Arnau París, de vender grifos a chef mediático: "Me apetece mucho presentar 'Joc de Cartes', creo que saldrá bien"

Cuando Arnau París atendió a Cata Mayor, el canal gastronómico de EL PERIÓDICO, estaba a pocas horas de convertirse en padre primerizo... ¡de gemelos! Un auténtico cambio de vida privado que se añade a otro público, el que le hizo pasar de comercial de grifos y válvulas a ganador de 'Masterchef 9', primero; presentador de 'Cuines Pim Pam', después, y conductor de 'Joc de Cartes', en otoño que viene. "Me apetece mucho, lo cojo con muchas ganas. Es un formato distinto al que he estado haciendo hasta ahora. Puede ser divertido, ya veremos lo que dicen las audiencias, aunque creo que saldrá bien. Estoy muy contento e ilusionado".

Unos escenarios, el personal y el profesional, que más que miedo o respeto, le generan ilusión. Se tomará seis semanas de baja por paternidad, así que ha estado estos últimos días avanzando trabajo lo más rápidamente posible, 'pim pam': grabando vídeos para las redes sociales y para el programa de TV3, y promocionando el libro que acaba de presentar, 'Cuines Pim Pam' (Ara Llibres). "Hace años que me lo pedían. Recoge lo mejor de estos cuatro años programa. Son recetas muy asequibles y fáciles para que la gente se atreva a cocinar en casa", resume sobre este proyecto al que le ve mucho recorrido: "Estamos solo al principio".

Receta que se hacen en siete minutos

En la tele y en el libro propone recetas que duran siete minutos. "No hay trampa. No se tarda más. El mejor ejemplo es la pasta con fricandó, que es una súper receta que se hace con un fricandó que te ha sobrado del día anterior".

Arnau París, en Molí la Vansa (Boada, La Noguera), donde sirve ágapes efímeros algunos fines de semana de verano. / El Periódico

La carrera de París en el mundo de la gastronomía ha sido tan fulgurante como sorprendente porque no pertenecía a este mundo hasta que un amigo, sabedor de lo mucho que le gustaba cocinar, le apuntó a 'Masterchef 9'. Hasta ese 2021, había estudiado Administración y Dirección de Empresas y se dedicaba a vender grifos por toda España, "un trabajo muy digno" con el que, subraya, disfrutaba mucho.

"Lo que hago es un sueño que no sale ni en Infojobs"

Pero la victoria en el concurso de cocina le cambió la vida hasta el punto que decidió dejar su trabajo y probar en el mundo de los fogones. "Soy bastante lanzado y quería intentarlo, por eso no me costó dejar el curro. Es verdad que ha habido momentos de pensar en volver atrás pero a día de hoy no volvería ni loco. Lo que hago es divertido y me encanta. Es un sueño que no sale ni en Infojobs", sonríe.

Su paso por el programa le abrió las puertas de Atempo y Els Casals, donde ejerció de aprendiz, y entre uno y otro restaurante hizo un máster en el Basque Culinary Center. Y en 2022 le salió la colaboración en 'Cuines' cuando aún estaba en el establecimiento de Oriol Rovira. Empezó grabando un día a la semana, luego dos, más tarde comenzaron las emisiones diarias... "Y a partir de ahí salieron muchas cosas", recuerda.

El plan de servir cenas efímeras en Cornellà

Como su entrada como socio en la marca de especias ecológicas Specials. "Una aventura más", explica, antes de repasar en qué anda metido últimamente este comunicador y divulgador gastronómico que, básicamente, se ha enfocado en la comunicación, sea a través de la televisión, las redes sociales o los libros. Aunque no deja de ponerse la chaquetilla y ponerse frente a los fogones: 'show cookings' para empresas e instituciones, 'team building', alguna que otra cena privada y, en verano, menús degustación en Molí la Vansa, en la masía familiar ubicada en Boada (La Noguera). Ahora está ultimando llevar este formato efímero a un espacio en Cornellà para una docena de comensales.

Todo eso, claro está, después de parar (¿parar él?) seis semanas para debutar como papá de gemelos, un cambio que casi deja en anécdota lo de ser el nuevo presentador 'Joc de Cartes'.