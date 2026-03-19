Tres genios que buscan sorprender

Hay restaurantes a los que uno va a comer y otros a los que se va a jugar, a dejarse sorprender y, en definitiva, a ser feliz. Esa es la esencia de Disfrutar, el proyecto que Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch —herederos del espíritu de El Bulli— inauguraron en 2014 en el Eixample barcelonés. Bajo una estética mediterránea inspirada en la arcilla y los pueblos pesqueros, el espacio rinde homenaje a sus primer proyecto juntos en Cadaqués; el restaurante Compartir, mientras proyecta la vanguardia más absoluta.

La gallina de los huevos de oro / Cedida / Francesc Guillamet

El que fue el mejor restaurante del mundo por los 50 Best Restaurants 2024, divide su propuesta en tres viajes: el Clásico, el Festival (con creaciones de temporada) y la Mesa Viva, una experiencia inmersiva en su laboratorio de I+D. Su menú actual demuestra una evolución que parece imparable, un equipo de 20 chefs y 22 camareros y camareras bajo la dirección de sala del gran Vicente Lara, bailan en una coreografía perfectamente ejecutada. Sorprenden las "pinturas de verduras", donde ocho vegetales en texturas brillantes se presentan sobre un soporte blanco; es una invitación a mezclar colores con una paleta de pintor, convirtiendo una crema de verduras en el sueño de cualquier niño. Gran parte del menú se disfruta con las manos algo que intensifica el sabor y la experiencia. No faltan hitos como el pan chino relleno de caviar y crema agria —un icono que cumple una década—, ni la "gallina de los huevos de oro", un huevo frito con crustáceos tan técnico como delicioso. Sin embargo, el clímax llega con el coral de amaranto y ostra. Presentado en una caja como una joya, el camarero advierte: “no se incline sobre el plato”. La mano busca el bocado pero solo encuentra aire; lo que vemos es un reflejo, una ilusión óptica que precede a la verdadera magia al abrir la caja. Salir de Disfrutar es como salir de una gran película: uno se va sobrecogido por la creatividad de estos tres genios que siguen redefiniendo el concepto de menú degustación.

Coral de amaranto y ostra, caviar y emulsión de alga codium / Cedida / Francesc Guillamet