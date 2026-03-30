Cuidado con las torrijas de los supermercados: solo estas pasan el aprobado, según la OCU

Los supermercados e hipermercados que disponen de sección de platos preparados venden estos días torrijas que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) "siguen lejos de la receta tradicional" por el empleo de aditivos y la sustitución del azúcar y la miel por jarabes, lo que las convierte en "alimentos ultraprocesados".

Así, según la organización, las torrijas de siete supermercados mejoran en la jugosidad y la textura, pero tienen una "excesiva" presencia de aditivos, con hasta cinco de media.

Presencia de aditivos

En este contexto, ha indicado que "uno de los principales inconvenientes" de las torrijas a la venta en siete supermercados es la "excesiva" presencia de aditivos, hasta 14 diferentes y cinco de media por torrija.

Entre los más habituales, los colorantes, los correctores de acidez y los emulsionantes, además de los conservantes, lo que los define como productos ultraprocesados. La única excepción: la torrija de El Corte Inglés, que no presenta ningún aditivo entre sus ingredientes.

Jarabes en vez de azúcar

Para la organización, "otro aspecto criticable" es la sustitución de "buena parte" del azúcar de la receta tradicional por jarabes de glucosa y fructosa, edulcorantes más baratos y de inferior calidad. Esto se observa en todas las torrijas salvo en las de Alcampo y El Corte Inglés.

Además, en ningún caso se ha hallado miel, un elemento característico de la pastelería que aporta matices aromáticos y una percepción de mayor calidad, según la asociación.

Aceites

El análisis también ha estudiado los aceites empleados en la fritura y revela que casi todas las torrijas se fríen en aceite de girasol o de nabina, según la OCU "neutros por naturaleza, pero susceptibles de aportar sabores desagradables si el aceite se recalienta o se reutiliza en exceso".

"Eso explicaría la persistencia de notas aceitosas y retrogustos grasos en varias muestras según el panel de catadores", abundó, al tiempo que destacó que, aun así, los expertos -un equipo profesional de cocineros- coinciden en que las texturas han mejorado respecto a evaluaciones anteriores, mostrando un interior más tierno y jugoso.

La receta más tradicional

Entre las mejor valoradas en cata resaltan, en primer lugar, la de El obrador de El Corte Inglés, a la venta por 18,03 €/kg y que destaca en degustación y por la ausencia de aditivos, con la receta "más parecida" a la de una torrija tradicional.

No obstante, según el análisis realizado por la organización de consumidores, "debería mejorar la información de su etiquetado".

Hasta siete aditivos

En paralelo, también destaca la de El horno de Mercadona, a un precio de 12,92 €/kg y que obtiene la nota más alta en la degustación y presenta una buena relación calidad precio, pero tiene hasta siete aditivos entre sus ingredientes.

"Sorprendentemente, los precios por kilo son en general inferiores a los de hace dos años. Es verdad que el azúcar ha bajado desde entonces, pero no lo ha hecho la energía, lo que probablemente apunte a una estrategia competitiva para este producto de temporada", según la OCU, que ha puntualizado que, de hecho, comparadas con las torrijas de pastelería "cuestan prácticamente la mitad".