Una gran 'calçotada' en el Poble Espanyol (y otros buenos planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Participantes en una edición anterior de La Calçotada del Poble Espanyol. / El Periódico

La Calçotada del Poble Espanyol (Barcelona, 7 de marzo)

Después de seis años sin celebrarse, vuelve una de las citas gastronómicas más emblemáticas del Poble Espanyol: La Calçotada. Por primera vez desde 2019, la Plaza Mayor volverá a llenarse de brasas y salsa de 'calçots' en una edición con un planteamiento de lo más festivo. La organización prevé reunir a más de 1.600 personas a lo largo de la jornada (de 12.00 a 22.00 horas) en la que será una de las grandes 'calçotades' urbanas de Barcelona. Habrá 'calçots' a la brasa con salsa, butifarra, vinos y música (sesión de vinilos a cargo de Salvadiscos a la hora del vermut, rumba de TumbaloTó y el directo urbano de El Flakka para la sobremesa, y sesión de Winsa DJ, especialista en reggaeton y ritmos latinos, durante la tarde hasta el anochecer).

Habrá actividades para todos los públicos, como talleres creativos de pintar y dibujar, juegos de madera, el tradicional concurso de comer 'calçots' y cata de vinos. Las entradas y los menús ya están a la venta: entrada y menú completo (35 €), entrada y menú vegano (35 €), entrada y menú infantil (16 €), y entrada y bebida (9 €).

La chef de Les Cols Martina Puigvert. / El Periódico

Parabere Forum (Barcelona, 8 y 9 de marzo)

El Parabere Forum, considerado el principal foro mundial dedicado a la igualdad, la diversidad y el liderazgo femenino en el sistema alimentario, celebra en Barcelona la 11ª edición en el marco de los actos de clausura de la distinción Catalunya, Región Mundial de la Gastronomía 2025. El foro, centrado en el tema 'Raíces y Caminos', reunirá a profesionales de más de 40 países, entre las que destacan figuras de primer nivel como Hélène Darroze, Monica Berg, Narda Lepes, Trine Hahnemann, Lauren de Steno o Macarena de Castro, junto a referentes catalanas como Carme Ruscalleda, Martina Puigvert y dos representantes de las Gastrosàvies. Todas ellas compartirán experiencias y reflexiones sobre los retos actuales del sector y la necesidad de impulsar el talento y liderazgo de las mujeres en toda la cadena de valor gastronómica.

'Roulade' de berenjena con pollo Pota Blava, queso y jamón ibérico de Mesón El Cortijo (El Prat de Llobregat) del menú de de las jornadas gastronómicas de Març Gastronòmic. / El Periódico

Jornadas del pollo Pota Blava y la alcachofa Prat (varios municipios, hasta el 6 de abril)

Un total de 25 restaurantes de 11 municipios pondrán el producto fresco del Parc Agrari en el centro de la mesa con motivo del Març Gastronòmic, con las Jornadas Gastronómicas del Pota Blava, la Alcachofa Prat y el producto fresco del Parc Agrari como protagonistas. Martina Puigvert, chef de Les Cols, es la madrina de esta edición, la número 17, que tiene El Prat como epicentro de esta actividad con 12 establecimientos (también participan negocios de Barcelona, Cervelló, Esparreguera, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat y Vilanova i la Geltrú). Este será el primer evento en que Damm presenta Bohemia, una 'lager' de guarda creada para celebrar los 150 años de historia de la cervecera; todos los menús (entre 25 y 75 €) irán maridados con ella.