Del viñedo a la piel: el valor de las lías
Redacción
La tendencia del upcycling consiste en transformar subproductos o "residuos" (como las lías del vino) en ingredientes de alto valor. Así nació Natana que ha transformado la tradición vitivinícola en innovación cosmética mediante su activo Lees Concentrated. Este ingrediente se obtiene directamente de las lías, los sedimentos o "fangos" que reposan en el fondo de los depósitos durante la fermentación de la uva.
Mientras que en las bodegas pequeñas este subproducto suele destinarse al abono orgánico, Natana lo revaloriza mediante un proceso de decantación y extracción. El resultado es un concentrado con una altísima densidad de polifenoles, los potentes antioxidantes naturales del vino. Al integrar este "corazón de la fermentación" en sus fórmulas, la marca aprovecha su capacidad para combatir el estrés oxidativo y frenar el envejecimiento prematuro de la piel.
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