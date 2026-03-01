"Pasteles increíbles, nunca dejan de sorprendernos": la repostería de Figueres con mejores reseñas en Google

Bimba's Cakes se ha alzado como uno de los locales más auténticos de Figueres, obteniendo una puntuación de 4'9 sobre 5 en Google. Esta pastelería nació en 2015 para unir la repostería, el modelaje y la pintura al oleo, las tres pasiones de su dueña, y convierte los postres en una auténtica obra de arte.

Todos sus clientes han demostrado una admiración absoluta hacia cada uno de sus postres, donde cuidan hasta el más mínimo detalle. "Pasteles increíbles, nunca dejan de sorprendernos!! Hasta ahora llevamos 4 pasteles de cumpleaños, 3 de ellos personalizados y es increíble lo bien que saben reproducir las ideas que les damos", ha escrito una de las compradoras en Google. "Y ya no decir lo ricos que están los pasteles!! Son genial y la de pasteles que aún les seguiremos encargando", añade.

Aunque venden todo tipo de repostería, su especialidad son los pasteles personalizados, tanto de boda como de cumpleaños. "Simplemente espectacular. Trato cercano, originalidad, productos de calidad. Hace años que les encargo pasteles de aniversario entre otras cosas y está todo tremendamente bueno", reconoce otro cliente. "El red velvet, los cakesicles, el brownie, el carrot cake... de vicio. Y cuando les encargo algún pastel, sé que me sorprenderán y harán algo precioso. Lo recomiendo al 100%", finaliza.

"¡Hicieron mi pastel de aniversario con una profesionalidad, creatividad y amor que el resultado fue espectacular! ¡Una tarta impecable con todos los detalles y cuando lo pruebas no decepciona, es buenísimo, agradable en boca y con un sabor excepcional, sin duda el Rey de la fiesta! ¡Gracias Bimbascakes!", puede leerse en otra reseña de Google.

"El pastel más delicioso…como wow…. El sabor, la textura, la creatividad. Todo fue más que increíble. Se hicieron ampliaciones al diseño del pastel en todo momento y se mostró amabilidad y profesionalismo en todo momento", recuerda otra de sus compradoras. "Nuestros perros fueron incluidos en nuestra tarta de bodas porque no podían viajar a España con nosotros y fue el mejor resultado. Muy reflexivo y significativo y no puedo agradecerles lo suficiente", añade.

"Un pastelero excepcional. Fuimos de los pocos afortunados que conseguimos casarnos en 2020. Para acompañarnos en esta inolvidable aventura, encomendamos la difícil tarea de elaborar la tarta nupcial a Bimbas Cake", detalla una clienta. "Una cosa es segura, fue una de nuestras mejores decisiones. Realmente todo fue perfecto. Al final, el resultado del Día D superó nuestras expectativas. Bimba también supo transcribir perfectamente la decoración que queríamos ponerle a la tarta", finaliza.