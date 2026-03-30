Joven talentosa
El Cocinero del Año es una salmantina de 25 años al frente del único peruano con estrella Michelin de España
Paula Gutiérrez dirige Tayta, donde mezcla la gastronomía del país andino con la española
Estos chefs de Palamós logran el premio Cuiner del Gastronòmic Fòrum Barcelona 2025
Después de ocho horas somtiéndose a todo tipo de pruebas, ahí es nada, el jurado del concurso Cocinero del Año ha acabado coronando a una mujer: Paula Gutiérrez (Tayta, Salamanca) ha subido a lo más alto del podio escoltada por Jorge Lengua (Llavor, Oropesa del Mar, y La Suculenta, Benicàssim), y Roger Julián (Simposio, San Antoni de Benagéber -Valencia-), segundo y tercero, respectivamente.
Gutiérrez tiene 25 años y está al frente del único restaurante peruano de España distinguido con una estrella Michelin. Tomó el testigo de su padre, Víctor Gutiérrez, en verano pasado.
Javier Gil (Gaytán, Madrid), Camarero del Año
No ha sido la única competición que se ha disputado en la jornada final de Alimentaria. También se ha organizado el concurso Camarero del Año. En este caso, Javier Gil (Gaytán, Madrid) ha sido el vencedor.
Entre los participantes de ambos certámenes (seis y seis), se han entregado otros galardones, como el que premiaba la innovación y la presentación (de nuevo Gutiérrez), la tortilla más creativa (Pola Hemaia, de L'Alkimista), el mejor aperitivo y el mejor postre (ambos para Lengua).
Premio a la Trayectoria Profesional y al Mejor Pan
No han sido los únicos galardones que se han entregado en Alimentaria. El premio a la Trayectoria Profesional ha distinguido a Jordi Butrón, considerado uno de los grandes referentes de la pastelería contemporánea y un innovador que ha redefinido el concepto de postre desde una perspectiva creativa, precisa y profundamente técnica.
El Mejor Pan ha sido, según un jurado formado por panaderos, historiadores, críticos gastronómicos y expertos en panificación, el de Iker Oroz (Anik Panadería, Pamplona), por su técnica, sabor, textura y calidad global.
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