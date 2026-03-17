La bombonería más popular de Francia aterriza en Barcelona: estos son los chocolates que arrasan ahora

Atención, golosos. Barcelona suma nueva chocolatería y no es una cualquiera. La firma francesa Jeff de Bruges acaba de abrir en el barrio de Gràcia (Gran de Gràcia, 17) con vitrinas repletas de bombones y una ambición clara: conquistar el paladar local con la tradición chocolatera que en Francia forma parte de la vida cotidiana.

Con 534 tiendas en los cinco continentes (unas 470 solo en Francia) la marca, de alma francesa y 'savoir faire' belga, desembarca en Barcelona con su tercera tienda en España. Al frente está Romain Murigneux, francés afincado en la ciudad desde hace una década. Financiero de profesión, confiesa que abrir aquí una tienda tan emblemática en su país era un sueño personal.

Cajas de bombones de Jeff de Bruges a su venta en la tienda de Barcelona. / Ferran Nadeu

“He elegido abrir Jeff de Bruges en Barcelona porque la ciudad tiene una auténtica cultura gastronómica y un público curioso por productos de calidad. La marca es muy conocida en Francia, pero todavía está poco presente aquí. Era una gran oportunidad para introducir este concepto de chocolatería 'premium' accesible en una ciudad tan dinámica e internacional. Además, en España, el consumo de chocolate está aumentando y los consumidores buscan cada vez más productos de calidad y marcas especializadas. En Francia siempre hay una caja de bombones en casa. Aquí quiero que también pase”, resume.

El arte del ‘ballotin’: regalar bombones como quien lleva flores

Si algo distingue a la casa francesa es el formato 'ballotin': una caja surtida con bombones variados. En Francia es casi un gesto cultural. “Es lo que llevas cuando visitas a alguien o quieres hacer un regalo especial. Como un ramo de flores. Por eso siempre hay una caja a mano”, explica Murigneux.

En Catalunya, en cambio, el consumo habitual es la tableta. Pero Barcelona, cosmopolita y ávida de tendencias gurmet, parece terreno fértil para introducir esta costumbre. “Aquí hay mucha gente de fuera y mucha apertura. Nos gustaría que el chocolate también se piense como detalle de agradecimiento o regalo”.

La tienda de Jeff de Bruges en Barcelona. / Ferran Nadeu

En vitrina, 57 recetas distintas y alguna 'fuera de carta'. Y ahí radica una de las claves actuales del sector: la variedad. “La gente ya no quiere un solo sabor. Con el 'ballotin', cada chocolate es distinto. Siempre hay sorpresa”.

La marca produce más de 2.000 toneladas de chocolate al año -más de 300 millones de piezas- y ofrece cajas en seis formatos, desde 200 gramos hasta kilo y medio. Un lujo accesible que, gracias a su cadena de producción integral (plantaciones, obrador y distribución propios), ha democratizado el bombón 'premium'.

Dubái, praliné y 'packaging' joya: lo que se lleva ahora

En cuanto a tendencias, el llamado chocolate Dubái sigue marcando el paso: cremoso y opulento, consiste en chocolate relleno de una crema de pistacho y crujiente masa 'kataifi'. También las trufas -especialmente en invierno- y el praliné, esa receta icónica belga que seduce a quienes han viajado y afinan el paladar.

A ello se suma otra corriente al alza: los bombones inspirados en la pastelería clásica. Sabores como París-Brest o crema catalana trasladados al formato mini. Y, cada vez más, selecciones de origen (Etiopía, Ecuador, Brasil) para quienes se declaran ya gurmets del cacao y buscan matices para acompañar el café.

Varios de los productos que se venden en la tienda de Jeff de Bruges en Barcelona. / Ferran Nadeu

Otra tendencia potente es el 'packaging'. Cajas que parecen auténticos joyeros, presentaciones que rotan según temporada y fechas señaladas, ediciones especiales que transmiten lujo y exclusividad. La idea es clara: el chocolate no solo se come, también se regala y se exhibe.

No faltan propuestas para niños -"en realidad, opciones mucho más sanas que chuches, piruletas o galletas industriales", afirma-: figuras y chocolates sin conservantes ni colorantes que convierten el capricho en algo más cuidado. Tampoco la tradición del norte de Europa de regalar chocolate en momentos clave del calendario, con colecciones especiales para Pascua, Navidad o San Valentín.

Gama de helados

Más cosas: el chocolate caliente coronado con 'chantilly', puro 'food porn' invernal. Incluso la gama de helados amplía el repertorio con más de diez variedades de chocolate, del negro intenso al 'speculoos'.

En España el consumo medio ronda los cinco kilos por persona al año; en Francia se acerca a los 7. “Hay margen para crecer”, apunta Murigneux. La acogida en Gràcia, de momento, es prometedora: vecinos curiosos, residentes extranjeros nostálgicos y turistas que reconocen la marca.

Y una pregunta, lanzada en voz alta por el propio emprendedor, resume el espíritu del proyecto: “¿Cómo no va a ser un sueño tener una tienda de bombones?”.