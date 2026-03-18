Las monas de L'Espiga d'Or y de La Colmena, elegidas las mejores de Catalunya de 2026

La mona tradicional de L'Espiga d'Or (Vilanova i la Geltrú) y la mona de chocolate de la pastelería La Colmena (Barcelona) han sido elegidas este miércoles como las mejores monas de Pascua de Catalunya en el quinto certamen organizado por la agencia Sr y Sra Cake.

Según los impulsores del concurso, esta nueva edición quiere continuar reconociendo "la calidad de las monas de Pascua artesanas, elaboradas con creatividad y maestría, ya sea en chocolate o en forma de bollo redondo y suave, históricamente conocido como 'Cristina'".

"Más 'Cristinas' y menos 'panettones'"

Para la ocasión, el jurado ha estado compuesto por el panadero Daniel Jordà; la directora de la Baking School Barcelona Sabadell, Maria Cruz Barón; el ganador de la mejor mona de chocolate 2025, Joe Moretones; el ganador de la categoría tradicional en 2025, Aleix Solà; el editor de Montagud, Javier Antoja; la periodista de 'El País', Mar Rocabert; y la secretaria general de la Acadèmia Catalana de Gastronomia, Rosa Mayordomo.

Durante la resolución del concurso, Rocabert se ha mostrado "feliz" al ver que "se recuperan tradiciones", a la vez que ha abogado por "más 'Cristinas' y menos 'panettones'", mientras que Moretones ha asegurado que ha echado en falta "más monas de chocolate".

Así, el primer premio de mona tradicional ha recaído en L'Espiga d'Or (Vilanova i la Geltrú), mientras que el segundo puesto ha sido para la pastelería Natcha (Barcelona) y el tercero, para Forn de Cabrianes (Sant Fruitós de Bages). En cuanto a la mona de chocolate, el galardón principal se lo ha llevado La Colmena (Barcelona), seguida por L'Atelier Barcelona y por la pastelería Mimpi (Sabadell).

"Equilibrio entre las especias y la esponjosidad"

María y Josie, de L'Espiga d'Or, han explicado a EFE sentir "mucha felicidad" tras ser reconocidas con el premio a mejor mona tradicional. "El resto de competidores también son muy buenos y, viendo la mesa con todas las monas, es totalmente inesperado", han agregado las pasteleras, quienes prevén que a partir de ahora llegarán "momentos de trabajo duro".

Según han detallado, el bizcocho con el que han ganado tiene un "equilibrio entre las especias y la esponjosidad", a la vez que es "muy ligero, de masa madre y vegano", lo que resumen como un producto "muy trabajado que lleva la tradición un poquito más allá, pero con mucho sabor".

Por su parte, Xavier Arevalo, de La Colmena, ha asegurado a EFE que "ya hacía tiempo que iba detrás del premio", por lo que esta coronación de su mona de chocolate le hace "realmente mucha ilusión". En cuanto a la recepción, el chocolatero espera que "alguna venta más caiga segura", ya que esta clase de concursos genera un altavoz que "siempre va bien", a la vez que se promueve "la pastelería y la chocolatería". "Lo vimos ya cuando ganamos el premio del turrón de crema quemada de España, que las ventas se dispararon una barbaridad", ha agregado Arevalo.

Un loro llamado Jack Sparrot

En cuanto a su obra, el pastelero ha explicado que se trata de un loro de chocolate bautizado como Jack Sparrot, una broma entre el célebre pirata de Disney y la palabra 'loro' en inglés, con un cofre "lleno de huevos de Pascua en lugar de monedas".

El concurso destinará su acción social en beneficio del Hospital de Sant Pau de Barcelona, concretamente a su proyecto de humanización de pediatría, una iniciativa impulsada por Mestres Solidàries que trabaja para hacer más amable y próxima la estancia hospitalaria de los niños y sus familias.