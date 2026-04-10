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"Escandalosamente bueno, un espectáculo": Los elogios al mejor restaurante de Terrassa según Tripadvisor

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Restaurante Talaiot, en Terrassa

Restaurante Talaiot, en Terrassa / @restaurant_talaiot

Oscar Belloch

Barcelona
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Los restaurantes ponen mucha atención a las reseñas que les hacen a través de las principales plataformas digitales, ya que disponer de un buen puesto en sitios como TripAdvisor prácticamente les asegura un éxito diario en cada servicio. En Terrassa existen, hasta mitad de septiembre de 2024, cerca de 400 restaurantes registrados en TripAdvisor, algunos con unas valoraciones muy destacadas, mientras que otros no corren la misma suerte.

Reseñas repletas de elogios

El restaurante posicionado como número 1 de TripAdvisor es el Restaurant Talaiot, ubicado en la calle de Arquímedes de Terrassa. Este emplazamiento se encuentra en la lista de los Travellers' Choice 2023 de la plataforma, que recoge las ubicaciones mejor valoradas por los usuarios.

Su carta es extensa y cuentan con especialidades menorquinas amplias: las calderetas, los arroces, y el marisco son sus platos estrella. Los precios son muy adecuados a la excelente calidad que ofrecen y también tienen disponibles tres tipos de menús todos los días de la semana, con precios de 34 euros, 38 euros y 44 euros el más elevado.

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Con más de 440 reseñas y 4,5 estrellas de media -en datos de mediados de septiembre-, vale la pena observar las críticas que los usuarios escriben del Talaiot en TripAdvisor, pues consiguen transmitirnos cómo los paladares de los clientes tocan el cielo cada vez que comen o cenan en el lugar: "Escandalosamente bueno, vaya espectáculo", recalca Paco Gómez. Por otra parte, José Manuel E. también se deshace ante el servicio que experimentó: "Explosión de sabores. Gracias, nos habéis hecho felices". Sin duda, el Talaiot debería ser una visita obligatoria para todos los vecinos de Terrassa.

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