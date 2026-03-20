Desayunos y meriendas en hoteles de lujo con el Hotel Breakfest (y otros buenos planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Varias propuestas de Grand Hotel Central para el Hotel Breakfest. / El Periódico

Hotel Breakfest (Barcelona, hasta el 26 de marzo)

Cinco hoteles de cinco estrellas de Barcelona (Serras, The One, Sir Victor, Neri y Grand Hotel Central) ejercen de anfitriones del Hotel Breakfest, una iniciativa que celebra el desayuno tardío y la merienda, dos pausas gastronómicas fuera de los horarios tradicionales. Cada establecimiento ha diseñado su menú Breakfest, con propuestas dulces y saladas -como tostadas, 'bowls' de yogur, 'pancakes', huevos benedictinos, 'brioches' o cocas- acompañadas de bebidas ligeras con o sin alcohol, entre las que no falta la clásica mimosa elaborada con cava, ya sea en su versión tradicional o reinterpretada. Se puede reservar a través de la web hotelbreakfest.com a un precio medio de 50 € (bebidas incluidas).

Los establecimientos también presentan tres propuestas individuales -con atún rojo, con yogur griego y con crema de cacao- que pueden degustarse sin reserva a un precio medio de 10 €, con bebida. Estas propuestas optarán al Premio a la Mejor Integración de Producto, que reconocerá la creatividad, coherencia y puesta en valor del ingrediente en el plato, y se entregarán el 25 de marzo en Alimentaria.

Varios representantes de los establecimientos que participan en Passeig de Gràcia, Passeig de Gourmets este 2026. / Àlex Froloff

Passeig de Gràcia, Passeig de Gourmets (Barcelona, hasta el 22 de marzo)

El festival que reivindica el talento gastronómico del paseo de Gràcia cuenta en esta edición con 21 participantes que están en la avenida y en las calles adyacentes. Vuelven la Ruta de Platillos con propuestas a 10 €, los Bocadillos de Autor con precios hasta los 20 €, la Pastelería Creativa a 8 €, los Menús Gourmet a 55 o 70 € y las Experiencias, que tienen como novedad el Tardeo (permite disfrutar de varias actividades a la vez por 35 o 40 € y que incluye un platillo, un bocadillo, un postre, patatas 'chips', aceitunas y dos cervezas).

Los establecimientos participantes son Sintonia, Somni (Hotel The One), Traca y Furtivo Rootop (Hotel Me Barcelona), JOK, The Bistrot (Santa Eulalia), Casatous, Cafè Vienès (Hotel Casa Fuster), Blanc (Hotel Mandarin Oriental), La Barra de Solomillo y Solomillo (Hotel Alexandra), H10 Casa Mimosa, Os-Kuro y La Terraza del Claris (Hotel Claris), El Nacional, Traca (Hotel Me), Mr. Porter (Hotel Sir Victor), Verbena Terrace (Hotel Monument), Jardín del Alma (Hotel Alma), Lomo Alto-Lomo Bajo, El Bar del Majestic y Solc (Hotel Majestic), y Azimuth Terrace Bar y Virens (Hotel Almanac).

Reduction Fest (Barcelona, 21 de marzo)

El parque de las Tres Xemeneies acogerá el Reduction Fest, que pretende sensibilizar sobre la importancia de reducir nuestro impacto ambiental a través de hábitos sostenibles y el consumo responsable. Contará con una veintena de puestos con productores fruta y verdura ecológica, pan artesano de masa madre, queserías familiares, elaboradores ecológicos, miel cruda, café de especialidad, microcerveza artesana y productos ecológicos de montaña.

También habrá talleres prácticos, 'show cookings,' actividades formativas y una 'calçotada reduction' ('calçotada' popular sin proteína animal). Otras actividades destacadas serán una ruta por las laderas de Montjuïc para identificar plantas silvestres de uso culinario, talleres sobre cómo fermentar limones y cómo convertir una camiseta en una bolsa, y un 'show cooking' a cargo de Juancho Martini (Fat Veggies) y Chiara Bombardi (Rasoterra) con la alcachofa blanca de Tudela como protagonista. La jornada estará amenizada con música del 'dj' Dani Txarnego.

Chistorra de Navarra a la parrilla. / El Periódico

Tapeo con Chistorra de Navarra (Barcelona, hasta el 29 de marzo)

Esta propuesta impulsada por IGP Chistorra de Navarra, amparada bajo el sello de calidad Reyno Gourmet, reúne más de 20 bares y restaurantes de Barcelona que elaboran tapas y pinchos con este producto cárnico. Estos son los establecimientos participantes: Bar Pimentel, Bar La Higuera, Bodega Borràs, Casa Pagès, Casa Rafuel, 5 Hermanos, Delta, Euskal Etxea Taberna, Golfo de Bizkaia, Irati, Izarra, Jaizkibel, Maitea, Sagardi Argenteria, Sagardi Muntaner, Tapeo Born, Tapeo Gràcia, Txibirita y Zarautz.

Mostra de Vins de Castelldefels (hasta el 22 de marzo)

La plaza de la Església de Castelldefels será el epicentro de esta muestra que cuenta con más de 20 puestos de bodegas (el 90% de denominaciones de origen catalanas) y propuestas gastronómicas. La programación se completará con una amplia oferta musical y una zona infantil. Se podrán beber elaboraciones de Aymar, Domenio (Cellers Domenys), Celler Puig-Batet, Cavas Ferret, Mariona de Mar, Maset, Quinta de Mil, Ramon Canals, Single Vineyards, Ferret i Granell, Casa Padró, Coïmbra, Torre del Veguer, Vallformosa, Vinyes 7 Pams y Witty Wines, y se podrán comer las creaciones de Gastroneta Aquí y Ahora, La Fireta, Patatas Piqué, La Coca d'Anís de Vic y el restaurante Pez Bomba. Además, Upcycling Bottles participará con sus productos creados con botellas recogidas en restaurantes. Abre el viernes y sábado, de 17.00 a 23.00 horas, , y el domingo, de 11.00 a 15.00 horas.

'Roulade' de berenjena con pollo Pota Blava, queso y jamón ibérico de Mesón El Cortijo (El Prat de Llobregat) del menú de de las jornadas gastronómicas de Març Gastronòmic. / El Periódico

Jornadas del pollo Pota Blava y la alcachofa Prat (varios municipios, hasta el 6 de abril)

Un total de 25 restaurantes de 11 municipios pondrán el producto fresco del Parc Agrari en el centro de la mesa con motivo del Març Gastronòmic, con las Jornadas Gastronómicas del Pota Blava, la Alcachofa Prat y el producto fresco del Parc Agrari como protagonistas. Martina Puigvert, chef de Les Cols, es la madrina de esta edición, la número 17, que tiene El Prat como epicentro de esta actividad con 12 establecimientos (también participan negocios de Barcelona, Cervelló, Esparreguera, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat y Vilanova i la Geltrú). Este será el primer evento en que Damm presenta Bohemia, una 'lager' de guarda creada para celebrar los 150 años de historia de la cervecera; todos los menús (entre 25 y 75 €) irán maridados con ella.