Berasategui se asocia con el Barcelona Culinary Hub: "Es el mejor legado que puedo dejar tras más de medio siglo en la cocina"

Martín Berasategui puede considerarse un maestro de la cocina contemporánea. De hecho, son muchos los discípulos que han triunfado en los fogones, ya sea bajo el paraguas de su marca (por eso el vasco suma nueve estrellas Michelin) o volando en solitario. Desde este martes, el chef puede presumir de haber puesto su nombre y apellido al Barcelona Culinary Hub, la escuela superior de gastronomía de Grupo Planeta que imparte un grado universitario en Dirección y Gestión Gastronómica, posgrados en las áreas de Alta Cocina, Alta Pastelería, Panadería Artesanal y Gestión de Obrador y Food & Beverage, entre otros, así como ciclos de Formación Profesional.

Prueba de la trascendencia que supone esta nueva etapa para el centro y el panorama gastronómico nacional ha sido el acto de presentación, que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras; el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós (allí está el edificio), y el rector de la Universitat de Barcelona Joan Guàrdia (la escuela está adscrita a la UB).

"Más que un sueño hecho realidad"

"Llevo dos días eufóricos. Esto es más que un sueño hecho realidad, pensaba que este momento no iba a llegar", ha comentado Berasategui, visiblemente emocionado, durante la presentación de la nueva etapa del centro que pertenece a Formación y Universidades, la red de educación superior de Grupo Planeta. Ahora ha pasado a llamarse Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui porque pasa a incorporar la experiencia, el rigor y la filosofía gastronómica del chef en sus programas culinarios: respeto total al producto, maestría en el oficio, precisión técnica y creatividad al servicio del sabor.

Alumnos en el obrador del Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui, este martes. / Zowy Voeten

Esa euforia, esa felicidad se debe a que, más allá de lo que ha ido enseñando a todos los que han pasado por su restaurante, siente que su obra puede trascender aún más: "Es el mejor legado que puedo dejar tras más de medio siglo en la cocina: transmitir todo lo que he hecho". "Vamos a dejar huella. Habrá un antes y un después", ha prometido.

"El futuro está más que asegurado"

Asegura Berasategui, que ha reivindicado a sus padres, de los que aprendió cuando era un adolescente, y a los "estratosféricos" integrantes de la nueva cocina vasca, que los jóvenes actuales son mejores que los de su generación porque lucen "frescura" y tienen todo el conocimiento al alcance de la mano gracias a las nuevas tecnologías. "El futuro está más que asegurado", ha zanjado.

Él llega al Barcelona Culinary Hub para "enseñar a todos los chavales que es rentable ser buena gente, que tienen que ir con la pasión por delante, que necesitan entrenarse mucho y que se tienen que dejar llevar", y que deben "respetar el libro de la naturaleza".

El francés Philippe Labbé, al frente de la dirección técnica

Para ello, la dirección técnica de la escuela cae en manos de Philippe Labbé, reconocido cocinero francés y colaborador cercano de Berasategui. Él será el responsable de trasladar, implementar y velar por la aplicación de su modelo culinario y formativo en el día a día.

Barcelona Culinary Hub nació en plena pandemia (2020) con cursos 'on line' y a partir de 2022 acogió clases presenciales. La formación pretendía ayudar a hacer rentables las empresas gastronómicas a partir del trabajo en los fogones.

Hoy en día acoge a alumnos de más de 40 nacionalidades que ocupan las cinco plantas (más un sótano) de un edificio que cuenta con todos los medios imaginables, desde casi un piso entero con fogones para trabajar individualmente hasta aulas con pizarras digitales pasando espacios donde se aplica la sostenibilidad y se experimenta con técnicas de cocina, cuartos fríos, obrador de pastelería…