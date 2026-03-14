Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránEstrecho de OrmuzRodaliesAeropuerto BarcelonaTorrenteFrancisca CadenasEmbalsesSara TorresElecciones BarçaEmily Rath
instagramlinkedin

Asador

"Comida fantástica y acogedor": los elogios al mejor restaurante de Sant Boi de Llobregat, según Tripadvisor

Los 5 mejores restaurantes de Sant Boi de Llobregat según Tripadvisor

Restaurante Marimorena (Sant Boi): este arroz es la estrella del polígono

Braseria Nicasio, en Sant Boi

Braseria Nicasio, en Sant Boi / Tripadvisor

Neus Castellet

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Braseria Nicasio ha sido elegida por los clientes de Tripadvisor como el mejor restaurante de Sant Boi de Llobregat. Este pequeño asador ha conquistado a esta localida del Baix Llobregat, especialmente por la calidad de sus carnes y caracoles, pero también por la delicada atención al cliente.

"Restaurante pequeñito, pero que vale muy mucho la pena. El propietario muy amable y con trato muy próximo. Vale la pena ir solo por la carne, es excelente, de primerísima calidad y muy bien tratada", escribe uno de los comensales en Tripadvisor. "Jamás falla, repito como siempre, lo mejor de toda Catalunya. Calidad, servicio y trato. Repetir es siempre la mejor opción", recuerda otro de sus clientes.

La atención de los trabadores no pasa desapercibida en las mesas. "Mari y Joan son de 10. Atentos y cercanos. Son unos maestros en lo que hacen. Te hacen sentir como en casa nada más llegar. No te va a faltar información y cercanía con el objetivo de lograr que tu decisión sea lo más acertada posible y salgas satisfecho de allí", recoge otra de las reseñas.

Tal y como indica su nombre, las brasas son su especialidad. "Comida de calidad en Sant Boi, parada obligada para los amantes de la buena carne", asegura un comensal. "Nunca fallan, lugar pequeño y acogedor, familiar en todos los sentidos, desde que entras hasta que te vas están pendientes de ti sin molestar. Comida fantástica, el Pulpo a la brasa no puede faltar al igual que los caracoles si te pasas a comer o cenar. Y que decir de las carnes, solo decirte que dejes algo para el postre, ya está dicho todo. Insuperable", finaliza otro cliente.

Noticias relacionadas

Horarios y ubicación

Este restaurante, ubicado en la calle Lluis Castells 1, permanece cerrado de lunes a miércoles y abre domingo y jueves de 13 a 16 horas y viernes y sábado de 8:30 a 20:30 horas.

TEMAS

  1. Un fallo en las pensiones permite ahora a miles de jubilados cobrar hasta 14.000 euros
  2. Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
  3. Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
  4. La escalada del conflicto en Irán dispara un 479% la demanda de alquiler temporal en Barcelona entre usuarios de Oriente Próximo
  5. El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
  6. Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a 'buscar y destruir' células enfermas
  7. Ir de Barcelona a Sitges en coche por la C-32 ya puede salir más caro que un vuelo de ida y vuelta a Mallorca
  8. Un estudio del Deutsche Bank afirma que el título universitario “ya no es garantía de éxito laboral” tras la irrupción de la IA

Estabilizar y reconducir el cambio climático necesitará siglos de emisiones negativas, según nuevos estudios

Estabilizar y reconducir el cambio climático necesitará siglos de emisiones negativas, según nuevos estudios

"Comida fantástica y acogedor": los elogios al mejor restaurante de Sant Boi de Llobregat, según Tripadvisor

"Comida fantástica y acogedor": los elogios al mejor restaurante de Sant Boi de Llobregat, según Tripadvisor

Un estudio científico advierte: usar chatbots de IA puede estar cambiando nuestra forma de pensar y de hablar

Un estudio científico advierte: usar chatbots de IA puede estar cambiando nuestra forma de pensar y de hablar

Los 5 mejores restaurantes de Lleida, según Tripadvisor

Los 5 mejores restaurantes de Lleida, según Tripadvisor

DIRECTO UCRANIA | La Inteligencia británica cree que Rusia está saliendo muy beneficiada de la guerra de Irán

DIRECTO UCRANIA | La Inteligencia británica cree que Rusia está saliendo muy beneficiada de la guerra de Irán

Así es la noche más runner de Barcelona: 900 corredores de marcha (literal) en la discoteca Sutton

Así es la noche más runner de Barcelona: 900 corredores de marcha (literal) en la discoteca Sutton

Detenido un reclutador yihadista reincidente que captaba a chicas musulmanas

Detenido un reclutador yihadista reincidente que captaba a chicas musulmanas

La Policía Nacional captura en Melilla a un reclutador yihadista que trataba de captar mujeres jóvenes