Tributo a la italiana
La Trattoria Enriquetto está situada el carrer d'Hercegovina 24 de Barcelona, en pleno corazón de Sarrià - Sant Gervasi
Redacción
La Trattoria Enriquetto, en Sarrià - San Gervasi, es un tributo a la cocina italiana tradicional que funciona desde varios ámbitos: la decoración, la vajilla, el trato cercano, la terraza protegida bajo un toldo que simula El jardín de las delicias de El Bosco y, por supuesto, una carta nutrida por recetas clásicas de pasta. Todo suma en este proyecto impulsado por un 'dream team' de la hostelería barcelonesa: Kim Díaz, Alberto Casado, Miquel Puchol y Enric Rebordosa.
Sobre la mesa destacan los fettuccini Alfredo, con crema de parmesano y mantequilla; los ravioli de burrata; los pappardelle con ragú; o los spaghetti alle Vongole. Se pueden combinar con algún entrante, como la burrata con pesto y tomate o el estructural vitello tonnato. O, si se tiene mucho apetito, continuar con un segundo plato hasta exclamar ¡mamma mia!
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