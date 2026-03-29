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"El templo del 'steak tartar'": el bar de Cerdanyola aclamado por sus tapas

Se ha erigido como el mejor establecimiento gastronómico por una propuesta de platillos que roza la excelencia

Estos son los 5 mejores restaurantes de Barcelona, según Tripadvisor

El bar de Cerdanyola aclamado por sus tapas

El bar de Cerdanyola aclamado por sus tapas / @tastandgust

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En el corazón de Cerdanyola del Vallès hay un restaurante que ha conquistado a locales y visitantes. Se trata del local 'Tast&Gust', posicionado como el mejor de la localidad según Tripadvisor y que se ha convertido en todo un referente gastronómico en los últimos años.

'Tast&Gust' se ha erigido como el mejor establecimiento gastronómico de Cerdanyola por una propuesta de tapas que roza la excelencia. La Guía Michelin lo define como "el gran templo del 'steak tartar' ofreciendo una fantástica versión clásica y hasta cuatro variantes (al roquefort, al calvados con cebolla violeta confitada, con 'foie' y de atún rojo) que preparan ante los ojos del cliente".

"De los mejores que he probado"

"Siempre hay platos de temporada y varias sugerencias del día", explican en la Guía Michelín. Las reseñas de sus comensales coinciden en algo: la experiencia en 'Tast&Gust' va mucho más allá de unos simples platillos. Sus clientes hablan de una propuesta gastronómica difícil de igualar, desde un 'steak tartar' que algunos califican como “de los mejores que han probado”, hasta entrantes que combinan tradición y producto de temporada, donde todo parece estar pensado al detalle.

"Una gran experiencia gastronómica que no te puedes perder. No sabría escoger cuál es el mejor plato , pero sin duda el Steak Tartar es de los mejores probé. Todo está perfectamente integrado", escribe un comensal en Tripadvisor. Otros destacan unas "croquetas de pulpo increíbles" o "un pescado salvaje espectacular".

"Más de dos décadas siendo todo un referente es un logro que está a la altura de muy pocos restaurantes y este puede presumir de manera incuestionable de ser uno de ellos. Eso solo puede lograrse siendo fiel a su excelente propuesta gastronómica y rigurosamente constante en el resto de facetas", describe otro de sus clientes

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"Me ha encantado. Ofrecen un excelente producto de proximidad, con una muy buena elaboración, con una innovación constante", detalla otro de sus comensales.

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