Louis Neichel (Neichel), Josep Solà (Bodega Sepúlveda), Francesc Fortí (Racó d'en Binu), Joan Rossell (Joan de les Flors), Josep Monje (Via Veneto), Josep Lladonosa (Quatre Barres), Jaume Subirós (Motel Empordà) y Montserrat y Alícia Agut (Can Culleretes), entre otros.

Varios platos de Bar La Esquina. / Àlex Froloff

Bar La Esquina apuesta por la brasa

Bar La Esquina, con el chef Luis Cors, ex de La Pubilla, al frente, apuesta ahora por la brasa tras la incorporación de un horno de leña, de modo que el carbón y el humo se han convertido en el hilo conductor que atraviesa sutilmente toda la carta, desde los vegetales hasta los arroces o incluso los postres: alcachofa a la brasa coronada con 'steak tartar' y crema de yema con pecorino; calamar de playa a la brasa con salsa de su propia tinta; brochetas de corvina acompañadas de alcachofas y aceite de avellanas, solomillo de vaca de selección nacional o lomo de vaca frisona madurado durante 30 días...

El establecimiento mantiene el aire de taberna y por su barra y mesas de mármol siguen desfilando clásicos como la ensaladilla con judía verde y ventresca, la gilda tradicional con salsa 'ravigotte', el tomate rosa de Barbastro con cebolla de Figueres y atún en aceite, la bomba de patata rellena de ternera estofada, las croquetas de cocido elaboradas con tres carnes, el fricandó de ternera con setas de temporada... También hay arroces destacables como el 'a la llauna' con calamar y gamba roja o la cazuela de arroz meloso con pollo de corral y 'calçots', que recibe el golpe de final en el horno de leña.

El interior del local de A Pluma en Les Corts. / El Periódico

A Pluma abre un tercer local en Les Corts y ficha al chef Víctor Ródenas

Tras la salida de Eugeni de Diego de A Pluma, los nuevos propietarios han inaugurado otro restaurante, esta vez en Les Corts (Europa, 24). La marca continúa reivindicando el sabor auténtico del pollo asado de toda la vida. Con esta apertura ya son tres los establecimientos en Barcelona -Sant Gervasi, Gràcia y Les Corts-. Esta nueva etapa llega también con la incorporación del chef Víctor Ródenas (Maleducat y Casa Fiero), que se suma al proyecto para reforzar la dirección gastronómica. La propuesta gastronómica también incluye croquetas, ensaladilla rusa, canelones, hamburguesas de pollo frito, tiras crujientes... Entre los productos destacados figuran el 'pollastre groc' català y el tomate rosa del Maresme.