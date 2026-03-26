Los 10 cócteles que han marcado los 10 años de Paradiso

La coctelería Paradiso ha cumplido 10 años, Una década salpicada de momentos tan increíbles como sus cócteles, algunos de los cuales recuerda aquí Giacomo Giannotti, su cabeza visible (y pensante). Estas son, según el 'bartender' italiano, las creaciones más importantes en la trayectoria de este local escondido tras la puerta en forma de nevera de un bar de pastramis del Born que en 2022 fue el mejor bar del mundo en la lista de The World's 50 Best Bars, clasificación en la que ha figurado 8 de los 10 años que lleva abierto (ahora mismo ocupa el cuarto puesto).

El cóctel Mediterranean Treasure (2015) de Paradiso. / Paradiso

Mediterranean Treasure (2015)

[Este cóctel lleva vodka, fino de Jerez infusionado con hojas de ostras, licor de flor de saúco, jugo fresco de limón, sirope de agave, clara de huevo, hojas de cilantro y hojas de ostra]

"Con este cóctel gané la World Class 2014. Sigue en la carta aunque ha ido cambiando la presentación con los años. Me recuerda los sabores de la infancia en la costa de Toscana porque está inspirado en los espaguetis con frutos del mar de mi abuela; por eso lleva hoja de ostra, sal ahumada en el borde de la copa, cilantro (mi abuela hacía sofrito con perejil)...".

El cóctel El Gran Gatsby (2015) de Paradiso. / Paradiso

El Gran Gatsby (2015)

[Este cóctel lleva whisky escocés, amaro, miel de trufa blanca y bíter de lavanda, va ahumado con tabaco de vainilla y chocolate, y rematado con una ramita de lavanda, piel de naranja y un dadito de queso manchego bañado en miel de trufa blanca]

"Otro de los clásicos de Paradiso, que también creé para la World Class 2014 y que también sigue en la carta. Hace poco hicimos una encuesta entre los miembros del equipo y este fue el que más gustaba a todos. Apenas lleva cuatro ingredientes pero son muy fuertes y se equilibran muy bien entre ellos".

El cóctel Supercool Martini (2017) de Paradiso. / Paradiso

Supercool Martini (2017)

[Este cóctel lleva ginebra de trufa blanca, salmuera de aceituna, agua 'supercooling', espray de vermut seco macerado con semillas de mostaza, aceituna gordal y 'twist' de pomelo]

"Sigue en carta. Nos hizo muy famosos en la industria porque usamos una técnica llamada 'supercooling' que vi en El Celler de Can Roca cuando Jordi Roca vertía un líquido y se congelaba al instante al caer sobre una base congelada, en nuestro caso una aceituna gordal. Para él usamos nuestra propia ginebra de trufa blanca".

El cóctel Kriptonite (2019) de Paradiso. / Paradiso

Kriptonite (2019)

[Este cóctel lleva ginebra, vitamina B2, cordial de pomelo, bíter de chocolate, aceite esencial de lima 'kaffir' y flor de Sichuán]

"El menú de 2019 se inspiraba en la magia y el ilusionismo; entonces buscábamos inspiración fuera de la gastronomía y la coctelería. Vimos que la luminiscencia se conectaba con ese mundo y que, en cocina, solo Ángel León había hecho algo en Aponiente. Encontramos la riboflavina, que se usa en la medicina para hacer pruebas médicas por contraste. El posavasos lleva una luz ultravioleta y, al recibir el cóctel, se ilumina, produciendo un efecto increíble. Además, el cóctel te pellizca la lengua cuando lo bebes porque está infusionado con una flor eléctrica".

El cóctel Gelato Paradiso (2019) de Paradiso. / Paradiso

Gelato Paradiso (2019)

[Este cóctel lleva vodka infusionado con cúrcuma, zumo de pomelo y limón, sirope de amontillado y salvia, bíter de nuez negra, puré de melocotón y espuma nitrogenada de kéfir]

"Me recuerda los orígenes de la heladería de mis padres, en Marina di Carrara. Cuando lo ves parece un helado en un cono de galleta, pero es un trampantojo: está hecho al momento con nitrógeno, por eso el humo... En aquellos años, la tendencia era el 'show', las vajillas grandes, las creaciones más vistosas, la búsqueda del efecto '¡wow!'".

El cóctel The Cloud (2021) de Paradiso. / Paradiso

The Cloud (2021)

[Este cóctel lleva mezcla infusionado con hibisco y semillas de lino, vodka, amaro, vermut seco, sirope de abedul, agua con gas y una nube de café]

"Pertenece al menú de 2021 inspirado en los fenónemos naturales, con el que llegamos a ser número uno del mundo. Este combinado se inspiraba en las nubes; con Plat Institut, una empresa de creatividad barcelonesa, desarrollamos el primer ingrediente comestible que flota en el aire: una nube de café hecha con gelificante y helio. Se crea, se corta, vuela y se sirve sobre la copa".

El cóctel On Fire (2022) de Paradiso. / Paradiso

On Fire (2022)

[Este cóctel lleva 'bourbon', oloroso infusionado con 'tahini', agua de boniato, melaza de boniato y leche ahumada]

"Pertenece al menú dedicado a la evolución humana que presentamos el mismo día que nos convertimos en número uno del mundo; por la mañana lo presentamos y por la noche se celebraba la gala de The World's 50 Best Bars en Barcelona. Tiene una técnica increíble, quería representar el fuego. El plato redondo recuerda los círculos alrededor de las llamas que formaban nuestros antepasados para comer juntos. En el centro del plato hay una bombilla con una cerilla que se enciende con láser a distancia; al quemar el oxígeno hace el vacío y eleva hasta la bombilla el vino de Jerez que tiene debajo, que se ahúma y vuelve a su recipiente".

El cóctel Roots (2022) de Paradiso. / Paradiso

Roots (2022)

[Este cóctel lleva ginebra sin alcohol, agua de guisantes, sirope de maríaluisa, zumo fresco de limón, tierra esterilizada y soda de rosas]

"Cóctel sin alcohol que también está en el menú de la evolución humana. Quizás era demasiado creativo, quizás porque trasladamos el laboratorio al lado de Paradiso y era más grande y teníamos un chef y colaboramos con empresas de diseño, de electrónica, de tecnología... Supongo que teníamos ganas de darlo todo para ser número uno. Este cóctel estaba inspirado en la agricultura. Se servía sobre una planta de guisante cuya tierra lo filtraba hasta llegar a la copa".

El cóctel Enigma (2024) de Paradiso. / Paradiso

Enigma (2024)

[Este cóctel lleva vodka infusionado con pino, cordial de frutos rojos, hidromiel de pino y zumo fresco de limón]

"Es icónico, no tiene que ver con el restaurante homónimo de Albert Adrià, quien, por cierto, lo ha probado. Nos inspiramos en una creación que nos sirvieron hace dos años en Alchemist: nos trajeron a la mesa el plato de un cerebro, una cabeza humana súper grande que se abría y dentro había un bocado pequeñito. Este gesto de destapar una cabeza se nos quedó grabado, en nuestro caso descubres un semifredo de frambuesa y pino y el cóctel, que es un 'sour' a base de vodka, frutos rojos, pino...".

El cóctel Mist (2025) de Paradiso. / Paradiso

Mist (2025)

[Este cóctel lleva ginebra, licor de bergamota, agua de pera y pimienta blanca, cordial balsámico de frutos rojos, helado ahumado de leche de cabra y heno y humo líquido de pino]

"Hecho con la última tecnología: un vapor más pesado gracias al calentamiento de aceites esenciales. Se queda dos minutos sobre la copa como si fuera una niebla que te bebes también con el cóctel que lleva la copa. También lleva un helado que te imaginas dulce pero es ahumado: es de leche de cabra y heno".