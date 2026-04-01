A tope con las mejores monas de Pascua: cuando el chocolate se vuelve arte, ciencia y cultura pop

La cuenta atrás para Pascua ya ha comenzado en los obradores de Catalunya. Durante semanas, los pasteleros artesanos trabajan a contrarreloj para dar forma a una de las campañas más importantes del año: la de las monas y figuras de chocolate. Este 2026, las vitrinas prometen ser un auténtico escaparate de imaginación. Animales, iconos del Barça, personajes de 'Stranger Things' o figuras inspiradas en la estética K-Pop conviven con propuestas más conceptuales que convierten el chocolate en objeto artístico. Tradición y cultura pop se mezclan en una temporada de lo más creativa.

Arte contemporáneo en Hofmann

En Hofmann (Flassaders, 44) han decidido mirar a la Pascua desde una perspectiva más adulta. Su colección de huevos se transforma en auténticas esculturas de chocolate inspiradas en el arte contemporáneo y en los elementos de la naturaleza. La serie, bautizada como 'Earth', explora texturas, materialidades y colores orgánicos desde una estética sofisticada. Cada pieza -con nombres como 'Coral', 'Sand', 'Blume' o 'Rock'- funciona como una pequeña obra de arte comestible, donde el chocolate se convierte en un lenguaje escultórico.

La Mona de las Ciencias, conocida como Mia. / Universitat de Barcelona y Gremi de Pastisseria de Barcelona

La Mona de las Ciencias, en las pastelerías de Barcelona

Si hay una mona que ya se ha convertido en tradición en muchas pastelerías de la ciudad es la llamada Mona de las Ciencias, conocida como Mia. Se trata de una iniciativa creada conjuntamente por la Universitat de Barcelona y el Gremi de Pastisseria de Barcelona para acercar la investigación científica a los más pequeños. Este año Mia se presenta como una astrónoma de chocolate que observa el universo a través de un telescopio. La figura incorpora además un código QR que permite acceder a una web con contenidos divulgativos: desde qué estudia la astronomía hasta cómo nacen las estrellas o qué misterios esconden los agujeros negros. Una mona pensada para despertar vocaciones científicas mientras se celebra la tradición.

El huevo relleno de catanias de Cudié / Cudié

Huevo relleno de Catanias Cudié

Catanias Cudié (Muntaner, 277) también se suma a la temporada con una edición especial de huevos de Pascua que celebra el 80º aniversario de la marca. Elaborados con chocolate negro al 70%, esconden en su interior un relleno de catanias. El contraste entre la capa crujiente de cacao y el corazón de praliné define una propuesta pensada para los amantes del chocolate. Los huevos se presentan en dos formatos, de 125 y 600 gramos.

La colección de Pascua creada por el maestro chocolatero Lluc Crusellas / Eukarya Xocolata

La mariposa, la abeja, el elefante, el búho y el conejo de Eukarya

La alta chocolatería también encuentra su espacio en la colección de Pascua de Eukarya (plaza de l'Onze de Setembre, 3, Vic), creada por el maestro chocolatero Lluc Crusellas. Para esta edición se incorporan cinco nuevas figuras de animales. Entre ellas destacan la mariposa y la abeja en formato tridimensional, así como figuras de patronaje con forma de búho, conejo y elefante. Todas ellas combinan técnicas de diseño contemporáneo con un meticuloso proceso artesanal.

El pastelero Lluís Costa apuesta por Stitch, Goku o Super Mario. / Vallflorida Xocolaters

Stitch, Goku o Super Mario, en Vallflorida Xocolaters

En Vallflorida Xocolaters (Major, 50, Sant Esteve de Palautordera), el maestro pastelero Lluís Costa apuesta por conectar directamente con el imaginario infantil. Entre sus novedades aparecen figuras de Stitch, Goku o Super Mario, elaboradas mediante estructuras de esferas y huevos de chocolate que construyen auténticas escenas narrativas. También destaca un panda realizado en chocolate blanco y negro que combina ternura y precisión técnica.

Bocí construye un Camp Nou de chocolate

La cultura popular también domina las vitrinas de Bocí (Via Augusta, 112), donde cada año se despliega un auténtico festival de centenares de monas únicas y diferentes, dedicadas a los personajes infantiles del momento. Según explica su propietaria, Cristina Massagué, el Barça sigue siendo un clásico indiscutible, mientras que Stitch continúa ganando protagonismo y Frozen empieza a perder terreno frente al fenómeno K-Pop. La joya de la temporada será una espectacular mona que reproduce el estadio del Barça en chocolate, una pieza monumental que ha requerido decenas de horas de trabajo y que se exhibirá en el escaparate hasta Semana Santa.

El Tigre Cazador de K-Pop, en L'Atelier / Pasteleria L'Atelier

Personajes famosos en L'Atelier

En L'Atelier (Viladomat, 140) el chocolate adopta formas cinematográficas y arquitectónicas. Sus monas recrean personajes como Tigre Cazador, Ratatouille o Stitch, todos modelados a mano. Este año, además, presentan los pasteles mona Trencadís, inspirados en los mosaicos de Antoni Gaudí. Las piezas, con formas orgánicas y ornamentación que recuerda al modernismo catalán, se suman a las celebraciones del centenario de la muerte del arquitecto; tradición pastelera y patrimonio cultural de la ciudad en un bocado.

Huevos, conejos y pollitos en Jeff de Bruges

La chocolatería francesa Jeff de Bruges (Gran de Gràcia, 17), recién llegada a la ciudad, también se suma a la temporada con una colección centrada en el praliné. Conejos, gallinas, pollitos y pequeños animales se combinan con huevos personalizables -de chocolate negro, con leche o blanco- donde es posible grabar nombres o mensajes. La colección incorpora, además, rellenos con azúcar chispeante, 'crêpe dentelle' y almendras que refuerzan el carácter goloso de la propuesta.

Los Labubus de Escribà

En Escribà (Gran Via de Les Corts Catalanes, 546), cada año en estas fechas el establecimiento se convierte en un festival de personajes sacados directamente del mundo animado infantil. Un reino para los peques de la casa. Y entre Spider-man, unicornios y Super Mario, quien se lleva la palma este año son sus mini monas Labubu, estos personajes de estética traviesa y sonrisa afilada que han conquistado el universo juguetero y ahora también el escaparate pastelero. Reinterpretados en chocolate con acabados cuidados y colores llamativos, se convierten en una de las propuestas más virales de la temporada, conectando con el imaginario contemporáneo de los más pequeños -y no tan pequeños- y demostrando, una vez más, la capacidad de la casa para traducir tendencias globales en piezas dulces llenas de fantasía.

Los Comecocos de Cacao Sampaka

En la chocolatería Cacao Sampaka (Consell de Cent, 292), la propuesta quizá mira más hacia los milenial, aunque su atractivo visual es capaz de conquistar también a los más pequeños. Sus huevos de Pascua, elaborados en chocolate negro, con leche o blanco, se presentan recubiertos de pequeñas figuras de colores que rinden homenaje al icónico videojuego del Comecocos. Un guiño nostálgico convertido en pieza gurmet que combina estética lúdica y ejecución impecable. Porque si algo despiertan estas creaciones no es solo la memoria, sino también unas ganas irresistibles de disfrutarlas bocado a bocado.

Bola extra: talleres en el Museu de la Xocolata

Más allá de las vitrinas, la ciudad también celebra la Pascua con actividades abiertas al público. Precisamente el Museu de la Xocolata (Comerç, 36), situado en el Born, organiza del 20 de marzo al 5 de abril tres talleres dedicados a la tradición de la mona y los huevos de Pascua. Entre las actividades destaca el taller 'Pequeños huevos rellenos de trufa' o el de 'Artistas de Pascua' donde los participantes elaborarán los dulces tradicionales y, lo mejor de todo, se los llevarán para casa.