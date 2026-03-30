Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránSagrada FamiliaViviendaArtemis IIRosalíaJoan PuigcercósYleniaDeclaración de la rentaBajas laboralesKilian Jornet
instagramlinkedin

Joven talentosa

El Cocinero del Año es una salmantina de 25 años al frente del único peruano con estrella Michelin de España

Paula Gutiérrez dirige Tayta, donde mezcla la gastronomía del país andino con la española

Estos chefs de Palamós logran el premio Cuiner del Gastronòmic Fòrum Barcelona 2025

Paula Gutiérrez, tras ser nombrada Cocinero del Año 2026 en Alimentaria, flanqueada por Roger Julián (Simposio, San Antoni de Benagéber -Valencia-), tercero, y Jorge Lengua (Llavor, Oropesa del Mar, y La Suculenta, Benicàssim), segundo.

Paula Gutiérrez, tras ser nombrada Cocinero del Año 2026 en Alimentaria, flanqueada por Roger Julián (Simposio, San Antoni de Benagéber -Valencia-), tercero, y Jorge Lengua (Llavor, Oropesa del Mar, y La Suculenta, Benicàssim), segundo. / El Periódico

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después de ocho horas somtiéndose a todo tipo de pruebas, ahí es nada, el jurado del concurso Cocinero del Año ha acabado coronando a una mujer: Paula Gutiérrez (Tayta, Salamanca) ha subido a lo más alto del podio escoltada por Jorge Lengua (Llavor, Oropesa del Mar, y La Suculenta, Benicàssim), y Roger Julián (Simposio, San Antoni de Benagéber -Valencia-), segundo y tercero, respectivamente.

Gutiérrez tiene 25 años y está al frente del único restaurante peruano de España distinguido con una estrella Michelin. Tomó el testigo de su padre, Víctor Gutiérrez, en verano pasado.

Javier Gil (Gaytán, Madrid), Camarero del Año

No ha sido la única competición que se ha disputado en la jornada final de Alimentaria. También se ha organizado el concurso Camarero del Año. En este caso, Javier Gil (Gaytán, Madrid) ha sido el vencedor.

Javier Gil (Gaytán, Madrid), emocionado tras ser elegido Camarero del Año.

Javier Gil (Gaytán, Madrid), emocionado tras ser elegido Camarero del Año. / El Periódico

Entre los participantes de ambos certámenes (seis y seis), se han entregado otros galardones, como el que premiaba la innovación y la presentación (de nuevo Gutiérrez), la tortilla más creativa (Pola Hemaia, de L'Alkimista), el mejor aperitivo y el mejor postre (ambos para Lengua).

Premio a la Trayectoria Profesional y al Mejor Pan

No han sido los únicos galardones que se han entregado en Alimentaria. El premio a la Trayectoria Profesional ha distinguido a Jordi Butrón, considerado uno de los grandes referentes de la pastelería contemporánea y un innovador que ha redefinido el concepto de postre desde una perspectiva creativa, precisa y profundamente técnica.

Noticias relacionadas

El Mejor Pan ha sido, según un jurado formado por panaderos, historiadores, críticos gastronómicos y expertos en panificación, el de Iker Oroz (Anik Panadería, Pamplona), por su técnica, sabor, textura y calidad global.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
  2. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  3. Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
  4. Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
  5. El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
  6. Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
  7. Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
  8. Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial

Menú del día: Bar Sandra, el bar del Clínic

Menú del día: Bar Sandra, el bar del Clínic

Si pensabas que un coche de 280.000 euros es caro y exclusivo, espera a ver el programa Manufaktur de Mercedes-Maybach

Si pensabas que un coche de 280.000 euros es caro y exclusivo, espera a ver el programa Manufaktur de Mercedes-Maybach

'Si es martes, es asesinato', el nuevo 'cozy crime' del creador de 'Los misterios de Laura': "En esta serie nada es lo que parece"

'Si es martes, es asesinato', el nuevo 'cozy crime' del creador de 'Los misterios de Laura': "En esta serie nada es lo que parece"

Diez años es mucho para Angelita: coctelería de vanguardia, 3.000 vinos y verduras de la huerta familiar en las traseras de Gran Vía

Diez años es mucho para Angelita: coctelería de vanguardia, 3.000 vinos y verduras de la huerta familiar en las traseras de Gran Vía

El Cocinero del Año es una salmantina de 25 años al frente del único peruano con estrella Michelin de España

El Cocinero del Año es una salmantina de 25 años al frente del único peruano con estrella Michelin de España

TVE refuerza su apuesta por Carlos del Amor tras 'La matemática del espejo': presentará un curioso formato que ya se testó con éxito en Catalunya

TVE refuerza su apuesta por Carlos del Amor tras 'La matemática del espejo': presentará un curioso formato que ya se testó con éxito en Catalunya

VIDEO EXPLAINER | Un mes en el laberinto de Irán: La guerra de la que EE.UU. e Israel no pueden salir

Los jóvenes tienen que ahorrar lo imposible para comprar un piso: hasta 30 años en Madrid o Baleares

Los jóvenes tienen que ahorrar lo imposible para comprar un piso: hasta 30 años en Madrid o Baleares