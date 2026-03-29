Reconocido
"El templo del 'steak tartar'": el bar de Cerdanyola aclamado por sus tapas
Se ha erigido como el mejor establecimiento gastronómico por una propuesta de platillos que roza la excelencia
Estos son los 5 mejores restaurantes de Barcelona, según Tripadvisor
En el corazón de Cerdanyola del Vallès hay un restaurante que ha conquistado a locales y visitantes. Se trata del local 'Tast&Gust', posicionado como el mejor de la localidad según Tripadvisor y que se ha convertido en todo un referente gastronómico en los últimos años.
'Tast&Gust' se ha erigido como el mejor establecimiento gastronómico de Cerdanyola por una propuesta de tapas que roza la excelencia. La Guía Michelin lo define como "el gran templo del 'steak tartar' ofreciendo una fantástica versión clásica y hasta cuatro variantes (al roquefort, al calvados con cebolla violeta confitada, con 'foie' y de atún rojo) que preparan ante los ojos del cliente".
"De los mejores que he probado"
"Siempre hay platos de temporada y varias sugerencias del día", explican en la Guía Michelín. Las reseñas de sus comensales coinciden en algo: la experiencia en 'Tast&Gust' va mucho más allá de unos simples platillos. Sus clientes hablan de una propuesta gastronómica difícil de igualar, desde un 'steak tartar' que algunos califican como “de los mejores que han probado”, hasta entrantes que combinan tradición y producto de temporada, donde todo parece estar pensado al detalle.
"Una gran experiencia gastronómica que no te puedes perder. No sabría escoger cuál es el mejor plato , pero sin duda el Steak Tartar es de los mejores probé. Todo está perfectamente integrado", escribe un comensal en Tripadvisor. Otros destacan unas "croquetas de pulpo increíbles" o "un pescado salvaje espectacular".
"Más de dos décadas siendo todo un referente es un logro que está a la altura de muy pocos restaurantes y este puede presumir de manera incuestionable de ser uno de ellos. Eso solo puede lograrse siendo fiel a su excelente propuesta gastronómica y rigurosamente constante en el resto de facetas", describe otro de sus clientes
"Me ha encantado. Ofrecen un excelente producto de proximidad, con una muy buena elaboración, con una innovación constante", detalla otro de sus comensales.
- El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
- Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
- Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
- El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
- Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
- Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
- Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
- Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom