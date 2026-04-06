Homenaje a 'Piratas del Caribe': así es la mejor mona de Pascua de Catalunya este año

Este lunes los padrinos entregan la esperada mona de Pascua a sus ahijados o ahijadas, una de las tradiciones más arraigadas de Semana Santa en Catalunya, aunque también en la Comunitat Valenciana y las Illes Balears.

Esta costumbre tiene lugar el Lunes de Pascua, justo el día después del domingo de resurrección de Cristo (en el calendario cristiano), y que marca el final de la Cuaresma y de la misma semana.

La mona empezó siendo tradicionalmente un pastel sencillo con huevos duros, pero que ha evolucionado hasta ser una obra de arte en la repostería y una cuna para la imaginación.

Premiando la tradición catalana

Es por eso que Sr. y Sra. Cake, una agencia de comunicación gastronómica, organiza desde hace cinco años un certamen que da el premio a La Mejor Mona de Pascua de Catalunya.

Según publica en su Instagram, donde han anunciado a los ganadores, este concurso está pensado “para poner en valor el talento, el oficio y la tradición catalana”.

La agencia otorga seis premios: tres para la categoría de Mona tradicional de brioche y otros tres para la categoría de Mona de chocolate.

El loro pirata

En esta última, el primer puesto ha sido para la Pastisseria La Colmena, un establecimiento situado en la Plaça de l’Àngel de Barcelona y el segundo más antiguo de la ciudad: lleva desde 1849 endulzando la plaza.

Sr. y Sra. Cake han reconocido que la figura de chocolate del loro del pirata Jack Sparrow, de la película 'Piratas del Caribe', debe alzarse con el primer puesto. En una publicación en la cuenta de Instagram de la pastelería han explicado que la figura del animal "es una alusión a 'Piratas del Caribe'".

La mona tiene un alto nivel de detalle, tanto en la figura del loro como en sus complementos, donde incluso lleva consigo el cofre del tesoro lleno de huevos de oro.

La creatividad en su máxima expresión

Xavier Arevalo, el creador de la mona de la Pastisseria La Colmena, ha asegurado a la agencia Efe que “ya hacía tiempo que iba detrás del premio”. Además, este tipo de concursos son un altavoz muy útil para las ventas.

El segundo puesto ha sido para L’Atelier, también de Barcelona, con su figura de chocolate del mítico anfibio que se encuentra en el Parc Güell. La pastelería Mimpi de Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona) ha recibido el tercer puesto gracias a una figura de chocolate en forma de submarino de casi medio metro de altura.

Más monas... y también cocas

En cuanto a la categoría de Mona de brioche, L’espiga d’Or en Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona) ha ganado el primer premio. Según ha recogido Efe, María y Josie, trabajadoras de la pastelería, han explicado que “el bizcocho con el que han ganado tiene un equilibrio entre las especias y la esponjosidad, a la vez que es muy ligero, de masa madre y vegano”.

El segundo puesto ha sido para la Pastisseria Natcha, en Barcelona ciudad, y el tercero para Forn de Cabrianes en Sant Fruitós de Bages (Bages, Barcelona).

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La agencia de comunicación también organiza otro certamen coincidiendo con el solsticio de verano, en la verbena de Sant Joan, la noche del 23 al 24 de junio. Ese día también es tradición en Catalunya comer la coca de Sant Joan, una masa dulce adornada con frutas confitadas, piñones y azúcar. El año pasado, Sr. y Sra. Cake premiaron la coca de fruta tradicional de la pastelería Morreig, en Barcelona.