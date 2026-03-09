La gastronomía se viste de gala en los premios Cata Mayor: "Distinguimos a personas que dedican sus vidas a hacernos disfrutar"

La gala de entrega de premios de Cata Mayor, el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, se ha convertido un año más en una fiesta de reivindicación de la gastronomía catalana con la elección de los máximos representantes culinarios del año. "Esta gala no será solamente una entrega de premios", ha avisado Samanta Villar, conductora de la gala y responsable del pódcast 'Sobre(vivir) a la crianza' de EL PERIÓDICO. "Lo que queremos es que este acto sea una celebración, porque lo que hacemos es distinguir a personas que dedican sus vidas a hacernos disfrutar", ha añadido. "Porque la buena cocina es eso: hacer disfrutar a la gente". Un mensaje con el que han estado totalmente de acuerdo los asistentes de la gala -entre ellos, suscriptores de EL PERIÓDICO, chefs de estrella Michelin y empresarios- que han convertido este lunes El Born. Museu d'Història de Barcelona en un punto de encuentro para el talento gastronómico.

"Es la primera vez que vengo y he venido a inspirarme en los mejores. Quiero abrir un restaurante de cocina asiática en Barcelona", ha declarado Carlos, un lector de EL PERIÓDICO, a su llegada a la gala. En la entrada del museo, los asistentes han podido recorrer distintos quioscos de comida y bebida con propuestas de Royal Bliss, Vermutijo, Baluard, La Jabugueña, Catànies Cudié, Foie Coll Verd, Quesos Suizos, Huitres Poget, Real Caviar, DO Catalunya, Damm, Olives Blai y Formatges Muntanyola. “Intento leer las críticas de Pau Arenós, nos encanta la gastronomía y probar los restaurantes que recomienda siempre. Me gusta descubrir lugares nuevos”, ha asegurado María, otra suscriptora del diario. Aunque todavía no ha visitado Casa Fiero, el restaurante galardonado en esta edición, sí que acudió el año pasado a Kresala, premiado en 2024, una experiencia que -asegura- la dejó "maravillada".

Fotografia de Premiados y cocineros en la Gala, Premis Cata Mayor 2026 / MANU MITRU / EPC

Por su parte, Daniel, otro suscriptor del diario, amante de la gastronomía, ha asegurado que eventos como este ayudan "a visibilizar este trabajo". “La gastronomía catalana vive un momento espectacular, con mucho talento joven”, ha señalado. “Muchas veces conocemos a los restaurantes cuando ya son muy famosos, pero premios como estos ayudan a poner en el mapa a cocineros que están haciendo cosas muy interesantes”, ha añadido. También ha reconocido que siempre se intenta guardar "las recomendaciones" que lee para sus días libres.

Durante la tarde han pasado por el ‘photocall’ los grandes nombres de la cocina catalana, así como los ganadores de la noche. Los responsables de Casa Fiero han recogido el galardón como el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona según los lectores. Por su parte, el chef Ferran Adrià y Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO han entregado la distinción a la Leyenda Gastronómica 'in memoriam' a Carles Vilarrubí, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN), fallecido en diciembre de 2025, y recogido por Joan Font, el actual presidente. También se ha reconocido como Mejor Empresa Artesana a Corpinnat, ambos a criterio de un jurado de expertos.

Personalidades presentes

A la cita han acudido chefs tan relevantes como los triestrellados Joan Roca, los Torres (Cocina Hermanos Torres) y Paolo Casagrande (Lasarte), y 'chefs Michelin', como Paco Pérez (Enoteca y Miramar), Fina Puigdevall y sus hijas Carlota y Martina Puigvert (Les Cols), Albert Raurich (Dos Palillos), Oriol Ivern (Hisop), Pere Monje (Via Veneto), Jordi Vilà (Alkimia), Romain Fornell (Caelis), Artur Martínez (Aürt), Germán Espinosa (Mae)... Tampoco han faltado clásicos como Gaig y algún otro con madera de clásico como Claver, e iconos de los fogones como Adrià.

Además de los grandes nombres del mundo de la cocina, a la cita también han asistido numerosos representantes de la política y empresarios. No se han perdido la fiesta Ramon Agenjo Bosch, presidente de Fundació DAMM; Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz; Joan Foguet, director de estrategia de Foment del Treball; Rocío García Pérez, diputada de PSC del Parlament; Jordi Martí, presidente del grup municipal Junts per Barcelona; Albert Campabadal, presidente de SIFU; Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona; Xavier Nadal, director general de Caves Nadal; Albert Ortas, director corporativo de comunicación y relaciones institucionales de BSM; Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia (ALImentació i ciènCIA), y Cales Puig, degano del Col·legi d'Economistes.

Ejerciendo de anfitriones, Félix Noguera, director general de Prensa Ibérica Catalunya; Gemma Martínez, directora adjunta de EL PERIÓDICO; Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO, y Joan Tapia, presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.