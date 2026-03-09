El restaurante Casa Fiero, el recordado Carles Vilarrubí y el sello Corpinnat, premios Cata Mayor 2025

'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, ha entregado este lunes sus premios gastronómicos en una multitudinaria gala celebrada en El Born Museu d'Història de Barcelona. Se ha distinguido a Casa Fiero, el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona según los votos de los lectores, a Carles Vilarrubí, distinguido a título póstumo como Leyenda Gastronómica, y a los representantes del sello Corpinnat, elegida Mejor Empresa Artesana.

La ceremonia, a la que han asistido más de 250 invitados entre cocineros, representantes de la política, la empresa y la cultura, y suscriptores de EL PERIÓDICO, ha sido conducida por la periodista Samanta Villar, colaboradora de este diario.

El voto de los lectores y el fallo de un jurado

El premio al mejor restaurante abierto en 2025 se ha entregado a criterio de los lectores y los otros dos se han otorgado tras la deliberación del jurado formado por el responsable de 'Cata Mayor', Pau Arenós; el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés; y los cocineros Carles Gaig (Petit Comitè), Martina Puigvert (Les Cols) y Carlota Claver (La Gormanda).

Los galardonados en la gala de los premios Cata Mayor 2025 que se han entregado este lunes en El Born Museu d'Història de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

La Leyenda Gastronómica ha sido, ‘in memoriam’, para Vilarrubí. Presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN), murió repentinamente en diciembre de 2025. El premio reconoce el trabajo de este "dinamizador y defensor de la cocina catalana y de una personalidad aglutinadora y de consenso que -según el jurado- encontró en la gastronomía una herramienta útil para ayudar a construir el país".

Ferran Adrià y Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO, han entregado el premio a Joan Font, actual presidente Acadèmia Gastronomia, que ha glosado la figura de su "inmejorable amigo". "Convirtió la Acadèmia de Gastronomia en una estructura de estado ya que es un pilar de la cultura de este país. Y exteriorizó el trabajo de investigación que realiza y los premios nacionales que entrega", ha añadido. Adrià también ha dedicado unas bonitas palabras para Vilarrubí, a quien conoció cuando era un joven cocinero en El Bulli.

Corpinnat, la marca de los grandes vinos espumosos del Penedès

Corpinnat ha sido galardonada como Mejor Empresa Artesana. Es una marca colectiva que nació para distinguir los grandes vinos espumosos elaborados en el Penedès, comprometida con las variedades históricas y cultivando una uva 100% ecológica, cosechada a mano y vinificada en la propiedad. Actualmente la integran 21 bodegas. Justifica el jurado su decisión de premiarla porque es "una marca de prestigio que ha llevado la burbuja a una nueva dimensión, profundizando en las largas crianzas".

Félix Noguera (director general de Prensa Ibérica Catalunya) y los hermanos Torres han entregado el premio a varios representantes de bodegas de Corpinnat: Pere Llopart (Llopart), Leo Gramona (Gramona), Xavier Nadal (Nadal), Ferran Junoy (Recaredo), Marcel Sabaté (Sabaté i Coca) y Paco de la Rosa Torelló (Torelló). Llopart, presidente de Corpinnat, ha destacado "el orgullo y la responsabilidad" que supone el reconocimiento, ya que "pone en valor el territorio y las personas que lo cuidamos".

Casa Fiero, "la renovación del restaurante clásico"

Y el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona ha sido Casa Fiero, según los lectores de Cata Mayor, que han votado entre 10 establecimientos abiertos en Barcelona en 2025. "Es la renovación del restaurante clásico, según la mirada de unos hosteleros menores de 40 años -sostiene el jurado-. Una cocina que luce pero que no quiere sobresaltar al cliente".

Joan Roca (El Celler de Can Roca) y Arenós han entregado el premio a tres representantes del establecimiento, Víctor Ródenas, Xavier Moragas y Germán Caballero. Ródenas, ha agradecido la distinción a los lectores de EL PERIÓDICO y a los miembros del equipo del restaurante.

Un cóctel llamado Cata Mayor

Ha sido una gala ágil con un apetecible colofón, el 'show cooking' sobre el mismo escenario del cóctel Cata Mayor, ofrecido por Born Districte Gastronòmic y diseñado por el equipo de Dr. Stravinsky, con el 'bartender' Néstor Olguins al frente. Se trata de un combinado inspirado en la atmósfera del Born cuando cae la noche. Lleva ron blanco macerado con maríaluisa, una mezcla de licor de melocotón, ratafía y vino blanco del Penedès, y cordial de mandarina.

El remate final ha llegado en forma de picoteo gracias a La Jabugueña (jamones, paletas y embutidos), Quesos de Suiza y Formatges Muntanyola (quesería de Ampans que en 2024 ganó el premio Mejor Empresa Artesana), Baluard (pan), Huîtres Poget (ostras), Real Caviar (caviar), Collverd (fuagrás), Olives Blai (aceitunas), Catànies Cudié (bombones), tónicas de Royal Bliss, vinos de la DO Catalunya, cervezas de Damm y 'vermujitos' de Vermood.

Cocineros con estrellas Michelin

A la cita han acudido chefs tan relevantes como los triestrellados Joan Roca, los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres) y Paolo Casagrande (Lasarte), y 'chefs Michelin', como Paco Pérez (Enoteca y Miramar), Fina Puigdevall y sus hijas Carlota y Martina Puigvert (Les Cols), Albert Raurich (Dos Palillos), Oriol Ivern (Hisop), Pere Monje (Via Veneto), Jordi Vilà (Alkimia), Romain Fornell (Caelis), Artur Martínez (Aürt), Germán Espinosa (Mae)... Tampoco han faltado clásicos como Gaig y algún otro con madera de clásico como Claver, e iconos de los fogones como Adrià.

Y como anfitriones, Noguera, Mas y Gemma Martínez (directora adjunta de EL PERIÓDICO), que ha celebrado la "mesa simbólica" que significan estos premios que han reunido a lectores, cocineros y representantes de la ciudad, y ha elogiado el trabajo de Pau Arenós al frente de 'Cata Mayor' -y en esta gala también anfitrión-, con cuyo trabajo estos premios se han convertido en unos de los más codiciados de la gastronomía.