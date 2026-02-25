Todo lo que los fans de 'calçots' deben tener en el radar esta temporada

La temporada de 'calçots' es casi una religión en Catalunya. Reuniones alrededor del fuego, manos negras, baberos bien atados y salsa romesco... Pero más allá de la brasa tradicional, el universo 'calçotero' se ha sofisticado: 'apps', libros, 'delivery' gurmet y escapadas a la cuna de Valls convierten esta tradición en una experiencia 360º. Toma nota.

1. CalçotApp: la tradición se digitaliza

Los emprendedores Gerard Cañellas y Arnau Pérez han creado CalçotApp con el objetivo de digitalizar la tradición. La aplicación ya reúne más de 500 restaurantes, productores de 'calçots' IGP de Valls y empresas que elaboran salsa romesco.

Con un mapa interactivo, el usuario localiza 'calçotadas' cercanas, productores y hasta panaderos artesanos que elaboran Pa de Pagès Català IGP. El mapa del 'calçot' no deja de crecer...

La calçotada ideal, de Àlex Segú / Editorial Rosa dels Vents

2. ‘La calçotada ideal’, el manual definitivo

El libro ‘La calçotada ideal’, de Àlex Segú (Penguin Llibres), es la biblia práctica para organizar una jornada perfecta. ¿Qué tipo de leña usar? ¿Cómo limpiar y cortar los 'calçots'? ¿Cuándo preparar la salsa?

El manual resuelve dudas y suma recetas para acompañar: carnes a la brasa, escalivada o cargols 'a la llauna'. Y si sobran, propone darles nueva vida con buñuelos de 'calçots' y gambas o pollo asado con salsa de 'calçots'. Imprescindible en cualquier cocina devota.

La colección ‘El Patufet i les Tradicions Catalanes’ / Cossetània Edicions

3. La 'calçotada', versión infantil

La colección ‘El Patufet i les Tradicions Catalanes’ (Cossetània Edicions) dedica un volumen a la 'calçotada' para acercar esta fiesta gastronómica a los más pequeños. Con texto de Roger Roig e ilustraciones de Hugo Prades, el cuento explica cómo se cultivan, se asan y se comen siguiendo el ritual tradicional.

Un relato tierno y divertido para que niños y niñas entiendan que mancharse hasta los codos también forma parte de la cultura. Tradición que se transmite, tradición que perdura.

4. El romesco 'eco' que sube de categoría cualquier 'calçot'

La salsa de romesco de Como Como Foods apuesta por una versión ecológica y refinada de esta receta mediterránea. Tomate, pimiento, aceite de oliva virgen extra, avellanas molidas y un toque de almendra logran una textura suave y equilibrada.

El punto justo de limón, ajo y pimentón intensifica cada cucharada. Sin gluten y 100% ecológica, es de esas salsas que transforman cualquier receta y elevan el 'calçot' a otra dimensión.

5. Petra Mora: 'pack' 'calçotero' a domicilio

La tienda 'online' gurmet Petra Mora se suma al furor con 'packs' que incluyen salsa romesco artesanal elaborada por Casa Gispert y manojos de 'calçots' de Cambrils. La salsa, tostada en el histórico horno de leña de encina de 1851, tiene textura ligeramente granulada y un sabor potente pero delicado.

Los 'calçots', procedentes de huertas del Mediterráneo, llegan en 'packs' de 25 unidades listos para asar. También hay opciones completas con vino o cerveza. Tradición, pero con clic y entrega en casa.

6. 'Calçotades' listas para poner en la mesa

El fenómeno 'delivery' también ha conquistado la brasa. Plataformas como Calcotadesadomicili.com ofrecen la 'calçotada' completa ya preparada: 'calçots' cocidos al punto, salsa, carnes, patatas al 'caliu', alcachofas y hasta baberos.

Hay 'packs' para dos, cuatro o más comensales. Ideal para quienes quieren la experiencia sin encender fuego ni limpiar cenizas. El ritual se mantiene; el esfuerzo, se reduce.

7. 'Calçots' IGP directos del campo

Calçotsaway.com representa tres generaciones de agricultores con más de 30 años cultivando dentro de la Indicación Geográfica Protegida Calçots de Valls. El pedido debe realizarse antes del jueves previo a la semana de entrega.

El resultado: 'calçots' fresquísimos, sin intermediarios y directos del campo a casa. Producto con denominación y garantía europea de calidad. Así sabe mejor.

8. Baberos con identidad catalana

La web Fetalpais.cat, especializada en productos que rinden tributo a Catalunya, propone una colección de baberos para 'calçotadas' con grafismos identitarios y divertidos.

Porque disfrutar de una 'calçotada' sin acabar hecho un cuadro tiene mérito. Y estilo. Un básico textil que ya forma parte del uniforme oficial del buen 'calçotaire'.

9. 'Calçotades' populares en Barcelona

En Barcelona, numerosos restaurantes como Goja Rooftop (Pau Claris, 122), Can Cortada (avenida de l'Estatut de Catalunya, s/n, Barcelona), La Font del Gat (paseo de Santa Madrona, 28, Barcelona), Carmen (Valladolid, 44) o Tierra Brava (Casanova, 133) ofrecen menús de temporada dedicados a la larga hortaliza.

Pero también hay 'calçotades' populares en barrios hasta marzo. El 28 de febrero, por ejemplo, se celebran en Sant Andreu de Palomar, Can Batlló y Trinitat Nova; el 8 de marzo en la Bordeta; el 14 de marzo en la Prosperitat. Buen rollo, largas mesas y humo compartido: la versión más comunitaria de la fiesta.

10. Escapada a Valls, la capital del 'calçot'

Nada como poner rumbo a Valls (Tarragona), cuna del 'calçot' con IGP reconocida por la Unión Europea. El ayuntamiento de esta localidad propone incluso rutas por los campos de la zona para descubrir los secretos del cultivo de esta hortaliza. Pero, claro, nada como degustarla para descubrir su pleno potencial. En L'Esportell del Bou (Diputat Orga, Picamoixons) o en Cal Ganxo (Font, 14, Masmolets), la experiencia es total: miles de 'calçots' braseados sobre ramas de vid cada día.

El menú incluye además carnes a la brasa, 'mongetes del ganxet', alcachofas, 'allioli', porrón de vino, cava, crema catalana y rodajas de naranja. Aquí no se viene a picar: se viene a rendir homenaje. Y a repetir. Porque la temporada es corta, pero placer intenso. Que no os lo cuenten: babero puesto, cabeza atrás… ¡y que viva el 'calçot'!