Un menú degustación 'maridado' con un audiovisual inmersivo (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

La Suite es una experiencia sensorial del restaurante Shôko con un menú degustación y un audiovisual inmersivo. / El Periódico

Una experiencia gastronómica con acompañamiento audiovisual inmersivo en Shôko

Shôko ha puesto en marcha La Suite, una experiencia gastronómica inmersiva y personalizada, ubicada en un reservado del restaurante con capacidad para hasta 20 comensales. Ofrece un viaje sensorial donde cada detalle, desde los aromas y sonidos hasta la música y la ambientación, está diseñado para realzar un menú degustación de siete pases de carácter asiático y mediterráneo: 'uramaki' de cangrejo real con manzana ácida e 'ikura'; 'steak' tartar de vaca madurada sobre 'brioche' tostado y 'mousse' de 'foie'; 'nigiri' de pulpo con emulsión de oliva, crujiente de arroz y lima; vieira gratinada con cremoso de parmesano; bogavante con huevo de corral trufado, salsa bullabesa y crujiente de tubérculos; ventresca de atún con espárrago blanco gratinado y caviar; lomo de 'wagyu' con 'maitake' asado y emulsión de pimienta de Sichuán...

La experiencia se completa con un espectáculo inmersivo: una propuesta audiovisual sincronizada con el recorrido gastronómico. Cuesta 225 €, con la opción de elegir una bebida a la carta o una opción de maridaje por 75 € más.

La ensalada de invierno que mezcla alcachofa, crema de 'calçots' y col 'kale' del nuevo menú degustación de Taula Puntal. / El Periódico

Taula Puntal sigue explorando los paisajes de Catalunya en su nuevo menú degustación

Cada plato de Taula Puntal es un viaje por el territorio catalán: una postal comestible que celebra el producto, la temporada y el trabajo de sus productores. Algo que se refuerza aún más con su nuevo menú degustación, que se disfruta en una gran mesa comunal de 10 metros. La propuesta comienza con una ensalada de invierno que mezcla alcachofa, crema de 'calçots' y col 'kale', acompañada de un caldo de verdura y 'miso' de pan. El pescado es el protagonista del siguiente pase: una raya servida con salsa verde, alcaparras fritas e hinojo. Luego llegan a la mesa un arroz meloso de mar y montaña y, a continuación, un fricandó de ciervo. El toque dulce es una crema de mandarina y tomillo y el flan de tupinambo. El menú cuesta 48 €, con la opción de maridaje por 30 € adicionales, y se sirve cada viernes y sábado a las 20.30 horas. La carta de vinos reúne unas 45 referencias mediterráneas, con protagonismo de proyectos locales, naturales y artesanos de Catalunya, el sur de Francia y otras regiones del Mediterráneo. Estas opciones conviven con refrescos y elaboraciones caseras, como vermuts y licores.

El 'risotto' verde con espárragos trigueros, tirabeques y 'coulis' de espinacas de Bosco de Lobos. / Lekuona Studio

Bosco de Lobos celebra la primavera estrenando más platos italo-mediterráneos

Con la llegada de la primavera, Bosco de Lobos ha ampliado su carta con nuevas incorporaciones que refuerzan su identidad italiana y mediterránea: la 'focaccia' al romero con aceite verde y sal; las croquetas de berenjena, tomate seco y parmesano; la crema de puerros y la sopa fría de tomate con 'peperoncino' y albahaca; las pizzas de tomate, mozzarella, espárrago, aceitunas y alcaparras; de setas con 'guanciale' y parmesano; de butifarra con brócoli, cheddar y cebollitas al balsámico; el 'calzone' de espinacas, ricota, piñones y limón; las 'trofie' al pesto 'genovese' con 'concassé' de tomate y rúcula; el 'risotto' verde con espárragos trigueros, tirabeques y 'coulis' de espinacas; la milanesa de pollo con berros...