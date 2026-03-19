Alimentaria 2026: los mejores chefs se apuntan a la feria

Alimentaria va de tendencias de consumo, de máquinas innovadoras, de alimentos sorprendentes como el fuet recubierto de oro, el caviar de caracol, las 'chips' hechas con clara de huevo, el primer chocolate endulzado con dátil... Pero en esta gran feria que se celebrará del 23 al 26 de marzo y que reunirá a 3.200 empresas de 68 países y a más de 108.000 visitantes, habrá también mucha y muy buena gastronomía.

Prueba de ello es The Horeca Hub, el espacio donde se reunirán algunos de los mejores cocineros del planeta. Esta es una breve selección de lo más interesante que se verá en el recinto de Gran Via L'Hospitalet estos días.

Albert Adrià: lamprea, trufa y liebre

El trío de Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas) presentará las novedades que se traen entre manos en su templo gastronómico. Será el lunes a las 11.30 horas y, como suele ser habitual en sus intervenciones públicas, lo harán de tal manera que parecerá fácil lo que resulta tan difícil.

Albert Adrià, en Enigma. / Jordi Otix

Con el sugerente título de 'Sangre y trufa' (lunes, 12.30 horas), Albert Adrià hablará de lamprea, trufa y liebre, las últimas incorporaciones a la cocina del restaurante Enigma, recientemente distinguido con la segunda estrella Michelin.

Los secretos del sake, de la mano de Hideki Matsuhisa

Hideki Matsuhisa (Koy Shunka) descubrirá los secretos del sake junto al importador y distribuidor de esta bebida Pablo Alomar (lunes 23, 15.30 horas) en una sesión en la que explorarán sus orígenes y siglos de tradición, su renacimiento como categoría 'premium' con menos de 1.200 bodegas activas, sus cuatro elementos esenciales y el maridaje con diversas cocinas.

Hideki Matsuhisa, con los cuchillos que usa en el restaurante Koy Shunka, donde ha presentado el recetario 'Itadakimasu'. / Ferran Imedio

El chef japonés volverá a The Horeca Hub el miércoles a las 17.30 horas para explicar por qué dejó Japón y eligió Barcelona como destino para desarrollar su exitosa aventura profesional.

El 20º aniversario de Lasarte

En el 20º aniversario de Lasarte, no podía faltar la presencia de su chef, Paolo Casagrande (lunes 23, 16.30 horas), que recordará los tres ejes creativos de la cocina que dirige Martín Berasategui: producto, idea y emoción. El mismo día, a la misma hora, Paco Pérez (Miramar, Enoteca), ofrecerá una interpretación contemporánea de una de las composiciones más representativas de la tradición culinaria catalana: el mar y montaña, y Fran Agudo (Montbar) relatará cómo ha convertido un bar de barrio en un restaurante con estrella Michelin, mostrando ejemplos de algunos platos actuales en la carta como el ceviche de lubina, la terrina de 'wagyu', el corte de arroz, 'nori' y caviar...

El chef del restaurante El Invernadero, Rodrigo de la Calle. / El Periódico

El martes a las 11.30 horas, Rodrigo de la Calle (El Invernadero, Virens) demostrará cómo puede transformar el sabor y la textura de la nuez para incorporar este fruto seco a sus recetas.

El 'showcooking' con cerdo ibérico de Pepe Rodríguez ('Masterchef')

Juanlu Fernández (Lú, Cocina y Alma) enseñará curaciones y maduraciones de lubina con sal y vinos de Jerez (martes 24, 14.30 horas). Una hora más tarde, el televisivo Pepe Rodríguez ('Masterchef'), con una estrella Michelin por El Bohío, protagonizará un 'showcooking' con piezas frescas de cerdo ibérico para mostrar su versatilidad y potencial en la cocina profesional.

El cocinero Benito Gómez. / Xavi Olmos

A las 16.30 horas del martes llegará el turno de Benito Gómez (Bardal), que aprendió el oficio en Masia Can Raimi (Argentona) antes de triunfar en Ronda con su restaurante con dos estrellas Michelin y con Tragatá, donde despliega una cocina honesta, directa, con raíz, pero sin nostalgia, al estilo del establecimiento catalán donde comenzó.

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Y el miércoles a las 17.30 horas, Jordi Artal (Cinc Sentits) ejercerá de guía en un diálogo entre la tradición que resiste el paso del tiempo y la vanguardia a partir de un ejemplo como la castañada; en definitiva, cómo se puede transformar la memoria popular, a través de la técnica, en un lenguaje gastronómico contemporáneo. A la misma hora, Romain Fornell (Caelis), condecorado en 2025 con la Legión de Honor de la República Francesa, presentará algunas de las grandes salsas clásicas de la cocina francesa, como la 'beurre blanc' y la bearnesa, junto a elaboraciones emblemáticas como el 'pâté en croûte' o las sopas en hojaldre, reinterpretadas desde una mirada personal forjada a lo largo de su trayectoria en Barcelona.