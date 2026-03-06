8M gastro: mujeres que marcan el ritmo de la gastronomía en Barcelona

Barcelona se escribe en femenino cuando hablamos de gastronomía. En las barras y los obradores, en las cocinas con estrella y en las tiendas 'delicatessen', cada vez son más las mujeres que lideran proyectos con carácter propio. No es una tendencia pasajera ni una cuota simbólica: es una realidad que atraviesa todos los ámbitos del sector 'foodie'. En el Día Internacional de la Mujer celebramos algunos nombres que están redefiniendo el paisaje gastronómico de la ciudad. Y son solo una muestra.

Marie-Amélie Fabre de The Punch Room / The Barcelona Edition

Las cocteleras que toman la barra

En el número 31 de la calle Ample, tras una atmósfera de terciopelos y luces bajas, late The Circle. Un 'speakeasy' que evoca los años 20 de Nueva York o Chicago y que guarda una singularidad histórica: es la primera coctelería de Barcelona -y probablemente de España- íntegramente gestionada por mujeres. Al frente, Génesis Gelvez, jefa de barra y mánager, que demuestra que la revolución también puede servirse en copa fría. Aquí los clásicos conviven con creaciones de autor, pero el verdadero cambio está detrás de la barra.

El pulso femenino también se siente en el hotel The Barcelona EDITION (avenida de Francesc Cambó, 14), donde el mes de marzo se celebra con una nueva edición de Ladies Who Punch. La anfitriona y 'bartender' del local, Marie-Amélie Fabre, formada entre Francia, Londres, Dubái y Barcelona, reúne este 5 de marzo a Adriana Chía -primera mujer ganadora de World Class Competition Spain- y a la propia Gelvez en una conversación moderada por Rosa Molinero. Hablarán en la coctelería del hotel, el Punch Room, de 'Mujer y bar', pero también de tendencias como el movimiento NoLo (No Alcohol / Low Alcohol) y LoVo (Low Volume), que apuntan a una coctelería más consciente. Más que un evento, una declaración: la mixología contemporánea habla en femenino.

Obradores que evolucionan

Los obradores, históricamente masculinizados, también cambian de género. En 2007, cuando la panadería artesana empezaba a resurgir frente al dominio industrial, Anna Bellsolà abrió Baluard en la Barceloneta (Nicaragua, 100). Hija de cuatro generaciones de panaderas de Girona, ingeniera de formación y perfeccionada en Francia, apostó por fermentaciones largas, alveolos generosos y sabor profundo. Pero también por dignificar el oficio.

Por su parte, en la moderna Handy Bakery (Rabassa, 5), la venezolana Candy Quintana lidera un equipo formado mayoritariamente por mujeres. “No es una decisión intencionada, es talento”, explica. Y subraya algo que se repite: cohesión, empatía y apoyo mutuo. Una dinámica similar se vive en Oz Natural Bakery, bajo la dirección de la chef Ronit Stern, donde la mayoría femenina también se refleja en sus restaurantes.

Cocinas con liderazgo femenino

Hablar de mujeres en la cocina en Barcelona es hablar de legado. Carme Ruscalleda mantiene viva su impronta a través de Moments (paseo de Gràcia, 38), en el Mandarin Oriental, con una estrella Michelin. Pero el mapa es amplio y diverso: Carlota Claver en La Gormanda (Aribau, 160); Ada Parellada en Semproniana (Rosselló, 148); Núria Gironès en Ca L’Isidre (Flors, 12); Alejandra Ormeño en la Tunateca (Diagonal, 439) o Lena Maria Grané en Baló (Deu i Mata, 141).

Y si hay una pionera que merece capítulo propio es Teresa Carles con su restaurante homónimo (Jovellanos, 2). Mucho antes de que lo vegetal fuera tendencia, llevaba décadas investigando una cocina saludable, sabrosa y sostenible. Ha construido un universo donde la proteína vegetal es protagonista sin perder sofisticación. Normalizó la alta cocina vegetariana cuando el discurso 'healthy' aún no dominaba cartas ni redes. Visión, coherencia y constancia.

En el universo del 'catering', Merè Solernou ha sido pionera. Ha convertido los eventos en experiencias narrativas donde la cocina de producto y la estética dialogan para construir atmósferas. Y su 'catering', Mercès (Ganduxer, 31) ha alimentado celebraciones de distintas generaciones y ha abierto camino a nuevas emprendedoras.

Estrella Justo en Ego Gallego / Ego Gallego

Despensas en clave femenina

Desde La Teca de Vila Viniteca (Agullers, 9), Eva Vila se ha consolidado como una de las grandes divulgadoras del queso en España. Afinadora, formadora y prescriptora, ha elevado el producto lácteo a patrimonio cultural, conectando pequeños productores con restauradores y público final.

En otro universo, hace 18 años que Estrella Justo llegó a Barcelona y lidera Ego Gallego (Goya, 20), la primera tienda dedicada exclusivamente a productos gallegos de pequeños productores, y amplió proyecto con Fame, centrado en la empanada en formato 'street food'.

Desde Estambul aterrizó también Seyma, creadora de Funky Bakers Deli (Diputació, 347). Una tienda 'delicatessen' de estética actual donde conviven vinos naturales, productos gurmet internacionales, panadería, bollería y café de especialidad. Un espacio pensado tanto para el capricho propio como para el regalo 'foodie' perfecto.

Silvia Hofmann / Grupo Hofmann

Dulce precisión y legado

En la pastelería de autor también brillan nombres propios. Desde 2016, Silvia Hofmann lidera el Grupo Hofmann, consolidando el legado de su madre, Mey, y proyectándolo con mirada internacional. Bajo su dirección, la escuela, las pastelerías y el restaurante con una estrella Michelin han evolucionado con rigor empresarial e innovación constante. Sus cruasanes siguen siendo objeto de culto; su mayor logro, equilibrar tradición y contemporaneidad sin estridencias.

En L'Atelier Barcelona (Viladomat, 140), Jimena Pastor interpreta el dulce como arquitectura comestible. Técnica francesa, estética milimétrica y sabores definidos que trabaja también con su jefa de obrador, Chaima Boutkabout (que acaba de ser premiada con el galardón a la mejor chef pastelera internacional por la Association Marocaine des Chefs). Cada creación es un ejercicio de equilibrio entre textura, temperatura y elegancia. Una de las voces más sólidas de la nueva pastelería barcelonesa.