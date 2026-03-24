Los mejores hoteles con restaurante y 'spa' para una escapada en Semana Santa cerca de Barcelona

La Semana Santa ya está aquí. Si quieres tomarte unos días y desconectar de verdad, hay muchas opciones, y aún más si buscas combinar una buena mesa o un gran bar con el bienestar de un 'spa'. Aquí van algunas propuestas que mezclan gastronomía de altura con 'spas' de lujo, perfectas para una escapada reparadora donde parar el reloj, respirar profundamente y dedicarse simplemente a estar bien.

Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa (El Vendrell)

En la playa de Sant Salvador (El Vendrell), en plena Costa Daurada y a una hora de Barcelona, el icónico resort cinco estrellas Le Méridien Ra (avenida del Sanatori, 1) propone una experiencia que fusiona lujo, cultura mediterránea y bienestar. Paseos junto al mar, silencios reparadores y una atmósfera diseñada para reconectar con uno mismo.

Inspirado en los ritmos circadianos, su propuesta de bienestar invita a adaptar los tratamientos al momento del día, combinando talasoterapia, programas de descanso y rituales personalizados que favorecen el equilibrio físico y mental. La experiencia se completa con su gastronomía mediterránea en espacios como La Terrassa del Mar o el Beach Club. También tiene una coctelería de autor, el Tempus Bar.

Sport Hotel Hermitage & Spa (Soldeu, Andorra)

A 1.850 metros de altitud, en pleno corazón de los Pirineos y a pie de pistas de Grandvalira, Sport Hotel Hermitage & Spa (carrereta General II, Soldeu) parece un chalet de montaña llevado a escala monumental. Madera noble, grandes ventanales y una atmósfera cálida convierten este resort cinco estrellas en un refugio alpino donde el confort es absoluto.

Su espectacular 'spa' de más de 5.000 metros cuadrados -con circuito de hidroterapia, tratamientos y masajes- es uno de los grandes templos del bienestar del sur de Europa. Pero el resort también se ha consolidado como el gran motor culinario de Andorra. El restaurante Ibaya, liderado por el chef Jordi Grau y asesorado por Francis Paniego, mantiene su estrella Michelin y acaba de sumar un sol Repsol en 2026, convirtiéndose en el único restaurante del país con esta distinción en la última década. A él se suma Koy Hermitage, dirigido por Hideki Matsuhisa y recomendado por Michelin, donde la cocina nipona encuentra un inesperado escenario en plena alta montaña.

Casa Bonay (Barcelona)

Para quienes prefieren no salir de la ciudad, Casa Bonay (Gran Via de les Corts Catalanes, 700) ofrece una escapada urbana con alma mediterránea. El hotel acaba de inaugurar un pequeño 'spa' en su azotea, un oasis inesperado en pleno Eixample donde el relax se mezcla con las vistas sobre los tejados de Barcelona. Lo han bautizado como Termas Bonay.

La experiencia se redondea con su oferta gastronómica, que tiene en Bodega Bonay uno de sus grandes atractivos. Este espacio se ha convertido en un imprescindible para los amantes del buen producto y el vino natural, con una cocina de proximidad y sabrosa que convierte cualquier estancia -o simple visita- en un plan redondo. La firma el chef Giacomo Hassan, con platos de autor como el 'royale' de erizos de mar, la anguila glaseada con ensalada de col o la papada de cerdo estofada sobre 'pa amb tomàquet' que ya son iconos de la casa.

Mett Barcelona (Barcelona)

En lo alto del Tibidabo, con el 'skyline' barcelonés desplegándose a sus pies y el Mediterráneo dibujando el horizonte, METT Barcelona (carretera de Vallvidrera al Tibidabo, 83) propone una escapada primaveral donde gastronomía y bienestar se combinan con las vistas a la ciudad. Rodeado de naturaleza pero a pocos minutos del centro, el hotel invita a vivir Barcelona desde otra perspectiva: más pausada, más sensorial.

Entre terrazas bañadas por el sol, puede haber momentos de desconexión en el Valmont Spa, disfrute en 1925 Vermutería y cenas con vistas en Albarada. Durante Semana Santa, el hotel propone una escapada con estancia mínima de dos noches, desayuno diario, un menú de Pascua de cinco platos con bebida de bienvenida y un tratamiento para dos personas. Todo ello acompañado de acceso al 'spa' y al Pool Club. Tres en uno: lujo relajado, buena mesa y bienestar.

Vieira a la plancha, caviar, jugo de pollo asado y guisantes del Maresme del restaurante 1497. / Ferran Imedio

Mas Salagros Eco Resort & Aire Ancient Baths (Vallromanes)

A apenas 30 minutos de Barcelona, Mas Salagros (Riera de Vallromanes, s/n, Vallromanes) ofrece una escapada donde el lujo se vive desde la sostenibilidad. Este 'eco-resort', rodeado de naturaleza en el parque de la Serralada Litoral, apuesta por un bienestar que empieza en el entorno y se extiende a cada detalle de la estancia.

Su 'spa' Aire Ancient Baths recrea la experiencia de los antiguos baños romanos con circuitos de aguas, iluminación tenue y una atmósfera casi ritual que invita a desconectar del mundo exterior. La experiencia se completa con una propuesta gastronómica ecológica y de proximidad, donde los productos de temporada y el respeto por el territorio marcan cada plato. Vale la pena probar los menús degustación de su restaurante 1497, galardonado con la estrella Michelin verde 2025 y un sol Repsol.

Hotel Perelada Wine Spa (Peralada)

En pleno Empordà, el Hotel Perelada (Rocaberti, s/n, Pelarada), un 'boutique' de cinco estrellas, ofrece una escapada que marida el bienestar, la gastronomía, el enoturismo y la cultura. Su Wine Spa, único en España, transforma el concepto de relax en una experiencia ligada al territorio, utilizando las propiedades antioxidantes de la uva y el vino en tratamientos y circuitos de agua pensados para revitalizar cuerpo y mente.

Pero si hay algo que define Peralada es su propuesta gastronómica. En el propio hotel, el restaurante L'Olivera, de Paco Pérez (Miramar y Enoteca), ofrece una cocina contemporánea basada en producto local y de temporada, con maridajes que dialogan con los vinos de Celler Peralada. Cada plato reinterpreta la tradición ampurdanesa con técnica y sensibilidad.

La experiencia se completa con espacios como el Garden Bar junto a la piscina o The 19th, un 'wine bar' informal en la casa club el campo de golf, así como con el icónico Castell Peralada Restaurant, galardonado con una estrella Michelin y dos soles Repsol, y Celler 1923. Un destino donde gastronomía, paisaje y bienestar se entrelazan de forma natural y sofisticada.