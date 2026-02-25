Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsDocumentos 23FBOEÁrbolesL'HospitaletHuelga profesoresRey NoruegaBarcelonaJoan LaportaLa FiraRicardo Arroyo
instagramlinkedin

¡Atención, gurmet!

Tapas 24 cumple 20 años (y otras noticias gastro)

Te contamos lo que pasa en el mundillo gastro en estos 'flashes'

11 mujeres del vino, galardonadas con el Isabel Mijares (y otras noticias gastro con premio)

34 restaurantes catalanes, entre los 100 favoritos de los españoles (y otras noticias gastro)

El bikini trufado de Tapas 24.

El bikini trufado de Tapas 24. / El Periódico

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

La ensaladilla rusa de Tapas 24.

La ensaladilla rusa de Tapas 24. / El Periódico

Tapas 24 cumple 20 años con tapas

Durante 2026, Tapas 24 celebrará su 20º cumpleaños con varias iniciativas. Los clientes pueden dejar una reseña, un recuerdo o un mensaje al restaurante y participar en varios sorteos de cenas gratis y un 'showcooking' con el propio fundador del negocio, Carles Abellan, que se irán anunciando en su perfil de Instagram. Además, se habilitará un espacio de 'photocall' en el restaurante para que las reseñas, felicitaciones y buenos deseos sean también en formato vídeo y se puedan compartir en redes sociales. También participarán chefs y personajes mediáticos como Ferran y Albert Adrià, José Andrés, Nandu Jubany, Joan, Pitu y Jordi Roca, Ricard Camarena, Carles Gaig, Francis Paniego, Eduard Xatruch, Oriol Castro, Mateu Casañas, Carlos Latre, Carles Sans, José Corbacho... Durante todo el año, colgarán vídeos en los que pedirán a Abellan la tapa que les gustaría encontrar en la carta. Sus deseos se verán cumplidos, pues irán apareciendo en Tapas 24 y Bar Vint-i-quatre (restaurante que comparte el 'adn Abellan') a lo largo de 2026 en edición limitada.

El chef David Romero, nuevo responsable gastronómico del Hotel Majestic.

El chef David Romero, nuevo responsable gastronómico del Hotel Majestic. / El Periódico

David Romero, al frente de la gastronomía del Hotel Majestic tras el adiós de Nandu Jubany

El Hotel Majestic ha situado a David Romero al frente de su dirección gastronómica, tomando el testigo de Nandu Jubany, que ha finalizado su etapa como asesor del establecimiento. La idea es reforzar una identidad culinaria basada en la tradición, la excelencia del producto y la creatividad. Es un relevo natural, pues el cocinero lleva 13 años en Majestic y antes había mamado la cocina catalana en el restaurante familiar. Capitaneará un equipo de 40 profesionales en cocina, cuyo trabajo luce en el restaurante Solc, en la primera planta del hotel, y la terraza La Dolce Vitae, en la azotea, los dos espacios gastronómicos más destacados del Majestic.

Noticias relacionadas y más

Los representantes de las cuatro bodegas familiares (de izquierda a derecha, Bolet, Eudald Massana, Rovellats y Torrens Moliner) que estrenan el sello de Elaboradores Integrales de la DO Cava.

Los representantes de las cuatro bodegas familiares (de izquierda a derecha, Bolet, Eudald Massana, Rovellats y Torrens Moliner) que estrenan el sello de Elaboradores Integrales de la DO Cava. / El Periódico

El sello de Elaboradores Integrales de la DO Cava suma cuatro nuevas bodegas familiares

Las bodegas familiares Eudald Massana (Sant Pau d’Ordal), Bolet (Castellví de la Marca), Torrens Moliner (La Fortesa) y Rovellats (Sant Martí Sarroca) se han convertido en los cuatro nuevos Elaboradores Integrales de la DO Cava. Con estas cuatro incorporaciones ya son 19 las firmas que lucen este sello y está previsto que, durante este año, haya nuevas incorporaciones. El marchamo de calidad de Elaborador Integral identifica aquellas bodegas que llevan a cabo todo el proceso de elaboración del cava de principio a fin de la misma propiedad, desde el prensado de la uva hasta el degüelle final.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  2. Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
  3. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  4. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  5. Última hora de la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), hoy en directo: servicios mínimos e incidencias
  6. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  7. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  8. El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero

El BOE publica el acuerdo para desclasificar los archivos: "Comprender las lecciones del 23-F refuerza la calidad de nuestro sistema democrático"

El BOE publica el acuerdo para desclasificar los archivos: "Comprender las lecciones del 23-F refuerza la calidad de nuestro sistema democrático"

Restaurantes de Barcelona donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes de Barcelona donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurante Trü: donde la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre

Restaurante Trü: donde la 'pilota' es rectangular y el 'trinxat', un gofre

Marlaska comparece en el Congreso por la baliza V-16 en plena tormenta del escándalo DAO

Marlaska comparece en el Congreso por la baliza V-16 en plena tormenta del escándalo DAO

Todo lo que los fans de 'calçots' deben tener en el radar esta temporada

Todo lo que los fans de 'calçots' deben tener en el radar esta temporada

Tapas 24 cumple 20 años (y otras noticias gastro)

Tapas 24 cumple 20 años (y otras noticias gastro)

Tres momentos del discurso sobre el Estado de la Unión de Trump

Tres momentos del discurso sobre el Estado de la Unión de Trump

Documentos desclasificados del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE hoy y reacciones

Documentos desclasificados del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE hoy y reacciones