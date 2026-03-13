Ruta de platillos y otras propuestas en el paseo de Gràcia a partir de 8 € (y otros buenos planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Passeig de Gràcia, Passeig de Gourmets (Barcelona, hasta el 22 de marzo)

El festival que reivindica el talento gastronómico del paseo de Gràcia cuenta en esta edición con 21 participantes que están en la avenida y en las calles adyacentes. Vuelven la Ruta de Platillos con propuestas a 10 €, los Bocadillos de Autor con precios hasta los 20 €, la Pastelería Creativa a 8 €, los Menús Gourmet a 55 o 70 € y las Experiencias, que tienen como novedad el Tardeo (permite disfrutar de varias actividades a la vez por 35 o 40 € y que incluye un platillo, un bocadillo, un postre, patatas 'chips', aceitunas y dos cervezas). Los establecimientos participantes son Sintonia, Somni (Hotel The One), Traca y Furtivo Rootop (Hotel Me Barcelona), JOK, The Bistrot (Santa Eulalia), Casatous, Cafè Vienès (Hotel Casa Fuster), Blanc (Hotel Mandarin Oriental), La Barra de Solomillo y Solomillo (Hotel Alexandra), H10 Casa Mimosa, Os-Kuro y La Terraza del Claris (Hotel Claris), El Nacional, Traca (Hotel Me), Mr. Porter (Hotel Sir Victor), Verbena Terrace (Hotel Monument), Jardín del Alma (Hotel Alma), Lomo Alto-Lomo Bajo, El Bar del Majestic y Solc (Hotel Majestic), y Azimuth Terrace Bar y Virens (Hotel Almanac).

Una de las propuestas de El Filete Ruso en el Gastro Fest 2026. / El Periódico

Gastro Fest Km0 (Barcelona, 14 y 15 de marzo)

La Antigua Fábrica Estrella Damm se convertirá en el punto de encuentro de la gastronomía Km 0, la música y la cultura cervecera gracias a la participación de ocho restaurantes comprometidos con el uso de productos de máxima proximidad. Casa Inés, Casa Xica, Croquetelle by Casa Amalia, El Filete Ruso, Cuc Bar, K-Chopo, Gran Mercat y Xin Vic ofrecerán platillos elaborados con ingredientes como la alcachofa Prat y el 'calçot' del Parc Agrari del Baix Llobregat, el pollo Pota Blava, el pescado y el calamar de la Llotja de Barcelona, la 'gambeta' de Vilanova i la Geltrú, la ternera y el pollo ecológicos del Berguedà, la 'llonganissa' de Vic, las avellanas de Reus... Cada platillo tendrá un precio de entre 6 y 10 €. También habrá actividades como 'showcookings', cata de productos como la Alcachofa Prat y cervezas Damm, música en directo...

Festival FRMNT (Barcelona, del 14 al 16 de marzo)

FRMNT, el Festival de Fermentación de Barcelona, es un encuentro abierto y gratuito para todos los públicos (excepto las actividades) que se celebrará en la Nau Bostik de La Sagrera y que pretende transmitir la pasión por los fermentados, dar a conocer los beneficios de esta técnica milenaria de conservación de los alimentos... Se podrá probar cerveza, 'kombucha', 'miso', 'tempeh', quesos, lactofermentados, vinos naturales, 'cheesecakes', helados... Una de las actividades centrales volverá a ser el Pop up Lunch, un almuerzo íntegramente basado en fermentados -tanto en platos como en bebidas- diseñado en exclusiva para el festival. La gran novedad de esta edición es FRMNTPRO, una jornada para los profesionales del sector gastronómico y de la fermentación, que se celebrará el lunes 16 de marzo.

Reduction Fest (Barcelona, 14 de marzo)

El parque de las Tres Xemeneies acogerá el Reduction Fest, que pretende sensibilizar sobre la importancia de reducir nuestro impacto ambiental a través de hábitos sostenibles y el consumo responsable. Contará con una veintena de puestos con productores fruta y verdura ecológica, pan artesano de masa madre, queserías familiares, elaboradores ecológicos, miel cruda, café de especialidad, microcerveza artesana y productos ecológicos de montaña. También habrá talleres prácticos, 'show cookings,' actividades formativas y una 'calçotada reduction' ('calçotada' popular sin proteína animal). Otras actividades destacadas serán una ruta por las laderas de Montjuïc para identificar plantas silvestres de uso culinario y una sesión sobre compostaje y reutilización de residuos orgánicos. La jornada estará amenizada con música del 'dj' Sergi Shine con Pororoca Sound System.

Chistorra de Navarra a la parrilla. / El Periódico

Tapeo con Chistorra de Navarra (Barcelona, hasta el 29 de marzo)

Esta propuesta impulsada por IGP Chistorra de Navarra, amparada bajo el sello de calidad Reyno Gourmet, reúne más de 20 bares y restaurantes de Barcelona que elaboran tapas y pinchos con este producto cárnico. Estos son los establecimientos participantes: Bar Pimentel, Bar La Higuera, Bodega Borràs, Casa Pagès, Casa Rafuel, 5 Hermanos, Delta, Euskal Etxea Taberna, Golfo de Bizkaia, Irati, Izarra, Jaizkibel, Maitea, Sagardi Argenteria, Sagardi Muntaner, Tapeo Born, Tapeo Gràcia, Txibirita y Zarautz.

'Roulade' de berenjena con pollo Pota Blava, queso y jamón ibérico de Mesón El Cortijo (El Prat de Llobregat) del menú de de las jornadas gastronómicas de Març Gastronòmic. / El Periódico

Jornadas del pollo Pota Blava y la alcachofa Prat (varios municipios, hasta el 6 de abril)

Un total de 25 restaurantes de 11 municipios pondrán el producto fresco del Parc Agrari en el centro de la mesa con motivo del Març Gastronòmic, con las Jornadas Gastronómicas del Pota Blava, la Alcachofa Prat y el producto fresco del Parc Agrari como protagonistas. Martina Puigvert, chef de Les Cols, es la madrina de esta edición, la número 17, que tiene El Prat como epicentro de esta actividad con 12 establecimientos (también participan negocios de Barcelona, Cervelló, Esparreguera, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat y Vilanova i la Geltrú). Este será el primer evento en que Damm presenta Bohemia, una 'lager' de guarda creada para celebrar los 150 años de historia de la cervecera; todos los menús (entre 25 y 75 €) irán maridados con ella.