The Champions Burger: así fraguaron tres jóvenes valencianos un éxito gastronómico de campeonato

Los valencianos José Morales, Nacho Martínez y Alejandro Soriano nunca soñaron con lo que están viviendo estos últimos años con The Champions Burger. "Jamás lo imaginamos, esto era un hobby. Claro que queríamos que nos fuera bien, pero solo queríamos trabajar. Somos gente muy sencilla", asegura el primero de ellos. Y hay que creerle porque nadie en su sano juicio vería posible que tres treintañeros montaran un pequeño encuentro con siete 'food trucks' de hamburgueserías en el cauce del río Turia en 2018 y, tras dos años parados por la pandemia (2020 y 2021), hubieran llegado a 2026 aspirando a reunir a más de ocho millones de asistentes en una sesentena de ciudades de España, Francia, Portugal y Alemania. Se trata del mayor festival de hamburguesas gurmet de Europa.

Pero así ha sido. Lo recuerda Morales a este diario horas antes del inicio de la edición barcelonesa de The Champions Burger, que tomará el aparcamiento del centro comercial La Maquinista hasta el 19 de abril con 21 puestos de comida. "Nacho y yo trabajábamos para una agencia de publicidad y teníamos un 'food truck' de perritos calientes. Conocimos a Álex en los eventos a los que íbamos porque él llevaba uno de 'burgers'. Nos hicimos amigos y dijimos de montar un evento chulo", rememora con una sonrisa. Lo consiguieron: "Era pequeñito, había siete hamburgueserías y lo completamos con nuestros perritos calientes, otro 'food truck' de patatas... Había una docena de puestos".

Como habían notado un "pique sano" entre los establecimientos valencianos, decidieron convertir la cita en un campeonato entre ellos "y ver qué tal iba". Pues fue de maravilla: "De las mejores experiencias que hemos vivido. Creo que vino toda València, fue un éxito brutal". Duró ocho días de septiembre repartidos en dos semanas de jueves a domingo.

Acabada la primera edición de The Champions Burger, Morales, que ejerce también de director de comunicación del evento, y sus socios siguieron con sus vidas. Y en 2019 celebraron una edición en su ciudad natal y otra en Alcalá de Henares, con algún puesto más de comida, y ambas lo petaron. La pandemia los llevó a parar dos años (2021 y 2022) pero regresaron en 2022 a lo grande, llenando un estadio de fútbol para un evento gastronómico por primera vez en España: el Ciutat de València, donde juega el Levante. "Fue brutal, más de 150.000 personas en ocho días repartidos en dos semanas, con unos 25 'food trucks', la gran mayoría de 'burgers', y algunos de patatas fritas, 'finger food' y postres", rememora Morales. A menudo tuvieron que barrar el acceso por exceso de aforo.

Debut internacional

Y ahí es cuando deciden dejar sus respectivos trabajos y centrarse en su proyecto. Para 2023 se propusieron hacer una gira por cuatro o cinco ciudades, pero acabaron haciendo nueve. Aquel éxito a nivel nacional, con un millón de asistentes, les convenció de que iban por el camino correcto. En 2024 llegaron a 20 ciudades y les visitaron cuatro millones de personas, y en 2025 se plantaron en 57 ciudades, con más de 8 millones de asistentes, 300 hamburgueserías participantes y debut internacional en París y Oporto.

Así que vuelven a la capital catalana mientras, simultáneamente, la están liando en Oporto. Su idea es que pasen por La Maquinista entre 120.000 y 150.000 personas en 11 días. Actualmente, hablar de The Champions Burger es hablar de un coloso que da trabajo a centenares de personas y que ha facturado, atención, 100 millones de euros... solo en 2025.

La edición 2026 de The Champions Burger en Barcelona se inspira en la NFL, la liga de fútbol americano. / El Periódico

El calendario de este 2026 tiene paradas también en París, Marsella, Lyón, Múnich, Wolfsburgo... Y ya piensan en crecer más. ¿Quizás Estados Unidos, meca de la 'burger'? "Quizás... -admite Morales-. No nos ponemos ningún límite. También nos gustaría alcanzar los 10 millones de asistentes este año y llevar el formato a otros tipos de comida".

Un formato que ha variado un poquito debido a su crecimiento exponencial. Ahora montan The Champions Burger con tres tipos de 'escenarios' temáticos. El que llega a Barcelona se llama The Big Game y se inspira en la NFL, la liga de fútbol americano. También está el All Star (recuerda a la NBA) y el California Dreaming.

Gladiadora, propuesta de The VicBross Burger en The Champions Burger. / El Periódico

En La Maquinista habrá 21 puestos de comida en un espacio con iluminación envolvente, túneles de acceso, sonido y actividades interactivas. El Surtidor, K-chopo, Soda Bus, La Burguesa y Gala Urban Food 'jugarán' en casa, mientras que fuera de competición estarán el 'youtuber' Joe Burger, con su hamburguesería Moflete, y el restaurante cordobés Nolito’s, ganador del triple podio en 2025 con su 'burger' Diamante Azul.

Como en cada edición, las carnes son 'premium' de origen certificado que se cocinan al momento en la parrilla. A partir de ahí, cada participante juega a sorprender con combinaciones y sabores, desde un pan de 'brioche' tipo 'pretzel' hasta marinados al estilo oriental. El público, que tiene acceso gratuito al recinto, vota tras escanear el código QR del tíquet de compra para valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres 'burgers' más votadas subirán al podio de Barcelona y la favorita local recibirá una mención especial. Al final de la gira solo una ganará el título de Mejor Hamburguesa. Por cierto, si existiera el de evento gastronómico más grande ya se lo habrián llevado estos treintañeros.