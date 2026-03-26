Talleres de huevos y monas de Pascua en el Museu de Xocolata (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Pequeños huevos de Pascua rellenos de trufa que se aprenden a hacer en un taller del Museu de la Xocolata. / El Periódico

Talleres de huevos y monas de Pascua en el Museu de Xocolata

Con motivo de la Semana Santa, el Museu de la Xocolata propone, del 20 de marzo al 5 de abril, tres talleres. En 'Pequeños huevos rellenos de trufa', los participantes elaborarán cuatro mitades de huevo de chocolate con la técnica del molde, que rellenarán con crema de trufa y personalizarán con una selección de diferentes 'toppings' (15 €). 'Huevos de Pascua' consiste en preparar una pieza para coronar la mona de Pascua, por lo que se aprenderá a utilizar técnicas, como la del vaciado y la del 'cornet', entre otras (20 €). Para los más pequeños y sus acompañantes, se ofrece 'Artistas de Pascua', en la que se creará una figurita de huevos de chocolate en 2D decorada con diferentes 'toppings' de color, ideal para realzar una mona (12 €). Los talleres duran una hora e incluyen una entrada para visitar el museo.

Sucre i Disseny (Alcarràs) hace la mejor 'colomba' de España. / El Periódico

Sucre i Disseny (Alcarràs) hace la mejor 'colomba' de España

La pastelería Sucre i Disseny (Alcarràs, Lleida) ha sido reconocida con el Premio Colomba de Oro, un certamen que distingue a las mejores elaboraciones artesanales de este tradicional dulce italiano típico de la Semana Santa, organizado por la plataforma Obra social Ernest Verdaguer de Panàtics. El jurado, formado por profesionales de primera línea del ámbito panadero y pastelero y presidido por Gabriele Spinelli (miembro del jurado del Mejor 'Panettone' del mundo), ha realizado una cata a ciegas de todas las 'colombas' presentadas, valorando el aspecto exterior (forma, color y volumen), la textura interior (color, flexibilidad y alveolado), la calidad y distribución de los ingredientes, el aroma y el sabor. La ganadora ha convencido por su esponjosidad, equilibrio aromático, calidad del glaseado e ingredientes utilizados. En esta edición se ha inscrito 45 pastelerías y panaderías de las que han salido 25 que formarán parte de la Ruta de las Mejores 'Colombas' de España, un recorrido gastronómico que reúne a los establecimientos que elaboran algunas de las mejores piezas.

Una de las pizzas de Mama. / Àlex Froloff

La pizzería napolitana Mama abre un segundo local en el Eixample

La pizzería napolitana Mama aterriza en el Eixample a los 10 años de abrir su primer local en el Paral·lel. El nuevo, situado en la confluencia de la calle de València con la Rambla de Catalunya, incorpora muchas novedades: ocho pizzas especiales que unen tradición y producto italiano con ingredientes locales; entrantes tradicionales y regionales, con especial representación de los fritos ('crocchè' -croqueta de patata frita típica de Nápoles, Sicilia y la Apulia-, ’a frittatina ’e maccarun' -'bucatini', bechamel, calabacín, queso provolone, queso pecorino y pimienta negra, huevo y 'panko'- y polenta frita) y un menú degustación de diversos tipos de masas de pizzas regionales (la romana, la frita napolitana y el 'padellino' de Turín).