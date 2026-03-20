Victoria dulce
El restaurante Talavera Gastronomía hace La Mejor Torrija Tradicional de España
El establecimiento de Valladolid se impone en la categoría principal de un certamen al que se han presentado 102 establecimientos de 14 comunidades autónomas
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Cómo hacer torrijas en el microondas
El restaurante Talavera Gastronomía (Valladolid) ha ganado el premio a la Mejor Torrija Tradicional de España en el primer concurso nacional, organizado por la Diputación de Valladolid a través de su marca de calidad Alimentos de Valladolid, A gusto de Todos.
A esta convocatoria, que se desarrolla con el propósito de mantener la tradición en la elaboración de dulces típicos, se han presentado 102 establecimientos de 14 comunidades autónomas, con 129 torrijas presentadas, 35 en la modalidad de tradicional, 64 en la de innovadora y 30 en la salada.
Accésit para la mejor torrija sin gluten
De todas ellas, 41 han competido, además, al accésit de Alimentos de Valladolid, y 14 al accésit sin gluten, según ha informado la Diputación provincial en un comunicado recogido por Europa Press.
El concurso ha estado dirigido por José Ignacio Colinas y el presidente del jurado ha sido el cocinero vallisoletano Jesús Ramiro, con estrella Michelin y dos soles Repsol, además de Premio Nacional de Gastronomía.
La mejor torrija innovadora y la mejor salada
Así, en la categoría de Torrija Tradicional, tras Talavera Gastronomía, han quedado Pastelería Bornatxea (Miranda de Ebro) y Carnicería Gabiria (Getxo). El premio Torrija Innovadora se ha entregado a Botica de Matapozuelos, con el Restaurante Dallas (Albacete) en segundo lugar y Melida Wines (Mélida -Peñafiel), en tercero. La Torrija Salada ha tenido como campeón a Azul Mediterráneo, por delante de Los Molinos (Valladolid) y Casa Sueño (Salas, Asturias).
Los galardonados del accésit de Torrija sin Gluten y Torrija de Alimentos de Valladolid han sido La Celiacoteca y MadrSueño, respectivamente.
1.000 euros para el ganador de cada categoría
Cada categoría contaba con premios para el ganador y dos finalistas. Todos han obtenido un diploma acreditativo y un lote de Productos de Alimentos de Valladolid. Los vencedores de cada categoría se han llevado un cheque de 1.000 euros y los ganadores de los accésits, una estancia de fin de semana en la Milla de Oro del Vino. Los segundos clasificados han conseguido 500 euros y los terceros, 250.
El jurado ha otorgado también un accésit a la mejor torrija elaborada por alumnos de escuelas de cocina, con un premio de 300 euros a Laura Mancebo.
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