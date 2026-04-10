Finde cervecero en Barcelona: dos citas donde disfrutar de buenos tragos (¡una de ellas, gratis!)

Este finde toca birra. ¿Por qué? Pues porque no tendrás más remedio que beberla; hasta el domingo, se celebran en Barcelona dos grandes festivales dedicados a la cerveza. Aquí te contamos cuáles son y qué podrás encontrar en ellos.

Una imagen de una edición anterior del Barcelona Beer Festival. / El Periódico

Barcelona Beer Festival (hasta el 12 de abril)

El pabellón 2 de Fira Montjuïc acoge el festival de cerveza artesana más importante del sur de Europa: ocupa 7.000 metros cuadrados y reúne más de 100 cerveceras y ofrece cerca de 500 cervezas diferentes procedentes de todo el mundo. Este año, el certamen sitúa la gastronomía como uno de sus pilares fundamentales, reivindicando la cerveza artesana como una aliada imprescindible de la alta cocina. La gran apuesta de esta edición es la creación del restaurante efímero Maridatge 6x6, liderado por el cocinero y comunicador Jordi Àvila y el divulgador gastronómico Pep Nogué, que sirven un menú compuesto por seis platos elaborados con productos de Girona y seis cervezas artesanas. Tambien puede degustarse en formato 1x1 (una tapa y una cerveza).

En el Barcelona Beer Festival hay muchas actividades atractivas: una cata rotativa del Penedès con cerveza artesana y 'catànies' en maridaje; descubrir la conexión entre la sidra y la cerveza del País Vasco a través de elaboraciones marcadas por la acidez; participar en una cata con el maestro de 3 Fonteinen para conocer el proceso de las 'lambic' y la auténtica 'geuze'; probar cervezas premiadas de la mano del peruano Marco Málaga, creador de Cervecería 7 Vidas y ganador del premio a Mejor Cervecera en el Barcelona Beer Challenge 2025; realizar un viaje sensorial por la escena 'craft' italiana o acercarse a elaboraciones únicas procedentes de China que raramente llegan a Europa. Además, en el Aula Gastronómica, participan profesionales de restaurantes como Nectari e Incorrecte y también se entregarán los galardones del Barcelona Beer Challenge: 159 medallas en 53 categorías, entre 867 cervezas presentadas por 139 cerveceras de 14 países. La entrada de un día cuesta a partir de 6,75 €.

Una imagen de una edición pasada de la San Miguel Biergarten. / Ariadna Creus

Biergarten Poble Espanyol (hasta el 12 de abril)

La Plaza Mayor del Poble Espanyol acoge una nueva edición de la San Miguel Biergarten, la otra gran fiesta de la cerveza de Barcelona. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de 25 variedades de cerveza, incluyendo opciones sin alcohol y sin gluten, una oferta de gastronomía bávara, así como talleres, catas, concursos con premios, música en directo, sesiones de 'dj' y actividades para todos los públicos. La oferta gastronómica incluye platos tradicionales alemanes como fránkfurts, 'bratwursts', 'pikantwursts', codillo, ensalada 'kartoffel'..., junto con opciones veganas y menús infantiles.

La entrada es gratuita para los residentes en Catalunya, con aforo limitado y acceso por orden de llegada mediante entrada anticipada. Además, la compra previa de menús garantiza un descuento anticipado en la comida y el acceso al evento. Ya está disponible a través de www.poble-espanyol.com y www.biergartenbcn.com. Tanto las catas como los maridajes son gratuitos y se pueden reservar a través de la web biergartenbcn.com. También se llevarán a cabo concursos y sorteos abiertos a todos los asistentes.