Jordi Cruz, chef: "Cuando el día se apaga, me acuerdo de lo que realmente importa"

Jordi Cruz es uno de los chefs más importantes de España, conocido por ser el creador del restaurante ABaC, galardonado con tres estrellas Michelin. El chef catalán se distingue por su cocina innovadora, que combina creatividad, técnica y experiencia. Alejado de los fogones, también es reconocido por su papel como jurado en el programa 'MasterChef'.

Ayer, el cocinero compartió en TikTok cómo es su día a día. El chef catalán explicó que "no es el día más especial, ni el más bonito, ni el más tranquilo, uno más lleno de obligaciones, prisas, tareas que no esperan y momentos que pasan sin que nos demos cuenta".

El dueño del ABaC empezó el día despertándose a las 6:15 horas y se fue directamente al aeropuerto de Barcelona para viajar a Madrid, donde ya ha empezado con las grabaciones de la nueva temporada de 'MasterChef', que no contará con la presencia de Samantha Vallejo-Nágera.

A las 8:30h pasó por la sala de maquillaje para retocarse, ya que a las 10:00h comenzaban las grabaciones del programa de Televisión Española. No terminaron hasta las 17:00h momento en el que Cruz comentó, en tono de broma: "Esto ha sido rápido".

Al instante, el jurado de 'MasterChef' se fue directo al aeropuerto de Barajas para coger un avión dirección Barcelona. No llegó hasta las 20:30h y se fue a casa a saludar a su hijo para luego ir directo al ABaC.

"Pues nada, es cerca de las 21:00h, voy tarde al restaurante, pero como un cohete", señaló en TikTok. Después de llegar, el cocinero catalán se puso manos a la obra a preparar los servicios de la noche.

"Servicio listo, vistos clientes, unos pocos de correos y para casa. Son de las doce de la noche y por fin en casita. Mi mujer ha hecho todo lo que ha podido, todo su potencial culinario lo he invertido en dejarme mi cena hecha (un sándwich)", compartió.

Por último, compartió que "cuando el día se apaga, me acuerdo de lo que realmente importa: la familia". Tiene claro que lo importante es "sentirse realizado".