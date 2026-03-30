Escultura de cacao
Gaudí en mona de Pascua: a tamaño real y un peso de 150 kilos
La obra, que ha tardado un mes en elaborarse, estará expuesta en Riudoms hasta el próximo día 11
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Riudoms (Baix Camp, Tarragona) ha presentado este domingo una figura de chocolate que representa al arquitecto Antoni Gaudí. La ha elaborado el maestro pastelero Adan Saez, es a tamaño real y pesa unos 150 kilos.
La obra es un encargo del Ayuntamiento de Riudoms para conmemorar el Año Gaudí, que se celebra este año para recordar el centenario de la muerte del arquitecto.
La pieza, hecha de chocolate negro con un 60% de cacao, se ha descubierto en la plaza de la Iglesia del municipio ante decenas de vecinos. A continuación se ha trasladado a la entrada del Teatre Auditori del Casal Riudomenc, donde estará expuesta hasta el 11 de abril. Ese día, en un acto popular, la romperán y la repartirán entre los asistentes.
"Toque popular"
Saez ha hecho la figura por encargo del Ayuntamiento de Riudoms. "La idea es darle un toque popular al Año Gaudí, y qué mejor que una tradición catalana como la Mona de Pascua y la figura de chocolate", ha explicado el alcalde de Riudoms, Ricard Gili.
En un principio, la intención era tomar como referencia la escultura que el artista Joan Serramià hizo del arquitecto modernista y que se exhibe en la misma plaza de la Iglesia.
De hecho, contactaron con él y pudieron recuperar un molde que utilizó para la escultura, que se ha reutilizado para crear la parte superior de la figura de chocolate. "A partir de aquí hemos recreado todo el cuerpo, hacia abajo", ha añadido el pastelero.
Con 'trencadís' incluido
Finalmente, la han recubierto con una capa de bronce alimentario para darle más apariencia de escultura y en el pie le han puesto un 'trencadís', hecho a partir de chocolate blanco con colorantes.
Aunque la intención inicial de Saez era representar a Gaudí de pie, las dificultades que eso habría supuesto para el traslado han hecho que finalmente lo haya mostrado sentado en una silla.
En la plaza, lo han exhibido delante de unas torres de la Sagrada Família hechas de merengue y avellanas, que desde hace años están en el escaparate de la pastelería de Saez. En total, le ha supuesto un mes de trabajo.
Pequeño accidente
La puesta en escena de la figura de chocolate ha tenido un pequeño contratiempo. En el proceso de descargarla de la furgoneta y colocarla en el escenario situado en la plaza, un pequeño golpe ha hecho que se rompiera un dedo de la mano derecha.
El dedo, además, sostenía una pequeña reproducción de la Sagrada Família que, al caer al suelo, se ha hecho añicos. El dedo ha quedado en buen estado y, con la ayuda de un encendedor, Saez ha podido recolocarlo en su sitio fundiendo un poco de chocolate.
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