Más allá de la mona de Pascua: los otros platos típicos de Catalunya esta Semana Santa

La mona vuelve a ser esta Semana Santa el dulce más buscado en todas las pastelerías de Catalunya. Las figuras de animales, los personajes de dibujos animados como K-Pop y Stich, las monas inspiradas en la serie Stranger Things y, sobre todo, las realizadas con motivos del Barça y, en concreto, las réplicas de chocolate de Lamine Yamal, son de las más codiciadas, según el gremio barcelonés de pasteleros.

El 'brunyol' de l'Empordà

Pero hay mucha comida típica para la Pasqua además de las monas, como las torrijas, los buñuelos de bacalao o los pestiños, más comunes en otros lugares del país. En la Costa Brava es común el brunyol de l'Empordà, una variante del tradicional buñuelo. Es una pasta de harina, azúcar, huevos y limón, a la que se añade matalahúva y licor de anís, y se fríe en aceite. Son éxito seguro, hasta el punto de que se organizan concursos y talleres para transmitir la receta de generación en generación.

Roscón de Ramos

En algunas zonas también es típico ofrecer un 'tortell' en el día de Ramos. Es una coca dulce, generalmente en forma de anilla, típica de la gastronomía catalana para el día de Reyes. Sin embargo, también es común para algunas familias durante la Pasqua . Lo regalan los padrinos a sus ahijados, igual que sucede en la mona.

'Panadons'

En Lleida y Ponent también son famosos los 'panadons', también conocidos en Mallorca como 'panades', pastas de masa rellenas de carne, guisantes, sobrasada o pescado, mientras que en Menorca tienen 'robiols' -empanadillas dulces rellenas de cabello de ángel o confituras- y 'crespells', galletas dulces.

Rosquillas

Aunque tienen su origen en Andalucía, lo cierto es que la receta de las rosquillas o rollos fritos de Semana Santa está en posesión de los abuelos de casi cualquier hogar español. Como tantos de los dulces de la zona, sus raíces se encuentran en el imperio árabe. Aunque la manera tradicional de hacerlas es friendo la masa en abundante aceite, también existe la opción de hacerlas al horno para que pierdan un poco de su potencial calórico.

Pestiños

La lista de dulces asociados a estas fechas es inabarcable. Los pestiños, un postre con muchas variantes pero que se elaboran comúnmente con harina, aceite de oliva, vino blanco, anís y la cáscara de un limón, entra en la selección, aunque también incluya manteca de cerdo.

Panecillos dulces

Rosquillas, torrijas, huesos de santo... las recetas para celebrar la Semana Santa en España son diversas, aunque hay algunas que son un poco más desconocidas. Los panecillos dulces, muy típicos en zonas de Jaén y Castilla-La Mancha, son todo un manjar. Para desayunar o merendar, este dulce típico hará las delicias de toda la familia estas vacaciones.

Tradiciones en el resto de España

La prohibición religiosa de comer carne durante los Viernes de Cuaresma impuso en la mesa el potaje de vigilia, con garbanzos, bacalao, espinacas y huevo cocido que aporta las proteínas que necesitamos. Es una penitencia espiritual que finalizaba el Domingo de Resurrección con la carne en todas sus manifestaciones culinarias, especialmente el hornazo, de gran arraigo en Ávila y Salamanca, tradición que hoy se mantiene junto con postres como almendras garrapiñadas y yemas.

En el País Vasco se suele tomar potaje y bacalo al pilpil. En Navarra es tradicional el ajoarriero, -con el sofrito típico de esta receta, que incluye verduras, tomate, ajo y pimientos- además del espárrago y la alcachofa. En Galicia, además de los buñuelos de bacalao, es típico el 'bolo de ovos', una tradición que persiste en la comarca de O Salnés, donde los padrinos regalan a sus ahijados un bizcocho que se hornea con huevos crudos enteros dentro.

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Los tradicionales guisos de garbanzos, patatas y judías blancas sin carne priman en las casas extremeñas, junto a verduras escabechadas. Entre los dulces, el repápalo o sapillo, una mezcla de huevos y pan, que se fríe en pequeñas bolas y luego se sirve frío metido en leche.