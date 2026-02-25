Tapas 24 cumple 20 años (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

La ensaladilla rusa de Tapas 24. / El Periódico

Tapas 24 cumple 20 años con tapas

Durante 2026, Tapas 24 celebrará su 20º cumpleaños con varias iniciativas. Los clientes pueden dejar una reseña, un recuerdo o un mensaje al restaurante y participar en varios sorteos de cenas gratis y un 'showcooking' con el propio fundador del negocio, Carles Abellan, que se irán anunciando en su perfil de Instagram. Además, se habilitará un espacio de 'photocall' en el restaurante para que las reseñas, felicitaciones y buenos deseos sean también en formato vídeo y se puedan compartir en redes sociales. También participarán chefs y personajes mediáticos como Ferran y Albert Adrià, José Andrés, Nandu Jubany, Joan, Pitu y Jordi Roca, Ricard Camarena, Carles Gaig, Francis Paniego, Eduard Xatruch, Oriol Castro, Mateu Casañas, Carlos Latre, Carles Sans, José Corbacho... Durante todo el año, colgarán vídeos en los que pedirán a Abellan la tapa que les gustaría encontrar en la carta. Sus deseos se verán cumplidos, pues irán apareciendo en Tapas 24 y Bar Vint-i-quatre (restaurante que comparte el 'adn Abellan') a lo largo de 2026 en edición limitada.

El chef David Romero, nuevo responsable gastronómico del Hotel Majestic. / El Periódico

David Romero, al frente de la gastronomía del Hotel Majestic tras el adiós de Nandu Jubany

El Hotel Majestic ha situado a David Romero al frente de su dirección gastronómica, tomando el testigo de Nandu Jubany, que ha finalizado su etapa como asesor del establecimiento. La idea es reforzar una identidad culinaria basada en la tradición, la excelencia del producto y la creatividad. Es un relevo natural, pues el cocinero lleva 13 años en Majestic y antes había mamado la cocina catalana en el restaurante familiar. Capitaneará un equipo de 40 profesionales en cocina, cuyo trabajo luce en el restaurante Solc, en la primera planta del hotel, y la terraza La Dolce Vitae, en la azotea, los dos espacios gastronómicos más destacados del Majestic.

Los representantes de las cuatro bodegas familiares (de izquierda a derecha, Bolet, Eudald Massana, Rovellats y Torrens Moliner) que estrenan el sello de Elaboradores Integrales de la DO Cava. / El Periódico

El sello de Elaboradores Integrales de la DO Cava suma cuatro nuevas bodegas familiares

Las bodegas familiares Eudald Massana (Sant Pau d’Ordal), Bolet (Castellví de la Marca), Torrens Moliner (La Fortesa) y Rovellats (Sant Martí Sarroca) se han convertido en los cuatro nuevos Elaboradores Integrales de la DO Cava. Con estas cuatro incorporaciones ya son 19 las firmas que lucen este sello y está previsto que, durante este año, haya nuevas incorporaciones. El marchamo de calidad de Elaborador Integral identifica aquellas bodegas que llevan a cabo todo el proceso de elaboración del cava de principio a fin de la misma propiedad, desde el prensado de la uva hasta el degüelle final.